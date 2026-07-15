Reunión del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ya tiene fecha y hora confirmada

La reunión será en el despacho del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a puerta cerrada- crédito Jonathan Ernst/Reuters - Colprensa

En la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos se confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá el jueves 15 de julio de 2026, con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en Washington.

El encuentro entre ambos funcionarios está previsto para las 10:30 a. m., según la agenda pública difundida por la cartera gubernamental estadounidense.

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, hará una intervención ante el Grupo de Acción de Diplomacia Económica a las 9:00 a. m. en una actividad sin acceso a la prensa. Más tarde, a las 10:30, sostendrá su primera reunión oficial con el gobierno entrante de Colombia, cara a cara con Restrepo. La cita contará con acceso limitado para cámaras y reporteros, de acuerdo con los protocolos habituales de la institución estadounidense.

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Esta es la agenda pública de Marco Rubio y su reunión con José Manuel Restrepo - crédito Department of State /Sitio web

De acuerdo con la información difundida, la cobertura para medios estará restringida en ambos eventos: la intervención inicial de Rubio será a puerta cerrada y el acceso de la prensa a la reunión bilateral solo estará permitido para la llamada “camera spray”, modalidad que permite imágenes y breves declaraciones al inicio del encuentro.

El ingreso de periodistas y camarógrafos requerirá acreditación y acompañamiento del personal del Departamento de Estado.

Restrepo en Washington: el próximo gobierno de Colombia quiere restaurar la relación con Estados Unidos

José Manuel Restrepo aseguró en Washington que el proceso de empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro reveló que el país hereda una “patria miseria” y enfrenta una crisis fiscal y humanitaria sin precedentes.

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Durante su visita oficial a la capital estadounidense, Restrepo afirmó que la nueva administración de Abelardo de la Espriella buscará establecer una alianza estratégica más sólida con Estados Unidos y recuperar iniciativas bilaterales “perdidas”.

El Banco Mundial, la IFC y MIGA presentaron propuestas de apoyo técnico y financiero para impulsar el crecimiento y la estabilidad fiscal de Colombia - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Acompañado por los ministros designados de Exteriores, Omar Bula Escobar, de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, Restrepo participó en una serie de reuniones con funcionarios estadounidenses, organizaciones multilaterales y centros de pensamiento. En un evento celebrado en el Atlantic Council, el vicepresidente electo comentó: “Este representa un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Quizás un momento en el que podamos establecer una asociación estratégica de mayor alcance”, dijo, citado por Caracol Radio.

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Restrepo detalló que la delegación colombiana llegó a Washington con el objetivo de desarrollar programas estratégicos de infraestructura y retomar proyectos truncados en los últimos años.

“Estamos aquí para fortalecer la seguridad económica y nacional, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Al considerar a Colombia como un socio estratégico y una plataforma para la democratización de Venezuela, creemos posible establecer un modelo de asociación en el que todas las partes salgan ganando”, añadió.

José Manuel Restrepo vinculó la crisis de Ecopetrol con la gestión, la reputación corporativa y el freno a los contratos de exploración de gas y petróleo - crédito Contraloría General de la República

En sus declaraciones, el vicepresidente electo alertó sobre la gravedad de la situación interna tras el empalme: “Heredamos una patria miseria, una patria de destrucción en el crecimiento de la economía, una patria (...) con altísimos niveles de desempleo, de inflación, de costo fiscal, de destrucción en la deuda pública”, expresó durante su intervención. Además, señaló una “crisis humanitaria” en el sector salud y problemas severos en el área fiscal.

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La comitiva colombiana sostuvo encuentros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Departamento del Tesoro y fue recibida en la sede del Banco Mundial. Según Restrepo, “es necesario mejorar la gestión pública, lo cual implica cooperación con el sector privado y asistencia técnica. Hemos acudido, por ejemplo, al FMI y al Departamento del Tesoro para solicitar apoyo en este proceso”.

La visita de la delegación coincide con un momento de tensión bilateral. El presidente saliente, Gustavo Petro, criticó duramente la muerte del ciudadano colombiano durante un operativo migratorio en Maine y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, un mensaje dirigido al pueblo colombiano.

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