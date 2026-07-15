Colombia

Gustavo Petro recordó que el presidente en ejercicio es el único comandante supremo de las Fuerzas Militares: “El saludo militar no es para civiles”

El jefe de Estado saliente dijo que el alcance de esa norma es institucional y no simbólico. Además, afirmó que el saludo militar solo cabe entre miembros de la fuerza pública y hacia el presidente en ejercicio como comandante supremo

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El video presenta una declaración del presidente sobre el saludo militar y sus implicaciones políticas, realizada el 14 de julio de 2026 - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro afirmó este 14 de julio de 2026 que el saludo militar solo corresponde entre integrantes de la fuerza pública y al jefe de Estado en ejercicio, y usó esa definición para fijar un límite político: las armas de la nación, dijo, no pueden servir ni a particulares, ni a partidos, ni a regiones, ni al delito.

En el consejo de ministros, el mandatario sostuvo que esa regla se desprende de la Constitución porque el “único Comandante Supremo de las Fuerzas Militares es el Presidente de la República en ejercicio”. Bajo ese criterio, descartó cualquier reconocimiento castrense hacia civiles distintos del presidente y calificó cualquier otra pretensión como “pura lentejuela, baratería”.

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Durante su intervención, el jefe de Estado encuadró el saludo militar como una expresión reservada a la estructura institucional de la fuerza pública y al mando supremo que la Constitución deposita en la Presidencia. “Las fuerzas militares no dan saludo militar, sino a sí mismos, a todo quien sea militar, policial y al presidente que sea el comandante supremo de las fuerzas militares, como ordena la Constitución, que por ahora soy yo, a nadie más”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro gesticula durante un discurso en una ilustración que alude al uso del saludo militar - crédito
El presidente Gustavo Petro gesticula durante un discurso en una ilustración que alude al uso del saludo militar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Petro añadió que “los civiles no... el saludo militar no es para los civiles” y planteó que esa distinción no es ceremonial sino democrática. En su explicación, existe una “separación entre los dos cuerpos de sociedad” que impide confundir la jerarquía armada con adhesiones personales o políticas.

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El presidente dijo que el alcance de esa norma es institucional y no simbólico. Afirmó que el saludo militar solo cabe entre miembros de la Fuerza Pública y hacia el presidente en ejercicio como comandante supremo. La consecuencia, según su planteo, es que cualquier traslado de ese reconocimiento a otros civiles desdibuja la subordinación militar al orden constitucional

General (r) y excandidato presidencial cuestionó el uso del saludo militar por Abelardo de la Espriella

El general (r) Gustavo Matamoros, excandidato a la Presidencia de Colombia, cuestionó el uso del saludo militar como emblema de campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y lo calificó como una falta de respeto. En una entrevista con Infobae Colombia, Matamoros sostuvo que ese gesto “sí, absolutamente sí” constituye una transgresión porque, según dijo, ni siquiera quienes pasan a retiro lo mantienen como forma de saludo en la vida civil.

General (r) Gustavo Matamoros Camacho
El general (r) Gustavo Matamoros, excandidato a la Presidencia de Colombia, cuestionó el uso del saludo militar como emblema de campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y lo calificó como una falta de respeto - crédito Infobae Colombia

Al responder por qué considera inapropiado que De la Espriella lo use como símbolo político, el oficial retirado puso el foco en el carácter reservado del gesto dentro de las Fuerzas Militares: “No lo utilizamos ni los que hemos pasado por ahí cuando pasamos al retiro. Es una manifestación muy propia de los militares; ninguno de ustedes se saluda militarmente, todos se saludan de mano, de beso, de abrazo, pero nadie militarmente”.

Matamoros también atribuyó una intención electoral al recurso, al señalar que, a su juicio, el saludo fue adoptado “para llamar la atención de las reservas”. Y remarcó su desacuerdo con esa estrategia: “Yo no estoy de acuerdo con eso, porque para nosotros los militares eso es sagrado”.

En ese mismo tramo de la entrevista, el general retirado equiparó la carga simbólica del saludo con otros elementos institucionales. “Es tan sagrado como el uniforme, es tan sagrado como nuestros subalternos y nuestros superiores, es tan sagrado como la Constitución, es tan sagrado como la bandera y el escudo, y nadie puede llegar allá a payasear con eso”, afirmó.

General (r) Gustavo Matamoros, candidato a la presidencia - crédito Prensa Gustavo Matamoros
General (r) Gustavo Matamoros, excandidato a la presidencia - crédito Prensa Gustavo Matamoros

Matamoros anticipó que el presidente electo podría defenderlo como parte de su identidad política, pero insistió en que esa interpretación no coincide con la mirada castrense: “Él podrá decir que ese es un símbolo; para nosotros los militares eso es sagrado.”

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