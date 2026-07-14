Johan Mojica puso a bailar a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, durante un homenaje que recibieron jugadores de la Selección Colombia

La gobernadora del Valle del Cauca bailó con el jugador Johan Mojica que se caracterizó por sus pasos y alegría durante el Mundial 2026 - crédito Gobernación Valle del Cauca / X

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, homenajeó el martes 14 de julio de 2026 en Cali a cuatro futbolistas vallecaucanos de la Selección Colombia que jugaron en la Copa Mundial de Fútbol. En medio de la ceremonia, Johan Mojica la puso a bailar, mostrando su alegría característica que acompañó al equipo hasta los octavos de final, antes de caer con Suiza en penales.

El acto se realizó en el Palacio de San Francisco, donde Gustavo Puerta, Dávinson Sánchez, Juan Camilo Portilla y Mojica recibieron la cruz del mérito vallecaucano. Durante la jornada también se repitió el baile que se hizo viral en medio de la participación de la Tricolor en la Copa del Mundo.

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La ceremonia fue realizada como agradecimiento a la selección que, aunque no levantó la copa, mantuvo al país unido tras la tensa jornada de elecciones que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella.

Los famosos recibieron el apoyo de la región que los vio surgir - crédito Gobernación Valle del Cauca / X

En medio de la emoción por la llegada de los jugadores, hubo un aspecto que llamó la atención, pues Johan Mojica no dejó de demostrar su sabor y alegría en ningún momento. Además de sus apuntes graciosos, decidió bailarle a la gobernadora y hacer el paso que lo hizo viral en el evento deportivo.

Entre los comentarios de los internautas por su acción se encuentran algunos como: “Campeones mundiales de baile” y “Para bailar sí sirven”.

El Valle entregó la Orden al Mérito Vallecaucano a tres jugadores y exaltó a Dávinson Sánchez

Dilian Francisca Toro explicó que el departamento entregó la Orden al Mérito Vallecaucano, en el grado de Gran Cruz, a Gustavo Puerta, Johan Mojica y Juan Camilo Portilla. Sobre Sánchez, la gobernadora dijo que el reconocimiento respondió a su trayectoria y a su aporte a la selección.

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La mandataria indicó que recibió “con mucha alegría” a los futbolistas para expresar “el inmenso orgullo” del Valle del Cauca por la forma en que representaron al departamento y a Colombia en “el escenario más importante del fútbol: el Mundial”. También afirmó que los jugadores son ejemplo para miles de niños y jóvenes por su talento, disciplina y comportamiento fuera de la cancha.

Durante el homenaje hubo además un acto especial con Dávinson Sánchez, al que nombraron “vallecaucano por adopción”, teniendo en cuenta que es oriundo de Caloto (Cauca), aunque durante el torneo mostró su liderazgo dentro del plantel.

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La buena actitud hizo parte del evento - crédito Gobernación Valle del Cauca / X

En declaraciones recogidas por medios locales como CW+ Noticias, Puerta habló del significado que tuvo disputar la Copa del Mundo con la camiseta de Colombia: “El ambiente era impresionante en cada partido. Los colombianos siempre nos motivaban”.

El volante, nacido en La Victoria, Valle del Cauca, también dejó un mensaje para los jóvenes: “Decirle a los jóvenes que aparte de soñar, que se levanten día a día con un plan, con una meta y que se levanten a dar el 100%, porque eso es lo único que te va a dar para cumplir todos tus sueños, el trabajo y la disciplina”.

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La gobernadora le entregó una distinción a los deportistas por su desempeño en el Mundial 2026 - crédito Gobernación Valle del Cauca / X

Por su parte, Mojica agradeció la forma en que la afición acompañó al grupo: “Más que palabras creo que ya los hechos han hablado. Hemos sido trabajadores incansables durante todo el Mundial y son palabras también de agradecimiento para cómo se han portado con nosotros”.

Los futbolistas fueron reconocidos por su talento y disciplina - crédito Gobernación Valle del Cauca / X

Por su parte, Sánchez se refirió a la convivencia del grupo durante el torneo: “Sigamos dándole valor a las personas que tenemos al lado y sigamos fomentando lo que realmente somos, en el Mundial se vio no solamente un equipo, sino una familia que disfrutaba estar en el campo, y todo eso muchas gracias a cada uno de ustedes”.

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Portilla expresó su felicidad por haber disputado su primer Mundial con la selección y agradeció el respaldo de los aficionados durante toda la competencia.