La Fiscalía reactiva el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo: será nuevamente buscado por la Interpol

La Fiscalía de Colombia reactivará este miércoles el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación reactiva este miércoles 15 de julio de 2026 el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado de liderar una red de contrabando y de entregar sobornos a policías. El imputado permanece en Portugal desde hace más de dos años y tiene una circular roja de Interpol.

La reactivación de esa alerta internacional, confirmada la semana pasada por la oficina de Interpol, busca facilitar su captura y una eventual extradición a territorio colombiano, trámite que todavía debe definirse en instancias judiciales portuguesas.

Según se informó, el caso ha acumulado retrasos por aplazamientos solicitados por la defensa, lo que llevó a que la audiencia preparatoria del juicio se pospusiera en semanas previas. Para las autoridades, esas demoras afectaron el desarrollo del proceso.

PUBLICIDAD

La investigación de la Fiscalía incluye acusaciones por cohecho, por presuntos pagos a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que también afrontan procesos como posibles integrantes de la red dedicada al contrabando masivo en el país.

La extradición de Diego Marín Buitrago todavía debe definirse en instancias judiciales portuguesas - crédito Fiscalía General de la Nación

Según lo reportado, el ente acusador sostiene tener en su poder “todos los elementos materiales probatorios” para sustentar los cargos y obtener una sentencia condenatoria, principalmente por el delito de cohecho por dar u ofrecer cargos. En este sentido, la audiencia del miércoles tienen como objetivo determinar si el caso avanzará formalmente hacia la fase de juicio.

Marín Buitrago es señalado como líder de una estructura de contrabando a gran escala y que el avance del caso sigue condicionado a su comparecencia.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que el curso del proceso depende de la resolución de recursos pendientes en el sistema judicial portugués y de la cooperación internacional entre Colombia y los organismos multilaterales de seguridad.

La Interpol aprueba una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

Interpol aprobó una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, a pedido de la Fiscalía colombiana - crédito Redes sociales/Polfa

La Interpol, la Fiscalía colombiana y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, quedaron en el centro de una nueva fase judicial después de que el organismo internacional aprobara una circular roja para buscarlo en 196 países, una medida que amplía el alcance de su localización y captura mientras Colombia intenta que responda por un proceso penal que lo señala como presunto jefe de una red transnacional de contrabando.

PUBLICIDAD

La decisión respondió a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación presentada el 21 de febrero de 2025. La Secretaría General de Interpol adoptó la medida tras analizar desde esa fecha si el caso cumplía los requisitos exigidos para activar ese mecanismo.

La circular roja implica que la gran mayoría de los países del mundo deben localizar al requerido para ponerlo a disposición de la justicia colombiana. Según la propia Interpol en su sitio web oficial, esa notificación “no es una orden de detención internacional. Las personas son buscadas por el país miembro solicitante o por un tribunal internacional. Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona”.

PUBLICIDAD

Ese punto define el alcance real de la medida: la notificación extiende la búsqueda a escala global, pero cada Estado decide con base en su normativa interna si procede a detener al solicitado. El mecanismo también refuerza la cooperación entre las policías de los países que integran el organismo internacional.

La Fiscalía sostuvo que la decisión se produjo después de un estudio adelantado por el organismo internacional desde el 21 de febrero de 2025. De acuerdo con el ente acusador, ese examen concluyó que se cumplieron los requisitos y reunió la documentación necesaria para la búsqueda, ubicación, captura y remisión del indiciado a Colombia.

PUBLICIDAD

Si Marín Buitrago es extraditado, deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza su proceso judicial en Colombia. La activación de la circular roja aporta, según el expediente descrito por las autoridades, los elementos para que esa eventual remisión pueda ejecutarse.

La circular roja de Interpol amplió la búsqueda de Papá Pitufo a 196 países por el proceso penal que impulsa Colombia - crédito Denis Balibouse/Reuters

El caso ya había sufrido demoras por actuaciones judiciales en Portugal, país en el que fue capturado. Allí presentó un hábeas corpus que le permitió recuperar la libertad y después radicó una solicitud de asilo, que fue negada, aunque luego interpuso una apelación.

Alias Papá Pitufo es requerido por la justicia colombiana dentro de un proceso penal que lo vincula presuntamente como jefe de una red transnacional de contrabando. Según la información oficial, esa estructura operaba a través de empresas fachada y rutas ficticias de importación.

PUBLICIDAD

El señalado criminal, de acuerdo con el expediente, se habría enriquecido mediante el contrabando y los sobornos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera.

La decisión de Interpol, en ese contexto, abre una etapa de persecución internacional con alcance en 196 países para ubicarlo, capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia colombiana.