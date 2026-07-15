Petro designó a Angélica Verbel como ministra de Defensa encargada: reemplazará a Pedro Sánchez durante su cirugía

Angélica Verbel López es la viceministra de Estrategia y Planeación y fue designada como ministra de Defensa encargada durante la ausencia temporal de Pedro Sánchez. - crédito Ministerio de Defensa

El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros televisado del martes 14 de julio que firmará un decreto para designar a Angélica Verbel López como ministra de Defensa encargada, mientras el actual jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, permanece fuera del cargo por un procedimiento médico programado.

El anuncio fue realizado por el mandatario durante la sesión del consejo de ministros, en la que informó que el ministro le había comunicado previamente que sería sometido a una cirugía.

“La persona encargada de asumir el Ministerio de Defensa, puesto que el ministro Pedro Sánchez me ha dicho que será sometido a una operación, es Angélica Verbel. Debe ser invitada y hay que firmar el decreto ahora mismo”, afirmó el presidente.

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Con esta decisión, Verbel ejercerá de manera temporal las funciones de ministra de Defensa durante el tiempo que dure la recuperación de Sánchez.

El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros que firmará el decreto para designar a Angélica Verbel como ministra de Defensa encargada. - crédito Presidencia - Ovidio González

Quién es Angélica Verbel López

Actualmente, Angélica Verbel López se desempeña como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional.

Es abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú y cursa una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Defensa, su gestión se fundamenta en la premisa de que la seguridad es inseparable de la dignidad humana, por lo que busca que las actuaciones del sector estén alineadas con los principios democráticos, el respeto por la vida y la construcción de paz.

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La cartera también señala que impulsa estrategias orientadas al fortalecimiento de la gobernanza institucional, la inclusión y la eficacia de la gestión pública, con énfasis en la participación ciudadana y el control social.

Según la descripción oficial del Ministerio, a lo largo de su trayectoria ha promovido iniciativas sociales en escenarios nacionales y regionales enfocadas en la equidad y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones. Asimismo, destaca que su experiencia reúne formación jurídica y conocimientos en planeación estratégica, resolución de conflictos y gerencia pública.

En el marco de la política de defensa vigente, trabaja en el fortalecimiento del Viceministerio de Estrategia y Planeación con el propósito de consolidar capacidades institucionales, priorizar la prevención, la protección de la población y la defensa de la democracia, bajo estándares de legitimidad y respeto por los derechos humanos.

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El Ministerio de Defensa destaca que la gestión de Angélica Verbel se basa en una visión de seguridad alineada con los principios democráticos, el respeto por la vida y los derechos humanos. - crédito Ministerio de Defensa

Pedro Sánchez anunció que se apartaría temporalmente del cargo

La ausencia temporal del ministro Pedro Arnulfo Sánchez había sido informada por el propio funcionario el 12 de julio a través de sus redes sociales, en el que explicó que debía someterse a un procedimiento médico programado.

"Este martes, 14 de julio, tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para regresar muy pronto a continuar sirviendo a nuestra amada Colombia con la misma entrega de siempre“, manifestó.

El ministro también aseguró que las actividades del sector continuarían desarrollándose con normalidad durante su recuperación. “Mientras tanto, los más de 423.000 hombres y mujeres que integran el sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad, compromiso y dedicación al servicio de todos los colombianos“, expresó.

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Sánchez agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteró su intención de regresar al cargo una vez concluya el proceso de recuperación. “Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero. Gracias de corazón por sus mensajes y oraciones. Dios los bendiga y les multiplique los deseos que me envían”.

Pedro Sánchez confirmó pausa temporal en el Ministerio de Defensa por procedimiento médico - crédito @PedroSanchezCol/X

La designación se conoció durante el consejo de ministros

La decisión anunciada por el presidente Petro se produjo luego de que trascendieran versiones según las cuales el viceministro Javier Andrés Baquero Maldonado asumiría temporalmente la dirección del Ministerio de Defensa durante la ausencia de Pedro Sánchez.

Sin embargo, durante el consejo de ministros del martes 14 de julio, el jefe de Estado confirmó que la funcionaria designada será Angélica Verbel López, para lo cual indicó que se expedirá el respectivo decreto.

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La ausencia temporal del ministro se extendería por cerca de 20 días, de acuerdo con la información entregada previamente por Sánchez, quien explicó que el procedimiento médico había sido programado y coordinado con anticipación.

Durante ese periodo, el ministro tampoco participará en los actos oficiales del 20 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia y en la que tradicionalmente se realiza el desfile militar. Para este año, el Gobierno anunció que esa actividad se llevará a cabo en el sur de Bogotá.