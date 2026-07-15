Colombia

Gustavo Petro respondió trino de Kamala Harris sobre el asesinato de colombiano en Maine y pidió que el ICE sea denunciado a nivel mundial: “Crímenes contra la humanidad”

Kamala Harris se pronunció sobre la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, tras un operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

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El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio en su cuenta oficial de X - Crédito Andrea Puentes/Presidencia
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio en su cuenta oficial de X - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris quien se refirió al caso de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que trabajaba como repartidor y era padre de familia, y que murió el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, tras ser abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo.

El mandatario colombiano indicó que el ICE es una organización que debe ser denunciada a nivel mundial, y afirmó que, aunque Estados Unidos no “acepte la justicia internacional”, cualquier juez en el mundo puede procesar crímenes contra la humanidad.

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“ICE es una organización que debe ser denunciada a escala mundial. Así no se acepte la justicia internacional por EEUU, cualquier juez del mundo puede procesar crímenes contra la humanidad (sic)”, señaló el presidente Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que, aunque Estados Unidos no “acepte la justicia internacional”, cualquier juez en el mundo puede procesar crímenes contra la humanidad - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro recordó el suicidio de un ciudadano colombiano en las instalaciones del ICE y el fallecimiento de otra persona. Además, cuestionó por qué el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no se ha pronunciado sobre estos hechos.

“¿Ya se ha suicidado un colombiano y asesinaron a otro, por qué el que llaman presidente electo no se pronuncia? (sic)“, aseveró el presidente saliente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

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¿Qué dijo Kamala Harris?

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, solicitó una investigación inmediata tras la muerte de Joan Sebastián Guerrero durante un operativo de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

Harris afirmó que esta es la segunda vez en una semana que agentes de ICE matan a una persona que, según la propia agencia, no era el objetivo principal de la intervención.

“Debe haber una investigación inmediata, independiente y transparente. Cualquiera responsable de irregularidades debe rendir cuentas (sic)“, indicó la exvicepresidenta del país norteamericano.

De acuerdo con la declaración de Harris, el fallecimiento de Sebastián Guerrero ocurrió frente a su hija de tres años, quien vestía un pijama de Bluey al momento del incidente. “Joan Sebastián Guerrero debería seguir vivo”, expresó la exvicepresidenta, quien subrayó la gravedad del hecho y la necesidad de una respuesta institucional.

En su publicación, Harris destacó que la situación “no puede ser aceptable en América” y demandó una investigación inmediata, independiente y transparente sobre lo sucedido. Además, enfatizó que cualquier persona responsable de irregularidades debe rendir cuentas por sus acciones.

Kamala Harris - crédito @KamalaHarris/X
Kamala Harris solicitó una investigación inmediata tras la muerte de Joan Sebastián Guerrero durante un operativo de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas - crédito @KamalaHarris/X

“Esta es la segunda vez en una semana que agentes de ICE han matado a alguien que —por su propia admisión— no era el objetivo de su operación. Ahora Sebastián está muerto, su asesinato presenciado por su hija de tres años vistiendo su pijama de Bluey. Esto no puede ser aceptable en América (sic)“, puntualizó Harris.

Primer pronunciamiento de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta oficial en X para referirse a la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, calificándola como un “asesinato” cometido por el Gobierno de Estados Unidos contra un ciudadano colombiano y latinoamericano.

Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU. (sic)”, afirmó el mandatario.

Según Petro, la muerte del joven de 26 años fue resultado de considerarlo una persona sin derechos, aunque, por su condición humana y ciudadanía, le correspondían todas las garantías legales y civiles.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro indicó que espera un mensaje de su homólogo estadounidense, Donald Trump por lo sucedido - crédito @petrogustavo/X - crédito @petrogustavo/X

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EEUU (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Petro manifestó que espera que la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos actúe con prontitud para que los responsables sean juzgados.

“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio (sic)“, aseveró.

El presidente también expresó que espera una respuesta de Donald Trump por los hechos ocurridos.

“Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Finalmente, Petro mencionó que Durán Guerrero fue víctima de políticas atentatorias contra ciertos grupos, prácticas que han sido condenadas desde el tribunal de Núremberg.

“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta (sic)”. afirmó el presidente Petro.

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