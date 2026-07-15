Alcalde de Sincelejo y su familia recibieron amenazas del Clan del Golfo y Los Norteños por su política de seguridad

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, resaltó que el nuevo plan de seguridad brindará seguridad a los habitantes, ante las amenazas de grupos armados ilegales - crédito Alcaldía de Sincelejo

Las autoridades, tras un trabajo de inteligencia, advirtieron al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, que existen amenazas de muerte y planes en su contra de su familia por parte del Clan del Golfo y la banda Los Norteños, en represalia por la estrategia de seguridad implementada en la capital sucreña contra las economías ilícitas y el control territorial ejercido por estas mafias en el departamento de Sucre

A través de su cuenta de X, y pese al riesgo advertido por las autoridades, el mandatario municipal aseguró que no cederá su postura institucional y aseguró que “no retrocederá” ante las intimidaciones de las bandas criminales.

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“Seguiremos enfrentando a la criminalidad con nuestro modelo de seguridad integral y el Bloque de Búsqueda contra Bandas Criminales, que ha permitido que Sincelejo sea reconocida como una de las ciudades más seguras de Colombia”, escribió.

Denuncia de Yahir Acuña sobre amenazas por su Bloque de Búsqueda, en Sincelejo - crédito @YahirAcuna_/X

En su mensaje en X, confirmó que no dará “un solo paso atrás” en cuanto a la política pública que ha sido eje central de su gestión, y que, según la información institucional, ha permitido neutralizar delitos de alto impacto en el territorio y propinar golpes a las finanzas y estructuras de los grupos armados ilegales.

De hecho, las cifras respaldan los postulados del alcalde, ya que el modelo integral de seguridad que implementó cambió la situación de Sincelejo, que ahora figura como una de las ciudades más seguras del país, con resultados palpables en reducción de la criminalidad y fortalecimiento de la presencia institucional.

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En esto también concuerdan tanto el presidente saliente, Gustavo Petro, como el entrante, Abelardo de la Espriella. El primero atribuyó las reducciones en materia de inseguridad al programa Jóvenes de Paz, estrategia que fue usada por el alcalde Acuña. El segundo, a su vez, se enfocó en los resultados del programa administrativo actual.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella reconocieron el trabajo del alcalde Yahir Acuña en materia de seguridad - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP

Incluso, aseguró que “a uno puede, o no gustar el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultados en materia de seguridad, estamos de acuerdo, a pesar de que no tiene el apoyo del Gobierno nacional y el programa que ha implementado la Alcaldía de Sincelejo ha resultado muy exitoso”, dijo el presidente electo, citado por El Tiempo.

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Aun así, el alcalde Acuña sigue bajo amenaza de los grupos al margen de la ley, como mandatarios de otras ciudades capitales, entre ellos, Alex Char en Barranquilla y Carlos Fernando Galán en Bogotá, que han sido blanco de advertencias similares.

Ante la gravedad de la situación, el alcalde solicitó al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como a la Policía Nacional, el Ejército y la Armada de Colombia, el despliegue inmediato de medidas especiales y el refuerzo de los esquemas de seguridad para proteger su integridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo en Sincelejo.

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Así funciona la estrategia Bloque de Búsqueda: cifras y modelo social

La ciudad de Sincelejo ya experimentó una transformación en materia de seguridad tras la implementación de la estrategia, que es una articulación entre la Alcaldía, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional.

Este enfoque integral, basado en patrullajes, operativos de prevención y labores de inteligencia en las zonas más afectadas por la delincuencia, permitió la desarticulación de bandas dedicadas a diversas modalidades delictivas, según datos oficiales de la administración municipal.

Durante el primer semestre de 2026, Sincelejo reportó una reducción del 60% en el hurto a personas y del 86% en el hurto a entidades bancarias.

Las autoridades de Sincelejo capturaron a 1.378 delincuentes, incautaron 99 armas y retiraron más de 960 kilos de estupefacientes- crédito Yahir Acuña/Facebook

El informe, difundido por la Alcaldía, detalló también una disminución del 19% en el hurto a residencias, del 15% en el hurto a comercios, del 67% en el robo de automóviles y del 21% en el de motocicletas.

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Los casos de lesiones personales descendieron un 19%, mientras que el hurto de celulares bajó un 33%. Los delitos sexuales registraron una caída del 18%, y los incidentes relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones personales mostraron una tendencia descendente.

En cuanto a resultados operativos, las autoridades capturaron a 1.378 personas involucradas en actividades delictivas, incautaron 99 armas de fuego y retiraron de circulación más de 960 kilogramos de estupefacientes, lo que representa un aumento del 714% respecto a 2025, con un valor estimado en $10.000 millones.