Primer vagón de los nuevos trenes del Metro de Medellín ya está en el país: así lo anunció el alcalde Federico Gutiérrez

El proyecto de ampliación de la flota contempla la incorporación de 13 nuevos trenes para aumentar la capacidad del Metro de Medellín a partir de 2027 - crédito @AlcaldíadeMed/X

El Metro de Medellín dio un nuevo paso en el proyecto de ampliación de su flota con la llegada al país del primer vagón de los 13 nuevos trenes que comenzarán a operar a partir de 2027. El anuncio fue realizado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó que el ensamblaje de las nuevas unidades ya comenzó en los talleres del sistema ubicados en Bello.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario confirmó el arribo del primer vagón y celebró el avance de una de las obras más importantes para el transporte masivo del Valle de Aburrá. En su mensaje aseguró que el primer vagón “ya llegó al país” y destacó que el proceso de ensamblaje ya se puso en marcha en los talleres del Metro.

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Gutiérrez también resaltó el impacto que tendrá la incorporación de la nueva flota en la capacidad del sistema.

Según indicó, los nuevos trenes permitirán incrementar en un 20 % la capacidad de transporte, lo que se traducirá en “más espacio y mejores viajes” para los miles de usuarios que utilizan diariamente el Metro de Medellín. El alcalde concluyó afirmando que este proyecto hace parte de la estrategia para seguir llevando a Medellín “a otro nivel” y aportar al desarrollo del país desde las regiones.

A través de su cuenta de X, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la llegada al país del primer vagón de los nuevos trenes del Metro de Medellín - crédito Fico Gutiérrez/X

El anuncio coincide con el avance de una etapa clave del proyecto de fabricación de los nuevos trenes. De acuerdo con el Metro de Medellín, la primera estructura o “caja” del tren salió desde México rumbo a Colombia para continuar su proceso de ensamblaje y acabados en los talleres de Bello, donde posteriormente será sometida a pruebas técnicas antes de entrar en operación.

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La empresa explicó que esta estructura corresponde al espacio donde viajarán los pasajeros y que, además, sirve como soporte para los diferentes sistemas que integran cada coche. Su llegada permitirá iniciar una nueva fase del cronograma establecido para la construcción de la flota.

En total, el proyecto contempla la incorporación de 13 trenes conformados por tres vagones cada uno, para un total de 39 coches. El primer tren prototipo se encuentra en proceso de ensamblaje en Huehuetoca, México, mientras que los demás serán construidos de manera progresiva en Antioquia una vez se validen los procesos de fabricación.

Ese tren prototipo tiene como objetivo comprobar que toda la línea de ensamblaje cumpla con los estándares técnicos y de calidad exigidos para el sistema. Además, permitirá identificar posibles ajustes antes de iniciar la producción en serie de las otras doce unidades.

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El primer vagón ya inició su proceso de ensamblaje en los talleres del Metro en Bello, como parte de la renovación de la flota - crédito Fico Gutierez/X

Como parte de esa preparación, el Metro adecuó sus instalaciones en Bello para recibir los nuevos componentes. Entre las obras realizadas figura un almacén temporal de 1.500 metros cuadrados, diseñado para almacenar las piezas que llegarán desde el exterior y facilitar el proceso de ensamblaje de cada tren.

La compañía también señaló que el proyecto tendrá una importante participación de la industria nacional. Empresas colombianas suministrarán diferentes componentes, entre ellos vidrios de seguridad, sistemas eléctricos y de control, piezas de caucho, elementos interiores y otras partes necesarias para completar cada unidad.

La inversión destinada a esta ampliación supera los 515.000 millones de pesos y cuenta con recursos aportados por el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro. El presupuesto cubre la fabricación de los componentes, el montaje de los trenes, las pruebas técnicas y su posterior entrada en servicio.

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Los 13 nuevos trenes permitirán incrementar la capacidad del sistema y reducir los tiempos de espera entre estaciones - crédito Fico Gutiérrez/X

Uno de los principales beneficios para los usuarios será la reducción de los tiempos de espera entre trenes. Según las proyecciones del Metro, los intervalos promedio pasarán de tres minutos a dos minutos y veinte segundos, lo que permitirá movilizar un mayor número de pasajeros durante las horas de mayor demanda y aliviar la congestión en estaciones y plataformas.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que la estructura ya emprendió su recorrido marítimo hacia Colombia y que su llegada marca el comienzo de una nueva etapa enfocada en la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de la capacidad industrial instalada en los talleres de Bello.

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