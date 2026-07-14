Colombia

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este martes

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los carros que no podrán transitar en Cali este 14 de julio, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos no circulan este martes.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Motos:, ,.

Taxis:, ,.

Transporte publico colectivo: 8, 9,.

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

PUBLICIDAD

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta rotación funcionará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

La modelo y empresaria convive con un empresario de perfil reservado, con quien comparte la paternidad y proyectos empresariales fuera del foco público

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Bloqueos en frontera entre Colombia y Ecuador: la falta de agua sería la principal razón de las manifestaciones

La protesta de los residentes se debe a la interrupción del servicio, que se prolonga desde hace varios años y ha empeorado en las últimas semanas, obligando a la población a recurrir a medidas extremas para exigir soluciones concretas

Bloqueos en frontera entre Colombia y Ecuador: la falta de agua sería la principal razón de las manifestaciones

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

El campeón del mundo se medirá ante los “Tres Leones”, en uno de los clásicos del fútbol mundial que definirá el segundo cupo al partido decisivo que se jugará en Nueva York-Nueva Jersey

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este martes 14 de julio

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este martes 14 de julio

Pico y placa en Villavicencio hoy 14 de julio de 2026, así regirá la medida

Esto le interesa si va a conducir en la Villavicencio este martes

Pico y placa en Villavicencio hoy 14 de julio de 2026, así regirá la medida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

Deportes

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026

Grupo extranjero IDC Network, dueño del Deportivo Cali, adquirió a equipo histórico del fútbol español: los detalles del negocio

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo