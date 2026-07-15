Alejandro Arbeláez anunció su renuncia a Hidroituango: “Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas”

Alejandro Arbeláez presentó su renuncia a la gerencia de la Sociedad Hidroituango el 15 de julio, tras liderar la etapa en la que la empresa registró utilidades por primera vez - crédito Alejandro Arbeláez/X e Hidroituango

Alejandro Arbeláez presentó este 15 de julio de 2026 su renuncia a la gerencia de la Sociedad Hidroituango, convirtiéndose en uno de los últimos altos funcionarios en dejar el gabinete del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de la solicitud de renuncias protocolarias realizada a finales de junio, según informó Caracol Radio.

La salida de Arbeláez ocurre en un momento clave para la empresa, que por primera vez en sus 27 años de historia reportó utilidades gracias al inicio de los ingresos operacionales derivados de la explotación comercial de la Central Hidroeléctrica Ituango.

Su retiro también alimenta las versiones sobre una eventual participación en la contienda electoral regional de 2027, aunque hasta el momento no ha oficializado una aspiración política.

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La solicitud de renuncias protocolarias fue anunciada por el gobernador Rendón a finales de junio como parte de una reorganización de su equipo de gobierno para afrontar los últimos 18 meses de administración.

La renuncia de Alejandro Arbeláez se produjo semanas después de la reorganización del gabinete impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito Alejandro Arbeláez/Página web

La decisión cobijó a secretarios, subsecretarios y gerentes de entidades descentralizadas, con el propósito de conformar el gabinete que ejecutará la fase final del plan de desarrollo hasta diciembre de 2027.

Mientras varios funcionarios dejaron sus cargos durante las semanas siguientes, Arbeláez permaneció al frente de la Sociedad Hidroituango hasta el 15 de julio, fecha en la que formalizó su salida.

Su renuncia coincidió con uno de los mejores momentos financieros de la compañía.

Durante el primer semestre de 2026, la Sociedad Hidroituango reportó ingresos ordinarios y extraordinarios por $1,69 billones y utilidades antes de impuestos por $1,68 billones, cifras que marcan un cambio estructural para una empresa que durante casi tres décadas no había recibido ingresos operacionales propios.

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Este resultado fue posible después de la conciliación alcanzada entre la Gobernación de Antioquia y EPM, que puso fin al conflicto jurídico y contractual abierto desde 2018 por los retrasos y sobrecostos en la construcción del proyecto hidroeléctrico.

El nuevo acuerdo redefinió las condiciones económicas del contrato y permitió que la sociedad comenzara a recibir recursos por la operación de la central.

: La Sociedad Hidroituango reportó utilidades por primera vez en sus 27 años de historia, impulsadas por los ingresos operacionales de la central hidroeléctrica - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

Los dividendos obtenidos durante el primer semestre quedarían a disposición de los accionistas en la asamblea prevista para septiembre, consolidando un cambio financiero que ya había comenzado a evidenciarse durante 2025, cuando la compañía recibió más de $442.000 millones por ingresos operacionales.

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Al despedirse del cargo, Arbeláez destacó la transformación que, según él, experimentó la entidad durante su administración.

“Recibimos una empresa inmersa en controversias jurídicas y contractuales; hoy entregamos una organización fortalecida en lo técnico, lo jurídico y lo financiero, con utilidades por primera vez en su historia, con ingresos cuantiosos y permanentes y, más importante aún, con un papel protagónico en el desarrollo de Antioquia”, afirmó, según Caracol Radio.

Antes de asumir la gerencia de la Sociedad Hidroituango, Arbeláez fue viceministro de Defensa y posteriormente participó en la estructuración del Fondo Horizontes, creado tras el acuerdo entre EPM y la Gobernación por el laudo arbitral relacionado con Hidroituango.

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Su salida se suma a la de otros funcionarios de alto nivel que abandonaron el gabinete departamental en las últimas semanas, entre ellos el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón; el director de Planeación, Eugenio Prieto; el gerente de Viva, Rodrigo Hernández, y el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó en junio la renuncia protocolaria de su gabinete como parte de una reorganización para afrontar la recta final de su administración - crédito Gobernación de Antioquia

Varios de esos exfuncionarios han sido mencionados como posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales de 2027. Incluso Gallón aseguró públicamente que quienes dejaron sus cargos buscarían construir un mecanismo para definir una candidatura única de ese sector político antes de finalizar el año, según El Colombiano.

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Aunque Arbeláez no ha confirmado una eventual aspiración, su nombre también comenzó a aparecer entre las figuras que podrían participar en la próxima contienda departamental, impulsado por la visibilidad que adquirió tras liderar la etapa en la que la Sociedad Hidroituango logró estabilizar su situación jurídica y registrar utilidades por primera vez.

La reorganización del gabinete promovida por el gobernador Rendón se produce en medio de un reacomodo político en Antioquia de cara a las elecciones de 2027, en las que distintos sectores ya comenzaron a mover sus fichas para definir candidaturas tanto a la Gobernación como a otros cargos de elección popular.

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