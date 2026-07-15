Congresista de EE. UU. criticó a Petro por denunciar fraude electoral: aseguró que las elecciones fueron reñidas, pero “con resultados creíbles”

El congresista Gregory Meeks aseguró que Gustavo Petro no ha revelado pruebas para demostrar que hubo fraude electoral - crédito Kylie Cooper/Reuters

El 15 de julio de 2026, el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental llevó a cabo una audiencia sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, en la que participó el representante a la Cámara Gregory Meeks, del Partido Demócrata. En la diligencia, el congresista estadounidense se refirió a las múltiples advertencias que ha hecho el presidente colombiano Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral registrado en los comicios del 21 de junio.

De acuerdo con el jefe de Estado saliente, hubo irregularidades en la designación de jurados de votación y en el proceso de escrutinio que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el cual verificó los resultados del preconteo y decretó que el excandidato Abelardo de la Espriella fue el ganador de las elecciones.

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Además, afirmó que hubo injerencia extranjera en los comicios y varias anomalías que habrían servido para favorecer al hoy presidente electo de Colombia en los resultados electorales. Por eso, se niega a reconocer a De la Espriella como su sucesor.

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, aseveró el mandatario Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, el congresista demócrata indicó que las denuncias de Gustavo Petro carecen de sustento. Insistió en que Abelardo de la Espriella triunfó en las urnas, alcanzando casi 13 millones de votos, y que las elecciones se llevaron a cabo de manera transparente.

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En ese sentido, advirtió que las afirmaciones del presidente saliente impactan negativamente la democracia en Colombia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deben velar por la protección de ese sistema político.

“El señor de la Espriella ganó las elecciones del 21 de junio. Fue una contienda reñida. Fue polémica. Pero quiero dejar claro que se trató de elecciones libres y justas, con resultados creíbles. Por eso le digo al presidente saliente Petro que su reacción ante los resultados, al alegar fraude sin pruebas suficientes, pone en riesgo la confianza en las instituciones democráticas de Colombia”, dijo.

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Además, recordó que el mismo excandidato Iván Cepeda, que perdió ante De la Espriella, aceptó los resultados.

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