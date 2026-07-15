Carlos Carrillo se despachó contra el gobierno electo por la muerte de Joan Sebastián Guerrero en EE. UU.: “Tienen un jefe que es responsable”

Carlos Carrillo cuestionó silencio oficial tras muerte de colombiano Joan Sebastián Guerrero en Maine - crédito @CarlosCarrilloA/X

La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano de 26 años residente en Biddeford, Maine, Estados Unidos, conmocionó a la comunidad migrante y a sus allegados, quienes lo recuerdan como un hombre dedicado y responsable.

El lunes 13 de julio de 2026, Durán Guerrero falleció violentamente tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un operativo cuyas circunstancias aún no han sido completamente esclarecidas por las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. cuando Durán Guerrero se preparaba para iniciar su jornada laboral.

Según relataron vecinos y miembros de la comunidad, el joven vivía junto a su esposa y su hija pequeña de tres años en esa ciudad del sur de Maine. Trabajaba como repartidor y, de acuerdo con la directora de Maine Immigrants’ Rights Coalition, Mufalo Chitam, contaba con la documentación necesaria para ejercer actividades laborales en el país, incluido un número de Seguro Social.

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Vecinos de la familia describieron a Durán Guerrero como “una persona buena” y “trabajadora”, resaltando el impacto que su muerte ha tenido en el entorno cercano.

Joan Sebastián Durán, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un procedimiento realizado por agentes migratorios en el estado de Maine - crédito Facebook

“Era un hombre que buscaba una oportunidad para su familia, como muchos otros inmigrantes”, expresó uno de los residentes del barrio. La noticia ha generado consternación en la comunidad, que aún espera una versión oficial sobre lo ocurrido.

Tras lo anterior, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, expresó su rechazo al asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine, Estados Unidos, y criticó la falta de pronunciamiento por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo.

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A través de redes sociales, Carrillo señaló: “Ni @ABDELAESPRIELLA, ni @jrestrp, ni el canciller de History Channel van a condenar el lamentable asesinato en Maine. Ellos tienen un jefe y ese jefe es el responsable de esta y muchas atrocidades más en EE.UU.”

Carrillo lamentó la muerte del joven colombiano, quien residía en Biddeford, Maine, y trabajaba como repartidor.

“Paz en la tumba de Joan Sebastián Durán, un colombiano trabajador asesinado por las SS de @realDonaldTrump”, escribió el exfuncionario, aludiendo al contexto de políticas migratorias y responsabilidad de las autoridades estadounidenses.

Carlos Carrillo utilizó sus redes sociales para criticar la ausencia de condena pública y apuntar contra autoridades estadounidenses por la muerte del joven colombiano - crédito @CarlosCarrilloA/X

Mafe Carrascal también cuestionó silencio de Abelardo de la Espriella por la muerte de Joan Sebastián Guerrero

La representante electa del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, denunció a través de la red social X la muerte de Joan Sebastián Guerrero.

Según Carrascal, Guerrero había emigrado desde Bucaramanga para buscar mejores oportunidades y vivía junto a su esposa y su hija de tres años.

“Joan Sebastián fue herido a quemarropa. Le dispararon seis veces delante de su hija. Y mientras avanzan las investigaciones, conocemos algo que hace más dolorosa esta tragedia. Joan Sebastián no sería la persona que estaban buscando”, escribió Carrascal.

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La parlamentaria subrayó que la víctima cumplía con los requisitos legales para permanecer y trabajar en Estados Unidos, lo que incrementa la indignación por el desenlace del procedimiento.

En su mensaje, Carrascal condenó la política migratoria estadounidense, calificándola de “política de muerte” y enfatizó que “ICE no puede seguir atentando contra la vida de ningún ser humano”.

Mafe Carrascal pidió justicia por la muerte de Joan Sebastián Guerrero en operativo de ICE - crédito @MafeCarrascal/X

La legisladora exigió una posición clara del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y un pronunciamiento específico de la Cancillería frente a los abusos cometidos por autoridades migratorias de Estados Unidos en contra de ciudadanos colombianos y latinoamericanos.

“Colombia tiene que alzar la voz y hacer respetar la dignidad de cada colombiano y cada colombiana que esté dentro de sus fronteras, pero también que esté fuera de ellas”, puntualizó Carrascal, quien reclamó la defensa de la soberanía nacional y la protección de los connacionales en el exterior.

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La representante envió un mensaje de solidaridad a la familia de Guerrero y subrayó la importancia de una investigación independiente y transparente que esclarezca los hechos y garantice justicia.

“Ninguna esposa debería recibir esa llamada, ninguna hija debería ver morir en estas circunstancias a su padre. Ningún colombiano, ningún latinoamericano, ningún ser humano debería ser perseguido, amenazado y ultrajado de esta manera”, concluyó la dirigente política.