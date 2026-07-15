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Figura de la selección Colombia en el Mundial 2026 reflexionó tras la actuación Tricolor: “Nos faltaron algunas cosas”

Gustavo Puerta sostuvo, en un homenaje en el Valle, que la derrota en el Mundial 2026 expuso carencias para asumir instancias superiores y llamó a leer la campaña con orgullo, pero también con madurez y autocrítica

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Gustavo Puerta admitió que la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la selección-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
Gustavo Puerta admitió que la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la selección-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

El 14 de julio de 2026, en medio del homenaje que le realizó la Gobernación del Valle del Cauca a los jugadores de la selección Colombia Johan Mojica, Dávinson Sánchez, Juan Camilo Portilla, y Gustavo Puerta, las figuras de la Tricolor hablaron sobre el balance que dejó su participación en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Allí, el volante Gustavo Puerta admitió que la eliminación de Colombia en los octavos de final dejó un “sabor amargo” porque el plantel creía que se podía avanzar más, aunque también la interpretó como una señal de que al equipo todavía le faltan condiciones para afrontar etapas superiores.

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-crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca
El volante del Racing de Santander de España, y con posibilidades de salir del mercado de verano en Europa sostuvo que a Colombia le faltaron cosas para competir más allá en el Mundial 2026-crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca

El volante sostuvo que la campaña produjo orgullo, pero no alcanzó para borrar la sensación de vacío que dejó la despedida. “La verdad que era demasiado contento, orgulloso por todo lo que hicimos. Queda ese sabor amargo de sentir que podíamos seguir avanzando, pero bueno, si Dios lo quiso así fue porque en sus planes tiene cosas mejores para nosotros”, dijo.

Puerta fue más allá del resultado y planteó una lectura de fondo sobre la salida de la Selección Colombia.

“Yo creo que si no pasó esta vez fue porque nos faltan algunas cosas. Yo creo que no estábamos preparados para otras etapas de nuestra vida, de nuestro país también”, afirmó.

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Esa reflexión convirtió la derrota en una idea de proceso más que en una explicación puntual de un partido. El mediocampista, una de las figuras del equipo colombiano en la Copa Mundial de la FIFA 2026, habló de aprendizaje futuro y no solo de frustración inmediata.

El jugador también destacó el efecto que tuvo el acompañamiento de los aficionados en el rendimiento del grupo. Recordó que la presencia de colombianos fue constante sin importar la sede en la que jugara el equipo y señaló que ese respaldo elevaba la motivación de los futbolistas antes de competir.

“Cada ciudad a la que íbamos, Colombia estaba presente. No sé de dónde sale tanto colombiano, la verdad, pero en todas las ciudades teníamos banderazos y siempre había 10.000 o 15.000 personas afuera del hotel. Eso a nosotros como jugadores nos llena de orgullo y nos da una motivación extra para salir a competir de la mejor manera”, expresó.

Los sacrificios de los jugadores de la selección Colombia durante el Mundial 2026

Gustavo Puerta habló sobre los sacrificios que deben realizar los jugadores de la selección Colombia-crédito Lee Smith/REUTERS
Gustavo Puerta habló sobre los sacrificios que deben realizar los jugadores de la selección Colombia-crédito Lee Smith/REUTERS

En la conferencia de prensa que dieron las figuras de la Tricolor, uno de los pasajes más emotivos de su intervención estuvo centrado en el costo personal que implica la carrera profesional. Citado por el medio caleño, Puerta pidió que detrás de cada jugador también se vea a una persona atravesada por sacrificios, ausencias y renuncias familiares.

“A veces a las personas se les olvida que nosotros también somos seres humanos. Dicen que la vida de los futbolistas es muy fácil, que vivimos muy bien. Es cierto que tenemos muchos privilegios, pero también nos cohibimos de pasar mucho tiempo con nuestras familias, de vivir momentos importantes, fechas especiales y cumpleaños”, señaló.

Puerta añadió que algunos integrantes del fútbol profesional han debido afrontar decisiones especialmente duras para cumplir con sus compromisos. 

“A muchos jugadores les ha tocado no estar presentes en el nacimiento de su hijo, y eso es algo que para uno como jugador lo marca muchísimo. Entonces recordarles que nosotros somos humanos, somos personas que también sentimos”, concluyó.

Los números de Gustavo Puerta en el Mundial 2026 con la selección Colombia

Breel Embolo y Gustavo Puerta durante el Suiza vs. Colombia en Vancouver por los octavos de final del Mundial 2026-crédito Albert Gea/REUTERS
Breel Embolo y Gustavo Puerta durante el Suiza vs. Colombia en Vancouver por los octavos de final del Mundial 2026-crédito Albert Gea/REUTERS

El volante del Racing de Santander de España jugó 470 minutos en cinco partidos, y realizó una asistencia durante toda la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, estos son los detalles de sus números:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 80 minutos y asistencia en el Uzbekistán 1-3 Colombia
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Portugal 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 Ghana
  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 120 minutos en el Suiza 0-0 Colombia

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