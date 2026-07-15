Colombia

Colombia inicia la implementación de una prueba innovadora para combatir la malaria y reducir recaídas

El Ministerio de Salud anunció la incorporación de una nueva prueba diagnóstica para prevenir recaídas por malaria, con el objetivo de reducir la transmisión y mejorar el tratamiento en 21 municipios priorizados del país

Guardar
Google icon
Mano con guante azul, dedo con gota de sangre, prueba diagnóstica de malaria con mapa de Colombia, gotero con líquido, hisopo de algodón y ampolla.
El Ministerio de Salud de Colombia inició una estrategia nacional contra la malaria con una nueva herramienta diagnóstica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia informó, el miércoles 15 de julio, el inicio de una estrategia nacional que incorpora una nueva herramienta diagnóstica para la malaria, buscando transformar la capacidad de respuesta frente a la enfermedad.

Según datos oficiales, el parásito Plasmodium vivax causa el 72% de los casos registrados en el país durante 2026, y su persistencia en zonas rurales y selváticas mantiene la malaria como un problema de salud pública relevante.

La nueva prueba permitirá, de acuerdo con el Ministerio, identificar de manera segura a los pacientes aptos para tratamientos más cortos y simplificados, lo que favorece la adherencia terapéutica y disminuye el riesgo de recaídas semanas o meses después de una aparente recuperación.

PUBLICIDAD

La medida fue presentada en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Antioquia, entre otras entidades. “Esta innovación permitirá fortalecer la respuesta frente a la malaria causada por Plasmodium vivax”, señaló el Ministerio de Salud.

Imagen macro de un mosquito volando muy cerca de la piel humana, que muestra folículos pilosos y textura. El insecto tiene alas transparentes y patas finas.
Plasmodium vivax causa el 72% de los casos de malaria registrados en Colombia durante 2026, según datos oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Zonas priorizadas y criterios de selección

La implementación inicial involucra a 21 instituciones prestadoras de servicios de salud ubicadas en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Risaralda, Vaupés y el Distrito Especial de Buenaventura. Estas regiones fueron seleccionadas por presentar la mayor concentración de casos asociados a Plasmodium vivax, lo que representa un desafío persistente para las autoridades sanitarias.

PUBLICIDAD

Según la cartera de Salud, “posteriormente, la estrategia será ampliada de manera gradual a otros territorios donde la enfermedad continúa siendo endémica”, en línea con el objetivo nacional de eliminar la malaria como problema de salud pública.

Funcionamiento de la nueva prueba y desafíos clínicos

El parásito Plasmodium vivax tiene la capacidad de permanecer inactivo en el hígado durante largos periodos. Este comportamiento biológico provoca que personas aparentemente recuperadas sufran recaídas, perpetuando la transmisión en las comunidades.

Con la llegada de la nueva prueba, el sistema de salud podrá determinar con precisión quiénes pueden acceder a esquemas terapéuticos optimizados, lo que reduce el riesgo de reactivación del parásito y, en consecuencia, la propagación de la enfermedad.

La nueva prueba de malaria permitirá identificar a los pacientes aptos para tratamientos más cortos y simplificados - crédito Reuters
La nueva prueba de malaria permitirá identificar a los pacientes aptos para tratamientos más cortos y simplificados - crédito Reuters

De acuerdo con el Ministerio, “la incorporación de esta herramienta representa un avance importante para interrumpir la cadena de transmisión y mejorar los resultados clínicos de los pacientes”.

Capacitación para personal sanitario

Entre el 15 y el 17 de julio, el Ministerio de Salud y el INS coordinan un taller nacional dirigido a profesionales de la salud, personal de laboratorio, equipos de vigilancia epidemiológica y responsables de programas de enfermedades transmitidas por vectores.

El objetivo de esta capacitación es actualizar y fortalecer las capacidades técnicas para el uso correcto de la prueba diagnóstica y la aplicación de los tratamientos optimizados.

La formación técnica se propone garantizar un despliegue seguro y eficiente de la nueva tecnología en las instituciones médicas de las regiones priorizadas, con miras a extenderla progresivamente a todo el territorio nacional.

