Ultimátum a dispensarios del país: Superintendencia de Salud emitirá circular para que la atención sea más ágil y oportuna

Durante la inspección se evidenciaron largas filas y usuarios, incluidos adultos mayores, que esperaban más de cuatro horas para reclamar sus medicamentos. La visita hizo parte del Plan 100 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció que durante la segunda semana de julio la entidad expedirá una circular mediante la cual se establecerá que los tiempos de atención en los dispensarios médicos de todo el país no deberán superar una hora, como parte de las acciones orientadas a mejorar el acceso de los usuarios a los medicamentos y reducir las demoras en la prestación del servicio.

El anuncio fue realizado durante una visita de inspección al punto de dispensación Chapinero del gestor farmacéutico Ladmedis, que desde el 1 de julio presta servicios a los afiliados de la EPS Compensar. En el lugar, el funcionario encontró una extensa fila para la entrega de turnos de atención y constató la presencia de adultos mayores que llevaban más de cuatro horas esperando para reclamar sus medicamentos.

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La visita hizo parte del Plan 100, estrategia implementada por la Superintendencia Nacional de Salud para realizar jornadas de inspección, vigilancia y seguimiento a gestores farmacéuticos y dispensarios en distintas regiones del país. El objetivo de estas acciones es verificar las condiciones en las que se presta el servicio, los tiempos de espera, la entrega efectiva de medicamentos, la disponibilidad de tecnologías en salud y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades responsables de la dispensación.

Los equipos de la entidad comprobaron que la entrega de medicamentos se realizaba conforme a las fórmulas médicas expedidas y revisaron las condiciones de infraestructura del dispensario, como ventilación y disponibilidad de sanitarios - crédito Superintendencia de Salud

Durante el recorrido, los equipos de la superintendencia verificaron que la entrega de medicamentos se realizara conforme a las fórmulas médicas expedidas a los usuarios y evaluaron diferentes aspectos relacionados con la atención en el establecimiento.

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Adicionalmente, se inspeccionaron las condiciones locativas del dispensario, incluyendo elementos como la ventilación de las instalaciones y la disponibilidad de sanitarios para los usuarios, con el propósito de establecer si el lugar reúne las condiciones necesarias para prestar el servicio de manera adecuada.

En ese contexto, el superintendente cuestionó las demoras registradas durante la jornada y anunció que la entidad adoptará medidas para limitar los tiempos máximos de atención en estos establecimientos. “No es admisible que un usuario tenga que esperar cuatro o cinco horas para reclamar un medicamento. Los dispensarios deben garantizar una atención oportuna y digna. Por eso expediremos una circular para que los tiempos de atención no excedan una hora y continuaremos ejerciendo vigilancia para verificar su cumplimiento”, afirmó el Superintendente Nacional de Salud.

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Entrega a domicilio cuando no sea posible cumplir el tiempo establecido

La entidad identificó aspectos susceptibles de mejora en los procesos de atención del dispensario inspeccionado, los cuales serán objeto de seguimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además del anuncio de la circular, Daniel Quintero Calle indicó que las entidades responsables de la dispensación deberán fortalecer mecanismos alternativos cuando no sea posible entregar los medicamentos dentro del tiempo previsto.

En ese sentido, señaló que una de las alternativas consiste en implementar o ampliar los servicios de entrega a domicilio para facilitar el acceso de los pacientes a sus tratamientos y evitar que permanezcan durante varias horas en los puntos de atención. “Si los medicamentos no se pueden entregar en una hora, que se realice la entrega a domicilio. Esta acción se viene adelantando en otras EPS y ha generado resultados muy positivos”, precisó Quintero Calle.

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La superintendencia informó que durante la inspección también fueron identificados aspectos susceptibles de mejora en los procesos de atención del dispensario visitado. Estos hallazgos serán objeto de seguimiento por parte de la entidad, dentro de las labores de inspección y vigilancia que se desarrollan sobre los gestores farmacéuticos.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que intensificará las acciones de inspección y vigilancia en todo el país para reducir las barreras de acceso a los medicamentos y fortalecer la atención a los usuarios - crédito Superintendencia de Salud

Según informó la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad continuará intensificando las acciones de inspección y vigilancia en todo el territorio nacional con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas que sean adoptadas, eliminar barreras de acceso a los servicios farmacéuticos, fortalecer la oportunidad en la atención y proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios.

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