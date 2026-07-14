Colombia

El Centro Democrático ‘estalló’ contra Petro por secuestro de 39 personas en Chocó: “Posa diciendo que se va con el deber cumplido”

El ELN retuvo ilegalmente a varios ciudadanos en la vía que comunica a Quibdó con el municipio de Carmen de Atrato. Las autoridades lograron su liberación

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En medio de la crisis en el Catatumbo, el Centro Democrático acusó al presidente Petro de alinear su política con los intereses de la dictadura venezolana - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático
El Centro Democrático aseguró que volvieron las pescas milgrosas en el Gobierno Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

Los hechos de violencia siguen registrándose en Colombia, pese a que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se intentaron adelantar varias negociaciones de paz con grupos armados. El 14 de julio de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a 39 personas en la vía que comunica a Quibdó con el municipio de Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, entre las personas que fueron víctimas de la “retención ilegal” había dos menores de edad que se transportaban en dos vehículos de servicio público. En medio de los esfuerzos de las autoridades por rescatar a los ciudadanos secuestrados, dos uniformados fueron asesinados por la organización criminal, que detonó un explosivo e inició un combate armado con el Ejército.

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Como consecuencia de esta cobarde acción, fueron asesinados dos de nuestros hombres, #HéroePorSiempre, y cinco uniformados más resultaron heridos, los cuales ya fueron evacuados a un centro asistencial. Actualmente, se continúa con el desarrollo de las tareas operacionales para liberar el personal civil retenido”, precisó la Séptima División en un comunicado.

El ELN asesinó a dos soldados profesionales que intentaban liberar a 39 personas secuestradas en Chocó - crédito @Ejercito_Div7/X
El ELN asesinó a dos soldados profesionales que intentaban liberar a 39 personas secuestradas en Chocó - crédito @Ejercito_Div7/X

Las víctimas fueron identificadas como Elibert Ducuara Mosquera, soldado profesional, y Jean Carlos Vallejo Vargas, soldado profesional.

La crítica del Centro Democrático al presidente

El partido Centro Democrático criticó al presidente Gustavo Petro por la situación de inseguridad que enfrenta el país a poco tiempo de que se termine su mandato. En una publicación en X, aseguró que durante la administración el jefe de Estado saliente, las conocidas “pescas milagrosas” volvieron a registrarse en las vías.

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La colectividad rechazó el asesinato de los uniformados Ducuara Mosquera y Vallejo Vargas y las afectaciones que sufrieron otros integrantes de la fuerza pública en medio del operativo.

Con Petro volvieron las pescas milagrosas. Y aún así posa diciendo que se va con “el deber cumplido”. El ELN secuestró a 39 personas en Chocó, entre ellas un niño de 2 años, cuando se movilizaban en dos buses de servicio público entre Quibdó y El Carmen de Atrato. Durante la reacción de la Fuerza Pública fue asesinado el soldado Elibert Ducuara Mosquera y otros seis uniformados resultaron heridos. Así se despide Petro”, precisó el partido político en la red social.

El partido Centro Democrático señaló al presidente Petro de "despedirse" del cargo con una grave problemática de seguridad en Colombia - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático señaló al presidente Petro de "despedirse" del cargo con una grave problemática de seguridad en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

El partido se refirió a una publicación que hizo el primer mandatario en su cuenta de X, en la que aseguró estar orgulloso de su gestión como presidente de la República durante cuatro años. De acuerdo con el jefe de Estado, sus políticos contribuyeron a reducir la pobreza en Colombia de manera sustancial.

De igual manera, afirmó que, durante su Gobierno, también disminuyó la desigualdad social y Colombia pasó a ubicar el tercer puesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en materia de reducción de la desocupación laboral.

Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza, para abril de este año el dato da 25% del total de la población (...). Puedo sonreír tranquilo”, señaló el presidente.

El presidente Gustavo Petro aseguró que terminará su administración tranquilo, debido a los resultados positivos que logró en materia de reducción de pobreza y otros indicadores - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que terminará su administración tranquilo, debido a los resultados positivos que logró en materia de reducción de pobreza y otros indicadores - crédito @petrogustavo/X

Liberan a personas secuestradas en Chocó

Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora de Chocó, informó que el Ejército Nacional logró la liberación de las 39 personas que fueron secuestradas por el ELN en la vía pública. Según precisó, todas las víctimas se encuentran bien y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se encargará de verificar la condición en la que se encuentran los menores de edad.

Agradecemos a nuestra fuerza pública por su rápida acción para salvaguardar la integridad de las víctimas de estos hechos. A esta hora continúan las operaciones para normalizar las condiciones de orden público en este importante corredor vial”, indicó la gobernadora en X.

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