Colombia

Gustavo Petro celebró la anulación de la imputación de cargos contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas: “Tomó una decisión valiente”

El presidente saliente de Colombia aseguró que la justicia en Antioquia supuestamente está influenciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Guardar
Google icon
El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, lo hizo a través del Consejo de Ministros que se realizó el martes 14 de julio de 2026 - crédito Presidencia

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia dejó sin efecto la imputación de cargos que la Fiscalía había presentado contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción

La Fiscalía había iniciado una investigación formal por la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para supuestamente restituir de manera ilícita un lote identificado como Aguas Vivas, acusando a Daniel Quintero y a otros exfuncionarios de haber participado en ese proceso.

Por esta decisión, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció durante el Consejo de Ministros realizado el martes 14 de julio en la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció durante el Consejo de Ministros realizado el martes 14 de julio en la Casa de Nariño - crédito Presidencia de la República

El mandatario colombiano celebró la decisión del tribunal y calificó a la jueza como valiente. Según el jefe de Estado, la justicia en Antioquia supuestamente está influenciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Asimismo, calificó el procedimiento del ente acusador como “irregular”, comparando su situación con la de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

“Recientemente, una jueza tomó una decisión valiente en Antioquia. Según mi percepción, la justicia en ese departamento está influenciada por Fico Gutiérrez, lo que genera una situación que considero dictatorial. Esta jueza anuló el procedimiento irregular que habían realizado algunos fiscales, quienes habían ordenado su detención, de manera similar a lo que han intentado conmigo por ejercer la oposición en esa región”, indicó el presidente Petro.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano denunció que los fondos públicos de Antioquia y Medellín supuestamente se mezclaron con recursos ilícitos. Según Gustavo Petro, provienen del narcotráfico y de empresas relacionadas con el “llamado sindicato antioqueño”.

“Dispongo de datos sobre estos hechos, aunque aún espero la visita de una persona a la que le he solicitado información, ya que tengo una duda pendiente de resolver. Lo que sí puedo afirmar es que fondos públicos de Antioquia y de Medellín se mezclaron con recursos provenientes de actividades ilícitas. Entre estos se encuentran dineros vinculados al narcotráfico y a empresas relacionadas con el llamado sindicato antioqueño, entre otras”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro afirmó que posee los nombres y la información sobre las cuentas presuntamente implicadas. El mandatario colombiano calificó como “probable” que el supuesto fondo haya financiado una “campaña de desprestigio” en su contra, así como contra Iván Cepeda y Daniel Quintero.

Daniel Quintero - crédito Supersalud
Gustavo Petro calificó como “probable” que el supuesto fondo haya financiado una “campaña de desprestigio” en su contra, así como contra Iván Cepeda y Daniel Quintero Daniel Quintero - crédito Supersalud

“Tengo en mi poder los nombres de las empresas y la información sobre las cuentas implicadas. Estos recursos se habrían canalizado a través de un fondo administrado por el señor Palacios, junto a un ciudadano italiano, vinculado a actividades de lavado de activos. Considero probable que este fondo haya financiado la campaña de desprestigio en redes sociales dirigida contra Iván, contra mí y contra Daniel Quintero”, aseveró.

Detalles del fallo

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia decidió anular la imputación de cargos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud.

La Fiscalía lo había acusado de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, dentro del proceso conocido como “Aguas Vivas”.

Según la investigación, este caso involucró la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para permitir la restitución irregular de un terreno llamado Aguas Vivas. La Fiscalía consideró que Quintero y otros exfuncionarios habrían participado en el esquema.

La jueza indicó que la Fiscalía afectó el derecho al debido proceso y a la defensa de los investigados - crédito Luisa González/Reuters
La jueza indicó que la Fiscalía afectó el derecho al debido proceso y a la defensa de los investigados - crédito Luisa González/Reuters

“Los elementos materiales probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles 40.509.311.965 de pesos, que correspondían al valor del predio”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El juzgado concluyó que la imputación debía anularse debido a deficiencias graves en la formulación de los cargos. La decisión se sustentó en la falta de precisión de la Fiscalía al explicar los hechos jurídicamente relevantes y en la ausencia de claridad sobre los elementos que sustentan los delitos imputados.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDaniel QuinteroAguas VivasImputación de cargos a Daniel QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cintia Cossio se defendió de quienes cuestionan su cercanía con Yeferson y los señalan como pareja: “Comentarios muy dañinos”

La creadora de contenido publicó un mensaje en redes sociales donde defendió su relación con su hermano y afirmó que solo ellos conocen lo que han compartido desde la infancia

Cintia Cossio se defendió de quienes cuestionan su cercanía con Yeferson y los señalan como pareja: “Comentarios muy dañinos”

Revelan el video del momento exacto del ataque a Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha

Las imágenes reveladas en redes sociales muestran que el agresor se acercó a la mujer de 29 años dentro del establecimiento comercial y luego inició el ataque con arma blanca delante de clientes y trabajadores; el filme puede generar susceptibilidad en la ciudadanía

Revelan el video del momento exacto del ataque a Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha

Franklin Gamboa, el profesor que vetó a don Luis Felipe, vendedor de panela que votó por Abelardo de la Espriella, será investigado por Uniamazonía

La institución educativa precisó que se trató de una conducta de carácter personal que no representa la posición institucional ni los principios y valores que orientan su misión

Franklin Gamboa, el profesor que vetó a don Luis Felipe, vendedor de panela que votó por Abelardo de la Espriella, será investigado por Uniamazonía

Qué tan viable es que Abelardo de la Espriella instale su despacho presidencial en Barranquilla, Atlántico: esto dicen los expertos

Analistas advierten que el posible equilibrio de poder dependerá de la articulación con actores económicos y sociales más allá del simbolismo político que implica operar desde fuera de Bogotá

Qué tan viable es que Abelardo de la Espriella instale su despacho presidencial en Barranquilla, Atlántico: esto dicen los expertos

Familia de Joan Sebastián Durán, colombiano asesinado por un agente de ICE, superó los USD310.000 en colecta para gastos legales y repatriación

La campaña busca cubrir los costos del sepelio, la defensa jurídica y el traslado de los restos a Colombia, mientras las autoridades investigan el operativo en el que murió el joven de 26 años

Familia de Joan Sebastián Durán, colombiano asesinado por un agente de ICE, superó los USD310.000 en colecta para gastos legales y repatriación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio se defendió de quienes cuestionan su cercanía con Yeferson y los señalan como pareja: “Comentarios muy dañinos”

Cintia Cossio se defendió de quienes cuestionan su cercanía con Yeferson y los señalan como pareja: “Comentarios muy dañinos”

Claudia Palacios reveló que su mamá fue violentada en su casa y, aún “golpeada”, decidió escapar: “Había un papá maltratador”

‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada: todo lo que debe saber

Le llueven críticas a Luisa Fernanda W tras aparecer cantando en redes sociales: “Borre eso”

Yeison Jiménez y Blessd, los más escuchados en Colombia durante el segundo trimestre de 2026

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Figura de la selección Colombia en el Mundial 2026 reflexionó tras la actuación Tricolor: “Nos faltaron algunas cosas”

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 15 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo la semifinal Inglaterra vs. Argentina

En video: polémica entre hinchas por la sede del Inter de Bogotá: algunos la calificaron como superior a la de Millonarios y Santa Fe

Jhomier Guerrero se pronunció tras su salida de Junior y su camino para llegar a uno de los equipos de Bogotá: “No ha sido fácil”