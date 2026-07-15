Presentadora de RCN confesó lo que verdaderamente piensa de su embarazo y los cambios físicos que ha tenido

Isabella Atehortúa confesó lo que realmente piensa de su embarazo y de los cambios que ha tenido en su cuerpo - crédito @isaatehortua/IG

La periodista y presentadora de Noticias RCN, Isabella Atehortúa, continúa compartiendo con sus seguidores cada etapa de su primer embarazo.

En esta ocasión, la comunicadora abrió su corazón para hablar sobre los cambios físicos que ha experimentado durante la gestación y cómo ha cambiado la forma en la que percibe su cuerpo.

A través de sus redes sociales, Atehortúa confesó que, gracias al trabajo que ha hecho en su autoestima, hoy vive esta etapa con tranquilidad y aceptación, pese a las transformaciones que implica el embarazo.

Sin embargo, no es la primera vez que habla de este tema. Desde que anunció que estaba esperando a su primer hijo, la presentadora ha mostrado el antes y el después de su cuerpo, recordando que antes de quedar embarazada llevaba una rutina constante de ejercicio, tenía un cuerpo tonificado y, según ella misma, unos glúteos mucho más marcados.

PUBLICIDAD