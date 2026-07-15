Colombia

Colombiano asegura que su tío está desaparecido tras ser detenido por ICE en Estados Unidos, además denució maltrato: “Duré tres días sin dormir”

Alejandro Gómez dio detalles de lo que vivió en un centro migratorio de Miami. Denunció que desconoce el paradero y el estado de salud de su familiar, que continúa bajo custodia de las autoridades estadounidenses

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Antioqueño denunció presunto maltrato tras ser detenido por ICE en Miami: asegura que su tío permanece incomunicado - crédito Europa Press
Antioqueño denunció presunto maltrato tras ser detenido por ICE en Miami: asegura que su tío permanece incomunicado - crédito Europa Press

Lo que comenzó como un trámite migratorio terminó convirtiéndose en una experiencia que, según contó el colombiano Alejandro Gómez, marcó su vida.

El joven antioqueño de 26 años denunció las difíciles condiciones que vivió durante su detención en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Miami. Además, manifestó su preocupación porque su tío, con quien fue capturado el mismo día, continúa bajo custodia de las autoridades migratorias y la familia asegura que desconoce su situación.

De acuerdo con la información recogida por Telemedellín y La FM, Alejandro llegó a Estados Unidos hace cuatro años luego de cruzar la frontera por México.

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Durante la administración de Joe Biden obtuvo autorización para permanecer en el país y trabajaba de manera regular mientras buscaba construir un mejor futuro junto a su tío Sebastián.

El colombiano Alejandro Gómez denuncia presunto hacinamiento y maltrato en un centro de detención de ICE en Miami - Reuters
El colombiano Alejandro Gómez denuncia presunto hacinamiento y maltrato en un centro de detención de ICE en Miami - Reuters

Sin embargo, ambos fueron citados recientemente a una audiencia con funcionarios de ICE para revisar la continuidad de su permiso de trabajo y definir su situación migratoria.

De acuerdo con el colombiano, al finalizar el procedimiento fueron detenidos sin previo aviso y trasladados a un centro de detención en el sur de Florida.

Lo que pensaban que sería un proceso administrativo terminó en tres días de encierro que, según Alejandro, estuvieron marcados por el hacinamiento, la falta de condiciones básicas y un fuerte desgaste emocional.

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El joven aseguró en entrevista con Telemedellín que durante su permanencia en el centro para inmigrantes sufrió constantes agresiones verbales y una intensa presión psicológica por parte de algunos funcionarios.

“De verdad fue muy agobiante. Personas en el piso llorando. Duré tres días sin dormir, parado. De verdad es un panorama muy quebrantador para los migrantes que estábamos ahí”, relató.

De una cita migratoria a la deportación: la historia de Alejandro Gómez tras ser detenido por ICE en Florida - crédito Reuters
De una cita migratoria a la deportación: la historia de Alejandro Gómez tras ser detenido por ICE en Florida - crédito Reuters

Según su testimonio, compartió una celda con cerca de 90 personas, pese a que, afirma, el espacio estaba diseñado para albergar a unas diez.

Éramos aproximadamente 90 personas en un lugar muy reducido. El trato era muy inhumano y las condiciones sanitarias tampoco eran las mejores”, expresó Gómez.

Alejandro también denunció que los detenidos solo recibían una botella de agua al día y que las condiciones de ventilación hacían aún más difícil soportar el encierro.

“Solo teníamos derecho a una botella de agua diaria. Las comidas no eran las mejores y muchas personas imploraban por oxígeno porque prácticamente no había un conducto de aire por donde pudiera circular”, aseguró.

El antioqueño sostuvo que tanto él como su tío decidieron firmar la autodeportación para salir cuanto antes del centro de detención, renunciando a continuar su proceso ante un juez de inmigración. Permanecer allí durante meses o incluso años era una posibilidad que no estaban dispuestos a asumir debido a las condiciones que, según su versión, enfrentaban.

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El joven volvió solo y busca respuestas por su tío - crédito Mundo Now

No obstante, el proceso terminó separándolos, ya que mientras Alejandro fue trasladado al centro de detención de Miramar antes de ser deportado a Colombia, su tío Sebastián fue enviado al centro de detención de Krome, ubicado en el sur de Florida.

La última vez que lo vio fue cuando agentes migratorios lo sacaron esposado y encadenado para trasladarlo a ese lugar.

“Pensé que nos volveríamos a encontrar en el aeropuerto antes del regreso a Colombia, pero eso nunca ocurrió”, recordó, según la información recogida por los medios mencionados.

Alejandro regresó solo al país y desde entonces la familia asegura que la comunicación con Sebastián ha sido mínima. Según denunciaron, desconocen en qué condiciones permanece detenido y no han recibido información clara por parte de las autoridades estadounidenses sobre su situación migratoria.

“En estos momentos mi tío sigue privado de la libertad. Estamos reuniendo recursos para contratar un abogado que pueda ayudarlo a salir lo más pronto posible y que se haga justicia”, manifestó el joven.

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