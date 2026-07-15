Revelan el video del momento exacto del ataque a Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha

El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en Homecenter de Soacha quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito Capturas de Pantalla X

El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, ocurrido en la tarde del domingo 12 de julio de 2026, en un almacén de Homecenter de Soacha, sigue generando conmoción e indignación entre los colombianos.

El hecho ocurrió cuando la mujer, de 29 años, cumplía su jornada laboral dentro del establecimiento ubicado en el centro comercial Mercurio, pero que fue abordada por un sujeto que la hirió en reiteradas oportunidades.

Aunque fue trasladada rapidamente al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas.

Mientras avanza la investigación del caso, se conoció el video registrado por cámaras de seguridad del sitio comercial donde se muestra el momento exacto en el que la empleada fue atacada. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran que el agresor se acerca a la víctima, al parecer con la intención de hablar con ella y apartarla del resto de personas. Segundos después, inicia la agresión con arma blanca delante de clientes y trabajadores.

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En la grabación también se observa a un ciudadano que corre para intervenir y enfrenta al atacante en un intento por detenerlo. Aunque lo golpea y trata de separarlo de la víctima, no logra impedir que continúe el ataque; luego otras personas intentan auxiliar a la trabajadora mientras el señalado responsable intenta salir del establecimiento.

Según la investigación citada por Blu Radio, clientes y trabajadores del almacén retuvieron al presunto agresor inmediatamente después del ataque. Esa reacción permitió la llegada de la Policía al establecimiento y la formalización de la captura.