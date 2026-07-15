Franklin Gamboa, el profesor que vetó a don Luis Felipe, vendedor de panela que votó por Abelardo de la Espriella, será investigado por Uniamazonía

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

La Universidad de la Amazonía abrió investigaciones internas contra el profesor Franklin Gamboa y trasladó el caso a las autoridades competentes después de la difusión de un video grabado en Florencia, Caqueta, donde el docente increpa a un vendedor de panela por haber votado por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del 2026, un episodio que desató una polémica nacional y puso bajo examen una posible grabación y exposición sin consentimiento.

La rectora delegada Gina Paola España informó en un comunicado que, aunque el hecho ocurrió por fuera de la institución, sus repercusiones ameritan análisis. La decisión oficial fue iniciar las actuaciones administrativas internas y remitir el asunto a las autoridades para que adelanten las investigaciones que correspondan dentro de sus funciones legales.

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“Con ocasión de los hechos de conocimiento público relacionados con el profesor Franklin Gamboa y las notificaciones recibidas, se iniciaron las actuaciones administrativas internas correspondientes y se remitió a las autoridades competentes para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales adelanten las investigaciones a que haya lugar y adopten las decisiones que correspondan”, señaló la institución pública de educación superior.

La institución educativa precisó que se trató de una conducta de carácter personal que no representa la posición institucional ni los principios y valores que orientan su misión - crédito Franklin Gamboa Facebook

Cabe recordar que en el video, divulgado durante el puente festivo del 13 de julio de 2026, Gamboa graba al comerciante sin su consentimiento para reprocharle su supuesto apoyo electoral. En un fragmento de la pieza audiovisual se escucha al docente decir: “Don Luis, no me vuelva a dejar nada, he decidido comprarle directamente a los campesinos, no le voy a comprar más a gente que votó por un proyecto que busca destriparnos a todos. Yo soy profesor y me ha tocado muy duro...”.

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El caso, que comenzó con la publicación de un video, derivó luego en una ola de apoyo a don Luis Felipe Yagüé, el adulto mayor que aparece en la grabación. Según contó el propio vendedor, personas de distintas partes del país empezaron a encargarle varios de sus productos y sus ventas crecieron de manera acelerada.

La universidad sostuvo que se trató de una actuación personal del docente

Una representante de la Universidad de la Amazonia emite un comunicado oficial abordando asuntos relacionados con el profesor Franklin Gamboa Tabares, las actividades institucionales y académicas del docente, y los principios de libertad de conciencia y expresión. Es una declaración pública formal - crédito Universidad de la Amazonia

La Universidad de la Amazonía también precisó que los hechos no ocurrieron en ejercicio de funciones institucionales ni durante actividades académicas o administrativas. Según la universidad, se trató de una conducta de carácter personal que no representa la posición institucional ni los principios y valores que orientan su misión.

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Ese es el punto central de la respuesta oficial: la universidad abrió su propio proceso, pero al mismo tiempo marcó distancia frente a la conducta del profesor. En esa línea, sostuvo que sus decisiones internas se adoptarán con imparcialidad y bajo criterios de legalidad, objetividad, transparencia y debido proceso.

Uniamazonía abrió investigación contra Franklin Gamboa, profesor que expuso a don Luis Felipe, vendedor de panela que votó por Abelardo de la Espriella - crédito Universidad de la Amazonía

Uno de los aspectos que deberá esclarecer la justicia es si la grabación y la exposición pública sin consentimiento de una de las personas involucradas puede dar lugar a consecuencias judiciales. Ese frente quedó en manos de las autoridades a las que fue remitido el caso.

En la parte final de su comunicado, la universidad condenó la actuación del docente y reiteró que su marco de actuación institucional se basa en la protección de la pluralidad de pensamiento y la libertad de conciencia.

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“Somos una institución que promueve y protege la pluralidad de pensamiento, la libertad de conciencia y expresión principios esenciales de la vida universitaria y de la democracia. La universidad actúa con absoluta imparcialidad en la adopción de sus decisiones internas. Sus actuaciones se fundamentan en los principios de legalidad, objetividad, transparencia y debido proceso, sin que exista injerencia de carácter político, intereses particulares o relaciones personales en el desarrollo de sus actuaciones, ni se encuentra influenciada por consideraciones ajenas a los criterios técnicos, normativos e administrativos que rigen cada procedimiento”, señala el pronunciamiento.

El video provocó una reacción de apoyo al vendedor de panela

Durante su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció la invitación al vendedor de Florencia y el apoyo a un programa para pequeños comerciantes rurales. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Antes de que Uniamazonía se pronunciara, la controversia había cambiado la rutina de don Luis Felipe. En diálogo con Semana, el vendedor explicó cómo desarrolla su trabajo en Caquetá: “Yo hago mi trabajo en Florencia, Caquetá. Vendo a domicilio; voy hasta las puertas de las casas de mis clientes, los saludo con un ‘buenos días’ o ‘buenas tardes’ y les pregunto qué les voy a dejar ese día. Ellos me dicen si quieren una panela, un panelón, huevos o lo que necesiten”.

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Lo que comenzó como un acto de recriminación pública terminó convertido en un episodio de respaldo comercial hacia el adulto mayor. El medio indicó que, tras la difusión del video, recibió pedidos de distintas regiones del país para varios de sus productos.