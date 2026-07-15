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Qué pasará con el técnico de la selección Colombia tras la eliminación del mundial: Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún se habrían reunido para definir su continuidad

El seleccionador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol evaluaron el desempeño de la Tricolor en el Mundial 2026 y trazaron el plan hacia la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030

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El técnico argentino llegó proveniente del fútbol peruano a dirigir al cuadro "Cafetero"-crédito Luisa González/REUTERS
El técnico argentino llegó proveniente del fútbol peruano a dirigir al cuadro "Cafetero"-crédito Luisa González/REUTERS

Néstor Lorenzo se reunió el 14 de julio de 2026 con Ramón Jesurún en Bogotá para empezar a definir su continuidad al frente de la selección Colombia, en una cita que también puso en marcha el nuevo ciclo con dos metas ya trazadas: la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

La reunión incluyó otro frente de decisión: el cuerpo técnico tendrá al menos dos cambios para la próxima etapa.

El encuentro sirvió para una primera evaluación de la participación de Colombia en el Mundial 2026. El entrenador argentino y el dirigente revisaron distintos aspectos de la campaña, intercambiaron conceptos sobre el rendimiento del plantel y comenzaron a sacar conclusiones para el proceso que seguirá en los próximos años.

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En principio, existe disposición de ambas partes para sostener el proyecto deportivo. La continuidad que empezaron a discutir incluye la planificación de los amistosos de las fechas FIFA del segundo semestre y, más adelante, el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas hacia 2030, previstas inicialmente para marzo de 2027, aunque Conmebol todavía no oficializó el calendario.

La continuidad de Lorenzo quedó atada al nuevo ciclo hacia 2030

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia Training - Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. - June 26, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo during training REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia Training - Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. - June 26, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo during training REUTERS/Paul Childs

La decisión que empezó a tomar forma en Bogotá apunta a que Lorenzo siga como seleccionador. Según la información entregada por el portal Fútbolred, tanto el técnico como Jesurún tienen interés en mantener el proceso y darle curso a una nueva etapa tras el balance de lo ocurrido en la Copa del Mundo de 2026.

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Ese nuevo trayecto ya tiene un marco competitivo definido: primero llegarán los partidos amistosos del segundo semestre, luego las eliminatorias sudamericanas y, en el horizonte más amplio, la Copa América 2028 y el Mundial 2030. La reunión del martes funcionó como el punto de partida de esa planificación.

El cuerpo técnico perdió a Luis Amaranto Perea y a otro integrante del área física

Amaranto Perea asumió como nuevo DT del DIM
Amaranto Perea asumió como nuevo director técnico de Independiente Medellín, luego de finalizar la campaña de la selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA - crédito @DIM_ Oficial/X

Uno de los cambios ya está confirmado. Luis Amaranto Perea dejó su cargo como asistente técnico después de aceptar la dirección técnica de Independiente Medellín, club que ya lo presentó oficialmente y con el que comenzó trabajos de pretemporada.

La salida de Perea era conocida por Lorenzo incluso antes del Mundial 2026. Citado por Futbolred, el avance ahora es otro: el seleccionador informó que no será la única modificación dentro de su grupo de trabajo.

El otro movimiento afectará al área física. Por ahora no se definió públicamente si la salida corresponde a Damián Lanata o a Leandro Jorge, pero el cuerpo técnico deberá incorporar a un nuevo profesional para encarar el proceso que conducirá a Colombia hacia 2028 y 2030.

El balance de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia durante el Mundial 2026

Lorenzo dirigió su primera Copa del Mundo con la selección Colombia-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Lorenzo dirigió su primera Copa del Mundo con la selección Colombia-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El técnico argentino que llegó tras reemplazar a Reinaldo Rueda en la dirección técnica, y el cual tiene contrato hasta el 31 de julio de 2026, dirigió 51 encuentros en todas las competencias, con un balance a favor de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

En su gestión, Lorenzo llegó a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, partido que perdió ante Argentina, el 14 de julio en el estadio de Miami con gol del delantero Lautaro Martínez al minuto 112 de partido.

En su primera Copa del Mundo, Lorenzo dirigió en cinco partidos, y obtuvo un balance de tres victorias y dos empates, con cinco goles a favor y tan solo un tanto en contra. A continuación, estos son los juegos en los que estuvo presente:

  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (perdió la Tricolor por 4-3 desde los tiros del punto penal)
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Colombia 1-0 República Democrática del Congo
  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Uzbekistán 1-3 Colombia

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