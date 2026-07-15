Colombia

Manada de zorros andinos alarma a residentes del norte de Bogotá: buscan alimento entre edificios y comercios

Los habitantes de Santa Bárbara aseguran que los animales quedaron aislados por el crecimiento urbano y solicitan una intervención de las autoridades ambientales para evaluar su estado y definir medidas de protección

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Los zorros andinos han sido vistos recorriendo zonas verdes cercanas a conjuntos residenciales de Santa Bárbara, en Usaquén, donde buscan alimento ante la reducción de su hábitat natural - crédito Alcaldía Bogotá
Los zorros andinos han sido vistos recorriendo zonas verdes cercanas a conjuntos residenciales de Santa Bárbara, en Usaquén, donde buscan alimento ante la reducción de su hábitat natural - crédito Alcaldía Bogotá

Los habitantes del sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, lanzaron un llamado a las autoridades ambientales tras reportar la presencia de una manada de zorros andinos que, según denuncian, permanece aislada entre edificaciones y ha comenzado a bajar a zonas residenciales y comerciales en busca de alimento.

De acuerdo con los testimonios recopilados por Blu Radio y la emisora comunitaria Suba Alternativa, actualmente en la zona habría entre ocho y diez ejemplares.

Los residentes aseguran que la presencia de estos animales se remonta a varios años atrás, cuando dos zorros descendieron desde los cerros orientales y encontraron refugio en un área boscosa cercana a la calle 122 con carrera Séptima. Con el paso del tiempo, la pareja se reprodujo y la población aumentó.

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Los vecinos sostienen que el crecimiento urbano terminó por encerrar a los animales en un pequeño fragmento de vegetación rodeado de conjuntos residenciales, vías y nuevas construcciones, reduciendo el acceso a sus fuentes naturales de alimento.

Apartamentos - Vista panorámica a Bogotá
La comunidad afirma que la expansión urbana redujo el hábitat de los animales, obligándolos a recorrer conjuntos residenciales y comercios cercanos - crédito Unsplash

Según las denuncias, esa situación ha llevado a los zorros a abandonar con mayor frecuencia el bosque para recorrer las zonas comunes de los conjuntos, supermercados y otros establecimientos del sector, donde buscan restos de comida.

Uno de los residentes explicó que hace aproximadamente tres años comenzaron a ver a los primeros ejemplares en la parte posterior de los conjuntos residenciales y que, desde entonces, la población ha crecido de manera constante.

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Otro habitante señaló que el territorio por el que se desplazan ya se extiende prácticamente hasta la carrera Séptima y las inmediaciones de un centro comercial cercano.

La comunidad también aseguró que algunos vecinos y guardas de seguridad empezaron a alimentarlos con pan, sobras de comida e incluso concentrado para perros, con la intención de evitar que pasaran hambre.

Sin embargo, consideran que esta práctica terminó modificando el comportamiento natural de los animales, acostumbrándolos a acercarse cada vez más a las personas.

En declaraciones recogidas por Blu Radio, un habitante resumió la preocupación al señalar que muchas personas ya ven a los zorros “como un perrito”, pese a que se trata de fauna silvestre que no debe ser domesticada ni alimentada por humanos.

La presencia de la manada en sectores urbanos del norte de Bogotá encendió las alertas de los vecinos, quienes piden proteger a los animales y evitar su contacto con las personas - crédito Alcaldía Bogotá
La presencia de la manada en sectores urbanos del norte de Bogotá encendió las alertas de los vecinos, quienes piden proteger a los animales y evitar su contacto con las personas - crédito Alcaldía Bogotá

Los residentes temen que esa interacción frecuente aumente el riesgo de incidentes tanto para los animales como para las personas y las mascotas que viven en el sector.

La inquietud creció luego de que la comunidad reportara un presunto ataque de uno de los zorros a un perro del barrio. Aunque no se conocen mayores detalles sobre el episodio, los vecinos consideran que el hecho estaría relacionado con la búsqueda desesperada de alimento por parte de la manada.

A esta situación se suma la versión entregada por los habitantes de que uno de los ejemplares habría muerto recientemente. Además, aseguran que una de las hembras estaría preñada, por lo que la población podría aumentar en los próximos meses si no se toman medidas.

Frente a este panorama, los residentes solicitaron la intervención de las autoridades ambientales para realizar una inspección técnica que permita establecer el estado de salud de los animales, verificar las condiciones del hábitat y determinar si es necesario adelantar un proceso de rescate o reubicación.

La comunidad también pidió que se evalúen alternativas para garantizar el bienestar de los zorros sin afectar la seguridad de quienes habitan el sector.

Ilustración en acuarela de cuatro zorros andinos por la noche, buscando alimento entre jardines y senderos, con edificios, farolas y un supermercado al fondo.
Habitantes del norte de Bogotá pidieron la intervención de las autoridades ambientales para evaluar el estado de los zorros y definir medidas de protección - crédtio Imagen Ilustrativa Infobae

Los vecinos insisten en que estos animales no deberían depender de comida suministrada por personas, ya que ello altera sus hábitos naturales y favorece encuentros cada vez más frecuentes con humanos.

Según el reporte citado por Blu Radio, la Secretaría Distrital de Ambiente informó que tenía previsto realizar una visita al lugar para verificar la situación y establecer si existían las condiciones que justificaran un eventual rescate de los ejemplares.

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