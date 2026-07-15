Colombia inicia la implementación de una prueba innovadora para combatir la malaria y reducir recaídas

El Ministerio de Salud de Colombia inició una estrategia nacional contra la malaria con una nueva herramienta diagnóstica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia informó, el miércoles 15 de julio, el inicio de una estrategia nacional que incorpora una nueva herramienta diagnóstica para la malaria, buscando transformar la capacidad de respuesta frente a la enfermedad.

Según datos oficiales, el parásito Plasmodium vivax causa el 72% de los casos registrados en el país durante 2026, y su persistencia en zonas rurales y selváticas mantiene la malaria como un problema de salud pública relevante.

La nueva prueba permitirá, de acuerdo con el Ministerio, identificar de manera segura a los pacientes aptos para tratamientos más cortos y simplificados, lo que favorece la adherencia terapéutica y disminuye el riesgo de recaídas semanas o meses después de una aparente recuperación.

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La medida fue presentada en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Antioquia, entre otras entidades. “Esta innovación permitirá fortalecer la respuesta frente a la malaria causada por Plasmodium vivax”, señaló el Ministerio de Salud.

Plasmodium vivax causa el 72% de los casos de malaria registrados en Colombia durante 2026, según datos oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Zonas priorizadas y criterios de selección

La implementación inicial involucra a 21 instituciones prestadoras de servicios de salud ubicadas en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Risaralda, Vaupés y el Distrito Especial de Buenaventura. Estas regiones fueron seleccionadas por presentar la mayor concentración de casos asociados a Plasmodium vivax, lo que representa un desafío persistente para las autoridades sanitarias.

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Según la cartera de Salud, “posteriormente, la estrategia será ampliada de manera gradual a otros territorios donde la enfermedad continúa siendo endémica”, en línea con el objetivo nacional de eliminar la malaria como problema de salud pública.

Funcionamiento de la nueva prueba y desafíos clínicos

El parásito Plasmodium vivax tiene la capacidad de permanecer inactivo en el hígado durante largos periodos. Este comportamiento biológico provoca que personas aparentemente recuperadas sufran recaídas, perpetuando la transmisión en las comunidades.

Con la llegada de la nueva prueba, el sistema de salud podrá determinar con precisión quiénes pueden acceder a esquemas terapéuticos optimizados, lo que reduce el riesgo de reactivación del parásito y, en consecuencia, la propagación de la enfermedad.

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La nueva prueba de malaria permitirá identificar a los pacientes aptos para tratamientos más cortos y simplificados - crédito Reuters

De acuerdo con el Ministerio, “la incorporación de esta herramienta representa un avance importante para interrumpir la cadena de transmisión y mejorar los resultados clínicos de los pacientes”.

Capacitación para personal sanitario

Entre el 15 y el 17 de julio, el Ministerio de Salud y el INS coordinan un taller nacional dirigido a profesionales de la salud, personal de laboratorio, equipos de vigilancia epidemiológica y responsables de programas de enfermedades transmitidas por vectores.

El objetivo de esta capacitación es actualizar y fortalecer las capacidades técnicas para el uso correcto de la prueba diagnóstica y la aplicación de los tratamientos optimizados.

La formación técnica se propone garantizar un despliegue seguro y eficiente de la nueva tecnología en las instituciones médicas de las regiones priorizadas, con miras a extenderla progresivamente a todo el territorio nacional.

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Impacto social y económico de la medida

El Ministerio de Salud articuló la estrategia con el INS, la OPS, el BID y la Universidad de Antioquia para fortalecer la respuesta frente a Plasmodium vivax - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El control efectivo de la malaria tiene repercusiones directas en la productividad de las comunidades rurales, donde la enfermedad afecta con mayor fuerza. La reducción de recaídas disminuye los días de incapacidad laboral y facilita la reinserción de los pacientes a sus actividades habituales, mientras que los tratamientos más cortos y efectivos optimizan el uso de recursos públicos en salud.

La estrategia, desarrollada en colaboración con entidades nacionales e internacionales, busca no solo mejorar la atención clínica, también acelerar la erradicación de la malaria en Colombia, alineando los esfuerzos locales con los objetivos regionales en salud pública.

Próximos pasos para la eliminación de la malaria

Con la puesta en marcha de esta tecnología diagnóstica, el país da un paso relevante para fortalecer el control y la eliminación de la malaria. Las autoridades sanitarias destacaron que el despliegue inicial en los 21 municipios priorizados servirá como modelo para futuras fases en otras zonas endémicas.

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La implementación progresiva permitirá ajustar protocolos y consolidar la experiencia adquirida, con la meta de ofrecer tratamientos más seguros y efectivos, así como reducir la transmisión de la enfermedad en las comunidades más vulnerables.