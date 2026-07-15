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En redes sociales denuncian nuevo tipo de estafa por WhatsApp: utilizan las fotos de visualización única

Según la denuncia, esta táctica no roba los datos del teléfono, sino que busca generar pánico en los usuarios

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Una ola de extorsiones psicológicas en WhatsApp preocupa a usuarios de todo el país: ciberdelincuentes utilizan imágenes de visualización única y mensajes intimidantes para manipular emocionalmente y exigir pagos, según advirtió el creador de contenido santiroot - crédito santiroot / TikTok

Las estafas digitales a través de aplicaciones de mensajería han experimentado un crecimiento notable en el país, posicionando a WhatsApp como una de las plataformas más vulnerables ante este tipo de amenazas.

Recientemente, el creador de contenido ‘santiroot’ alertó sobre un método novedoso que no busca robar datos personales, sino manipular emocionalmente a las víctimas.

Según dijo, “mucho cuidado. Si te llega una foto de visualización única en WhatsApp, no la abras. Podrías caer en una de las peores redes de extorsión psicológica que se está extendiendo por toda Latinoamérica”.

El procedimiento se inicia cuando un número desconocido contacta a la víctima fingiendo un error. Para despertar confianza y curiosidad, el estafador envía una imagen que solo puede verse una vez.

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Al abrir la foto, el usuario se encuentra con material sensible, generalmente vinculado a menores. “En el momento en el que la abres, empieza la trampa. El estafador cambia de tono por completo y te acusa de consumir contenido ilegal”, explicó santiroot.

Teléfono celular sobre mesa de madera con alerta de llamada fraudulenta en pantalla que indica número desconocido, botones verde y rojo, y gafas.
Expertos recomiendan no recibir ni abrir mensajes de desconocidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acto seguido, el delincuente utiliza notas de voz amenazantes, simulando ser parte de la policía y recreando sonidos típicos de una comisaría, con el objetivo de provocar pánico y exigir dinero a cambio de detener una supuesta denuncia.

Quienes caen en la trampa suelen experimentar temor e incertidumbre. Sin embargo, el especialista enfatizó que “abrir la foto no hackea tu celular, no te han robado tus datos. Todo lo que están haciendo es ingeniería social, juegan con tu miedo para que les pagues”. La recomendación es clara: si recibes este tipo de imágenes, evita abrirlas y, si ya lo hiciste, bloquea y reporta el número de inmediato.

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Para minimizar riesgos, santiroot aconsejó modificar los ajustes de privacidad en WhatsApp, limitando la visibilidad de la foto de perfil solo a contactos conocidos. Así, los delincuentes tendrán menos información sobre la identidad de las potenciales víctimas.

Finalmente, advirtió: “Los estafadores siempre se aprovechan del miedo y las emociones de las personas. Recuerda que entre más sepas, menos vulnerable eres”.

Primer plano de un teléfono móvil con la aplicación WhatsApp abierta, mostrando un mensaje con una imagen difuminada y un icono de ojo tachado, junto a un enlace.
El envió de fotos ocultas se ha consolidado como estafa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los comentarios, los seguidores compartieron sus experiencias y estrategias ante este tipo de amenazas. Mientras algunos señalaron que no interactúan con desconocidos: “Yo no me preocupo por eso, no hablo ni con mis contactos”, otros afirmaron haber reportado casos a las autoridades. Hubo quienes relataron situaciones similares vividas por familiares o mencionaron haber recibido llamadas falsas de soporte de WhatsApp.

Algunos usuarios adoptaron enfoques menos convencionales, como aquel que aseguró: “A mí me gusta jugar con los estafadores, me hago el pendejo y sigo mal las instrucciones, se desesperan y me bloquean”. Otros optan por desactivar la confirmación de lectura y limitar al máximo su exposición, evitando fotos de perfil o conversaciones con extraños.

La aplicación recomienda que para evitar estafas, ante cualquier contacto inesperado, se evalúe si la persona intenta que la conversación sea rápida, pide datos confidenciales o genera presión para transferir dinero.

La primera medida es interrumpir la comunicación si no se puede verificar quién es realmente el remitente. No se debe entregar información sensible ni seguir instrucciones de quienes no sean contactos verificados. En caso de sospecha, se debe bloquear y reportar el número directamente desde la plataforma, lo que impide futuros intentos y ayuda a frenar estas prácticas.

Mano sosteniendo un teléfono móvil; pantalla muestra mensaje de WhatsApp con alerta 'POSIBLE ESTAFA' y solicitud de 500 euros.
La misma aplicación recomienda no responder solicitudes de números no verificados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reforzar la seguridad, la aplicación aconsejó ajustar los controles de privacidad: limitar quién puede ver la foto de perfil, estados y última conexión, y activar la verificación en dos pasos. Así, se reduce la probabilidad de que un tercero acceda a la cuenta.

Nunca se debe compartir el código de seis dígitos, ni responder solicitudes urgentes de dinero sin confirmar por llamada la identidad de la persona. Además, es fundamental desconfiar de enlaces poco fiables, sorteos o promociones inverosímiles, ya que suelen ser trampas para obtener datos. Regularmente, hay que revisar los dispositivos vinculados y cerrar sesiones desconocidas para mantener la cuenta protegida.

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