Impacto social y económico de la medida

Primer plano de un mosquito de color oscuro con patas a rayas y abdomen rojo hinchado, picando un brazo humano con piel clara. Fondo borroso.
El Ministerio de Salud articuló la estrategia con el INS, la OPS, el BID y la Universidad de Antioquia para fortalecer la respuesta frente a Plasmodium vivax - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El control efectivo de la malaria tiene repercusiones directas en la productividad de las comunidades rurales, donde la enfermedad afecta con mayor fuerza. La reducción de recaídas disminuye los días de incapacidad laboral y facilita la reinserción de los pacientes a sus actividades habituales, mientras que los tratamientos más cortos y efectivos optimizan el uso de recursos públicos en salud.

La estrategia, desarrollada en colaboración con entidades nacionales e internacionales, busca no solo mejorar la atención clínica, también acelerar la erradicación de la malaria en Colombia, alineando los esfuerzos locales con los objetivos regionales en salud pública.

Próximos pasos para la eliminación de la malaria

Con la puesta en marcha de esta tecnología diagnóstica, el país da un paso relevante para fortalecer el control y la eliminación de la malaria. Las autoridades sanitarias destacaron que el despliegue inicial en los 21 municipios priorizados servirá como modelo para futuras fases en otras zonas endémicas.

La implementación progresiva permitirá ajustar protocolos y consolidar la experiencia adquirida, con la meta de ofrecer tratamientos más seguros y efectivos, así como reducir la transmisión de la enfermedad en las comunidades más vulnerables.

Temas Relacionados

MalariaMinisterio de SaludINSPlasmodium vivaxSalud públicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

La artista habló sobre los cambios que atraviesa, la presión de las etiquetas y su deseo de mantener una identidad latina mientras amplía su alcance internacional

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

El apodo nunca tuvo relación con un gol del jugador, sino con una asistencia que terminó cambiando la historia de Nacional en una Copa Libertadores

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

Congresistas tendrán reducción salarial de $18 millones desde el nuevo periodo legislativo

La eliminación de un beneficio creado hace más de una década modificará la estructura de ingresos de los próximos senadores y representantes, mientras el decreto que estableció el cambio enfrenta cuestionamientos jurídicos ante el Consejo de Estado

Congresistas tendrán reducción salarial de $18 millones desde el nuevo periodo legislativo

Abelardo de la Espriella “enterrará” la Paz Total de Gustavo Petro: estos son los retos jurídicos que tendrá según análisis de experto

El traspaso de funciones a distintas carteras ministeriales y la creación de una nueva institucionalidad en materia de seguridad generaron una serie de interrogantes sobre el futuro de la protección de los derechos humanos, la implementación de los acuerdos y la responsabilidad internacional del Estado

Abelardo de la Espriella “enterrará” la Paz Total de Gustavo Petro: estos son los retos jurídicos que tendrá según análisis de experto

Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz denunció penalmente a Abelardo de la Espriella por presunta instigación y hostigamiento

La acción judicial se fundamenta en declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y los firmantes del Acuerdo Final de Paz, y se conoce en medio del debate por el futuro de la institucionalidad creada para implementar lo pactado en 2016

Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz denunció penalmente a Abelardo de la Espriella por presunta instigación y hostigamiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

‘Sin senos sí hay paraíso’ presentó el primer adelanto de su cuarta temporada: esto es lo que se sabe de su estreno

La propuesta que María Fernanda Cabal frenó en seco: recibió mensaje de un jugador de fútbol

‘Yo me llamo’ ya tiene fecha y hora de estreno para medir su ‘rating’ con ‘MasterChef Celebrity’

Rosalía en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la española en el Movistar Arena de Bogotá

Deportes

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Esto se sabe sobre la posible salida de Nelson Deossa del Betis: un equipo brasileño avanza en las negociaciones

Nuevo presidente de la Acolfutpro criticó “jugadita” de los clubes en Colombia con jugadoras: “Solo tienen 15 contratos”

Liss Pereira reveló curiosa anécdota con un exfutbolista campeón de la Copa América 2001: “me dio pena acercarme”