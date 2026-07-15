Colombia

Presentadora de RCN confesó lo que verdaderamente piensa de su embarazo y los cambios físicos que ha tenido

La también ex reina de belleza habló sobre cómo ha vivido las transformaciones de su cuerpo y aseguró que el trabajo en su autoestima fue clave para decidir convertirse en madre

Guardar
Google icon
Isabella Atehortúa confesó lo que realmente piensa de su embarazo y de los cambios que ha tenido en su cuerpo - crédito @isaatehortua/IG
Isabella Atehortúa confesó lo que realmente piensa de su embarazo y de los cambios que ha tenido en su cuerpo - crédito @isaatehortua/IG

La periodista y presentadora de Noticias RCN, Isabella Atehortúa, continúa compartiendo con sus seguidores cada etapa de su primer embarazo.

En esta ocasión, la comunicadora abrió su corazón para hablar sobre los cambios físicos que ha experimentado durante la gestación y cómo ha cambiado la forma en la que percibe su cuerpo.

A través de sus redes sociales, Atehortúa confesó que, gracias al trabajo que ha hecho en su autoestima, hoy vive esta etapa con tranquilidad y aceptación, pese a las transformaciones que implica el embarazo.

Sin embargo, no es la primera vez que habla de este tema. Desde que anunció que estaba esperando a su primer hijo, la presentadora ha mostrado el antes y el después de su cuerpo, recordando que antes de quedar embarazada llevaba una rutina constante de ejercicio, tenía un cuerpo tonificado y, según ella misma, unos glúteos mucho más marcados.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Isabella AtehortúaIsabella Atehortúa embarazoCambios físicos embarazoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exfigura del Junior estaría cerca de regresar a la Liga BetPlay tras su paso por el fútbol brasileño: de quién se trata

El volante Víctor Cantillo tendría un principio de acuerdo con Atlético Bucaramanga y está a la espera de los chequeos médicos para sellar su vínculo hasta junio de 2027, de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay

Exfigura del Junior estaría cerca de regresar a la Liga BetPlay tras su paso por el fútbol brasileño: de quién se trata

El dólar en Colombia se vende en las casas de cambio hasta $300 por encima de la TRM

La divisa estadounidense se ofrecerá el miércoles 15 de julio por encima de la tasa oficial, que cerró en $3.252,11 al término de la jornada del martes 14 de julio. La suba se vio impulsada por compras para viajes y giros externos, junto con una menor disponibilidad de billetes

El dólar en Colombia se vende en las casas de cambio hasta $300 por encima de la TRM

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Johan Mojica respaldó a Néstor Lorenzo y se defendió de las críticas al afirmar que Colombia no perdió: “Que se quede muchos años más”

El lateral derecho jugó cuatro partidos con la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero es criticado por los bailes previo a los partidos y en el camerino

Johan Mojica respaldó a Néstor Lorenzo y se defendió de las críticas al afirmar que Colombia no perdió: “Que se quede muchos años más”

Karen Sevillano se refirió al video viral de la hamburguesa triple: “Si vos, como hombre, no tenés plata, no invites a salir a nadie”

La influenciadora reaccionó al relato de una primera cita y cuestionó que un simple pedido termine convertido en juicio sobre las intenciones de una mujer o en reclamo por el dinero gastado

Karen Sevillano se refirió al video viral de la hamburguesa triple: “Si vos, como hombre, no tenés plata, no invites a salir a nadie”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano se refirió al video viral de la hamburguesa triple: “Si vos, como hombre, no tenés plata, no invites a salir a nadie”

Karen Sevillano se refirió al video viral de la hamburguesa triple: “Si vos, como hombre, no tenés plata, no invites a salir a nadie”

Cintia Cossio se defendió de quienes cuestionan su cercanía con Yeferson y los señalan como pareja: “Comentarios muy dañinos”

Claudia Palacios reveló que su mamá fue violentada en su casa y, aún “golpeada”, decidió escapar: “Había un papá maltratador”

‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada: todo lo que debe saber

Le llueven críticas a Luisa Fernanda W tras aparecer cantando en redes sociales: “Borre eso”

Deportes

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Fernando Gaviria tiene una nueva oportunidad de ganar una etapa con la llegada plana para los esprinters

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Fernando Gaviria tiene una nueva oportunidad de ganar una etapa con la llegada plana para los esprinters

Exfigura del Junior estaría cerca de regresar a la Liga BetPlay tras su paso por el fútbol brasileño: de quién se trata

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Johan Mojica respaldó a Néstor Lorenzo y se defendió de las críticas al afirmar que Colombia no perdió: “Que se quede muchos años más”

Figura de la selección Colombia se refirió a la actuación de la Tricolor en el Mundial 2026: “Nos faltaron algunas cosas”