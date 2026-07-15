Colombia

Iván Duque se refirió a los rumores de que será embajador de Abelardo de la Espriella en Estados Unidos: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

El expresidente de la República señaló que en la actualidad está enfocado en proyectos personales y de formación

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El expresidente de la República Iván Duque descartó que vaya a asumir un cargo público en el gobierno de Abelardo de la Espriella negó, en particular, los rumores que lo ubican como embajador de Colombia en Washington: “Yo tengo muy claro que yo no voy a estar en ningún cargo público”.

En diálogo con Oppenheimer presenta, el también exsenador por el Centro Democrático recalcó su postura al hablar del papel que, a su juicio, deben cumplir quienes ya pasaron por la Casa de Nariño: “Yo siempre he creído que el rol de los expresidentes, número uno, no es estar molestando a los presidentes, no es estar todos los días diciéndoles qué deben hacer o qué no deben hacer. Ya nosotros tuvimos nuestra oportunidad, ya nosotros gobernamos”.

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En ese contexto, sostuvo que su participación se limitaría a un pedido puntual del mandatario electo: “Hoy lo que me interesa es en lo que yo pueda darle un consejo, si él me lo pide, dárselo siempre, pensando en lo mejor para mi país”.

El expresidente de la República señaló que en la actualidad está enfocado en proyectos personales y de formación - crédito Adriana Thomasa/EFE
El expresidente de la República señaló que en la actualidad está enfocado en proyectos personales y de formación - crédito Adriana Thomasa/EFE

Duque aludió a versiones que circularon en los últimos días sobre su futuro: “Ha habido muchos rumores que, que si yo voy a ser embajador en Washington, que si yo voy a estar en alguna posición”. Tras rechazar esa posibilidad, explicó que su agenda está concentrada fuera del sector público: “Yo hoy tengo muchísimas actividades en el mundo académico, en el mundo empresarial internacional”.

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También mencionó al medio citado estar enfocado en proyectos personales y de formación: “He estado también en mis actividades intelectuales. Tengo una fundación que fundamos con mi esposa, donde estamos formando jóvenes líderes en América Latina”.

A la par, el exmandatario dijo que mantiene una relación cercana con el líder del movimiento Defensores por la Patria y que estaría dispuesto a acompañarlo si lo considera útil: “Yo conozco a Abelardo de la Espriella hace, hace mucho tiempo. He tenido con él una relación siempre franca, de amistad, de respeto”.

Sobre ese vínculo, agregó que su apoyo se limitaría a compartir su experiencia sin integrar el Ejecutivo “Lo que sí espero como colombiano y también como una persona que conoce a Abelardo de la Espriella y tengo aprecio por él, es poder ayudarle a que le vaya bien a él. Es poderle compartir experiencias y opiniones que yo tengo, es poder ayudar en lo que, en lo que él crea que pueda ayudarle”.

Iván Duque se despachó contra Gustavo Petro y lanzó fuerte frase: “¿Será que puede dejar el ‘tusi’ de poder...?”

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante las críticas de Iván Duque sobre la postura de Lula y otros líderes latinoamericanos hacia Venezuela - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web
El expresidente Iván Duque no dudó en reaccionar frente a la cascada de mensajes del mandatario Gustavo Petro, que consideró como un peligro para la democracia - crédito Presidencia - @IvanDuque/X

La andanada de publicaciones en las redes del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que insiste en desconocer la elección del abogado Abelardo de la Espriella, causó una dura respuesta de su antecesor, el exmandatario Iván Duque Márquez, que arremetió contra el gobernante saliente y sugirió problemas de adicción de su contradictor, que en medio del partido de la Selección Colombia del 6 de julio de 2026, no paró de pronunciarse.

El ex jefe de Estado lanzó una contundente afirmación contra Petro. Lo que encendió aún más los ánimos en una jornada convulsionada, en la que se suspendió el proceso de empalme con el equipo del presidente electo.

Iván Duque y su reacción a los mensajes de Gustavo Petro
A través de X, el expresidente Iván Duque reaccionó a los recientes mensajes del presidente Gustavo Petro, que volvió a desconocer a Abelardo de la Espriella como mandatario electo - crédito @IvanDuque/X

“¿Será que Petro puede dejar a Colombia ver a su selección en paz y dejar la tusa o el ‘tusi’ de poder que lo tiene escribiendo idioteces por segundo?”, comentó Duque en su perfil de X, en un mensaje en el que desactivó las respuestas frente al calibre de estos señalamientos. Y es que con ello parece ahondar en terrenos que, incluso, sugieren un deterioro en la condición del primer mandatario, negados por el propio Petro.

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