Cintia Cossio se defendió de quienes cuestionan su cercanía con Yeferson y los señalan como pareja: “Comentarios muy dañinos”

Cintia Cossio responde a críticas sobre su relación con Yeferson y defiende el vínculo familiar - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La empresaria y creadora de contenido Cintia Cossio volvió a captar la atención pública tras compartir un mensaje en redes sociales en el que solicitó detener los comentarios que cuestionan la relación y cercanía con su hermano Yeferson.

A lo largo de su trayectoria, ambos han relatado el proceso de crecer en una familia con recursos limitados y cómo, con el tiempo, se convirtieron en dos de los creadores de contenido más reconocidos y exitosos de Colombia.

En sus redes sociales, los hermanos han mostrado los cambios en su vida, desde la superación de dificultades económicas hasta la adquisición de lujos que antes parecían inalcanzables. A pesar de este nuevo estilo de vida, mantienen una relación cercana que se evidencia en gestos de apoyo, regalos y la compañía constante en viajes y celebraciones. Sus publicaciones suelen reflejar agradecimiento mutuo y el valor que le dan a su vínculo familiar.

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Ambos hermanos han compartido cómo superaron las dificultades económicas de su infancia hasta alcanzar el éxito como creadores de contenido - crédito @yefersoncossio/IG

No obstante, la cercanía entre ambos ha generado comentarios divididos en redes. Mientras muchos consideran esa relación como una muestra de hermandad, algunos internautas han hecho observaciones negativas, llegando incluso a insinuar vínculos sentimentales, lo que motivó la respuesta de Cintia, quien defendió la importancia y autenticidad del lazo con su hermano.

Debido a los repetidos comentarios que se ven en los comentarios, Cintia decidió enviar un contundente mensaje desde sus redes sociales en donde aseguró: “He leído en varias ocasiones comentarios muy dañinos sobre la relación tan cercana que tenemos mi hermano y yo. Y hoy quiero decirles algo: Siento muchísima tristeza por quienes creen que un amor tan bonito, tan puro, tan único y libre de envidias entre hermanos no puede existir”, dijo Cintia.

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Ante la molestia de la empresaria, continuó su mensaje deseando que los que hacen ese tipo de comentarios puedan vivir un cariño como el que ella siente por Yeferson. “De corazón deseo que Dios les permita conocer un amor así, para que algún día entiendan que no tiene nada de extraño recibir tanto cariño, admiración, apoyo y lealtad de tu propia familia”, añadió.

Cintia respondió a los comentarios negativos con un mensaje donde lamentó que se cuestione el cariño genuino entre hermanos - crédito @ rastreandofamososalterna @soycintiacossio / Instagram

Ante las críticas que suele recibir Cintia casi a diario por la cercanía con su hermano, la empresaria optó por dedicar un mensaje de agradecimiento como parte del mensaje. “De paso, quiero agradecerle públicamente a Dios por haberme regalado al mejor hermano que pude tener. Mi superhéroe terrenal. Los recuerdos más felices de mi infancia llevan tu nombre, porque gran parte de ellos existen gracias a ti. Te amo con todo mi corazón, Yeferson Cossio”, concluyó Cintia.

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El mensaje de la empresaria tuvo eco en redes sociales donde varios usuarios defendieron la posición de los hermanos Cossio. “Me encanta cómo lo defiende ❤️ sólo ellos conocen su historia", “Cabeza retorcidas dañinas , ellos son hermosos y tienen una hermandad hermosa”, “Y eso que no me han visto a mí con el mío ❤️“, ”Tienen una gran relación de hermanos 👏❤️“, ”por el amor que se le tiene a la familia no hay que dar explicaciones", dicen algunos de los comentarios que se han sumado en redes sociales.

La cercanía entre los hermanos ha generado opiniones divididas: mientras algunos celebran su hermandad, otros lanzan críticas e insinuaciones - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Recientemente, la vida de lujo de los hermanos Cossio volvió a quedar en evidencia tras el viaje de Yeferson a Ámsterdam, donde experimentó un episodio que generó comentarios en redes sociales. Durante sus vacaciones en Europa, Yeferson fue víctima de un robo millonario en la capital neerlandesa. El incidente ocurrió cuando delincuentes lograron ingresar a su vehículo y sustraer pertenencias de alto valor, entre ellas objetos personales y tecnológicos de última generación. Además del robo, el automóvil, que también era de alta gama, resultó con daños materiales significativos.

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El colombiano mostró los daños en su camioneta y contó que le sustrajeron una cámara y un lente de alto valor, lo que generó mensajes de apoyo de sus seguidores y abrió debate sobre la seguridad en Europa - crédito @enlamovidacol @yefersoncossio/ Instagram

Este episodio fue compartido por el propio Yeferson en sus redes sociales, donde relató la experiencia y aprovechó para reflexionar sobre la inseguridad, incluso en países considerados seguros. El hecho demostró el nivel de vida que lleva, con acceso a viajes internacionales, autos costosos y objetos exclusivos. Cintia, por su parte, expresó apoyo a su hermano y compartió mensajes de solidaridad.