Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 15 de julio

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

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Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este miércoles 15 de julio.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Santa Fe.Barrios: San Bernardo, Santa Inés (Instituto de Medicina Legal).Lugar: De la Calle 1 a la Calle 9, entre la Avenida Carrera 10 a la Avenida Carrera 14.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Taponamiento red acueducto

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Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Hortua, Policarpa Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna y Caracas.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Avenida Carrera 14.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristobal.Barrios: Atenas, Villa de Los Alpes, Guacamayas III.Lugar: De la Calle 32 Sur a la Calle 39F Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 3A Este.Inicio del corte: 9:00 p.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Kennedy.Barrios: Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cali) a la Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fagua y Ospina Peréz.Lugar: De la Carrera 68F a la Avenida Carrera 72, entre la Avenida Calle 26 Sur (Primera de mayo) a la Calle 39H Sur De la Primera de Mayo a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Los Cedros, Las Margaritas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 142 a la 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes.Lugar: De la Carrera 136A hasta la Carrera 147, entre la Calle 144 a la Calle 146.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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