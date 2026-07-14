Revelan mensaje del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a su hija de 3 años en redes sociales dos días antes de ser baleado durante un operativo de ICE en EE. UU.

El joven bumangués de 26 años recordó el nacimiento de su hija de 3 años a través de redes sociales - crédito Scope Report | red social Facebook

Miles de personas salieron a las calles en Biddeford (Maine), Estados Unidos, para expresar su rechazo e indignación por la muerte violenta de Joan Sebastián Durán Guerrero, un padre y repartidor colombiano de 26 años, abatido por los agentes migratorios del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) en hechos que se presentaron el lunes 13 de julio de 2026.

La reacción ciudadana no se hizo esperar y, en cuestión de horas, decenas de manifestantes colmaron la principal avenida de la ciudad con consignas y reclamos dirigidos a las autoridades federales.

En medio de las movilizaciones por la muerte del joven oriundo de Bucaramanga, se conoció una publicación que el propio Durán Guerrero compartió en su cuenta de Facebook solo dos días antes de fallecer. El mensaje, acompañado de dos fotos en las que aparece su hija de tres años, fue publicado el 11 de julio de 2026, para recordar su nacimiento: “3 años después 🗓⏳👣 Te amo mi princesa hermosa 🥰🥰”.

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El incidente ocurrió el lunes por la mañana, cuando agentes de ICE detuvieron a Guerrero mientras se dirigía a su trabajo.

Este fue el mensaje que le dejó Durán Guerrero a su hija de 3 años en su perfil de Facebook - crédito red social Facebook

Guerrero contaba con autorización laboral en Estados Unidos, estaba casado y era padre de familia, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que no era el objetivo de la orden de arresto que los agentes intentaban ejecutar en ese momento.

En la escena, vecinos y manifestantes depositaron flores y velas sobre la acera donde Guerrero perdió la vida. Entre los carteles se leían mensajes como “ICE Kills”, “Abolish ICE” y “Is this the America we want?” ( «ICE mata», «Abolir el ICE» y «¿Es esta la América que queremos?»). Una pancarta destacaba la frase: “Immigrants make Biddeford great” («Los inmigrantes hacen grande a Biddeford»).

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Una de las ciudadanas que salió a expresarse en contra de ICE, Marcia Hanes, rechazó la presencia delos agentes en el estado.

“Es horrible. ICE debe ser desmantelada. No los queremos en Maine, ni en Estados Unidos”, señaló la ciudadana al portal Common Dreams.

La indignación también fue compartida por organizaciones de derechos migrantes. Mufalo Chitam, de la Maine Immigrants’ Rights Coalition, afirmó: “Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable. ¿Cuánto más daño deben soportar nuestras comunidades?”

Un colombiano de 26 años murió en un tiroteo en Biddeford, Maine, durante un operativo en el que participaron agentes de ICE - crédito Captura de Video X/@TheMaineWonk

La presión social derivada de las protestas ha tenido impacto inmediato en las autoridades.

El senador Angus King consiguió el compromiso público del secretario del DHS, Markwayne Mullin, de que la investigación será completa, justa y transparente.

En paralelo, la Fiscalía General de Maine abrió una investigación pocas horas después del hecho.

La repercusión trascendió fronteras estatales, con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, sumándose a los pedidos de rendición de cuentas y señalando que la sociedad estadounidense observa con horror lo ocurrido.

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Uno de los motivos que más ha suscitado suspicacias es la falta de transparencia en el operativo, uno de los puntos más criticados, dado que los agentes no portaban cámaras corporales y no existe video de los hechos.

Este caso representa el segundo en una semana en que agentes de ICE detienen el vehículo equivocado y el conductor muere por disparos, lo que ha generado críticas sobre los protocolos de actuación y la identificación de objetivos en operativos migratorios, tras el caso del mexicano Lorenzo Salgado Araújo, en Houston (Texas).

Biddeford, una ciudad de 22.000 habitantes, se convirtió en epicentro de la protesta de rechazo a la violencia y su demanda de justicia.

El mensaje, según los organizadores, es inapelable: no permitirán que la muerte de Durán Guerrero pase inadvertida y exigirán responsabilidades hasta obtener respuestas claras.

Los homenajes en memoria del ciudadano colombiano se llevaron a cabo en Biddeford (Maine) la tarde del lunes 13 de julio de 2026 - crédito EFE/EPA/TROY R. BENNETT

“Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable. ¿Cuánto más daño deben soportar nuestras comunidades antes de que quienes tienen poder reconozcan que esto ha ido demasiado lejos?” expresó Mufalo Chitam, referente de la defensa de los derechos de inmigrantes en Maine ante medios de comunicación.

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Según datos proporcionados por ICE y analizados por la Universidad de California en el proyecto Berkeley Deportation Data Project, con base en registros judiciales y cifras oficiales, indican que entre el comienzo del nuevo mandato presidencial y el 11 de marzo de 2026, ICE arrestó a 546 personas en Maine.

De ese total, aproximadamente el 45% de los detenidos presentaban antecedentes penales. En contraste, en los 416 días previos a la asunción de Trump, cerca del 69% de los arrestados tenía historial criminal.