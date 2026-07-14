Colombia

Abelardo de la Espriella presentó el ‘Banco de Talentos’ para seleccionar perfiles en el nuevo Gobierno: así funcionará la plataforma

La administración entrante estableció una herramienta digital que centraliza hojas de vida y prioriza la experiencia profesional como criterio de selección para cargos estatales

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El presidente electo presentó una plataforma digital con inteligencia artificial para seleccionar a los mejores profesionales para el servicio público, basándose únicamente en el mérito - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó el ‘Banco Nacional de Talentos’, una plataforma digital enfocada en la recolección de hojas de vida para procesos de selección en el próximo gobierno.

Según explicó el abogado, la herramienta está diseñada para operar durante los cuatro años de su administración, ubicando el mérito y las competencias técnicas en el centro de la selección de personal para cargos públicos.

La presentación oficial tuvo lugar el 13 de julio de 2026, poco antes de la posesión presidencial, mediante una transmisión por YouTube.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó el “Banco Nacional de Talentos”, una plataforma digital enfocada en la recolección de hojas de vida para procesos de selección en el próximo gobierno - crédito Luisa González/REUTERS
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó el “Banco Nacional de Talentos”, una plataforma digital enfocada en la recolección de hojas de vida para procesos de selección en el próximo gobierno - crédito Luisa González/REUTERS

De la Espriella explicó que el principal objetivo de la plataforma es reemplazar los mecanismos tradicionales de recomendación política por un modelo de selección sustentado en capacidades profesionales y experiencia.

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Según el mandatario electo, esta iniciativa aspira a consolidar un registro nacional de perfiles laborales que facilite el acceso a los diferentes puestos en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos.

“Este es el fin de la vieja política, esa política de favores, y es el comienzo de la política del mérito, del talento, de la transparencia”, afirmó el presidente electo durante la alocución. Enfatizó que la plataforma “servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de mi gobierno”.

Uno de los puntos clave del “Banco Nacional de Talentos” es la integración de inteligencia artificial, que permitirá clasificar hojas de vida y cruzar habilidades con las necesidades de las entidades estatales.

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Según Abelardo de la Espriella, esta iniciativa aspira a consolidar un registro nacional de perfiles laborales que facilite el acceso a los diferentes puestos en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos - crédito Sergio Acero/REUTERS
Según Abelardo de la Espriella, esta iniciativa aspira a consolidar un registro nacional de perfiles laborales que facilite el acceso a los diferentes puestos en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos - crédito Sergio Acero/REUTERS

De acuerdo con De la Espriella, el sistema permitirá estructurar un registro dinámico de candidatos para que las vacantes sean cubiertas según requerimientos técnicos específicos.

La herramienta digital funcionará como una base de datos nacional que, según el gobierno electo, facilitará la selección de personal a través de procesos transparentes y trazables.

La infraestructura tecnológica de la iniciativa se desarrolla en alianza con empresas especializadas en reclutamiento. El gobierno electo se apoyó en Magneto Empleos, plataforma de reclutamiento con presencia en Colombia y Latinoamérica, y en Marble Headhunter, firma enfocada en búsqueda ejecutiva de alto nivel. Esta colaboración pretende garantizar criterios técnicos y modernos para la identificación de perfiles.

El sistema permanecerá activo durante los próximos cuatro años y permitirá que las vacantes sean cubiertas a partir de la información que los aspirantes suban a la plataforma. La convocatoria está abierta a profesionales, técnicos, tecnólogos y trabajadores con experiencia laboral o académica que deseen participar en los procesos de selección del Estado.

El registro para participar en el “Banco Nacional de Talentos” se realizará de forma virtual a través del portal oficial de La Patria Milagro. Para inscribirse, los ciudadanos deberán crear un perfil en Magneto Empleos, diligenciar la información personal y profesional, actualizar la hoja de vida y finalizar el trámite en línea.

El presidente electo también extendió la invitación a los colombianos residentes en el exterior: “Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere. Postúlense. No solo los que están en Colombia; también los compatriotas que están en el exterior y quieren ayudar a construir la Patria Milagro”.

La inscripción en la plataforma no constituye una oferta laboral específica ni garantiza un nombramiento inmediato. El gobierno electo aclaró que el objetivo es consolidar una base nacional de hojas de vida para consultar cuando surjan necesidades de personal en las diferentes entidades públicas.

Collage de cinco imágenes: un joven ensamblando componentes electrónicos; dos jóvenes recolectando vegetales; dos jóvenes trabajando en oficinas con computadoras.
La inscripción en la plataforma no constituye una oferta laboral específica ni garantiza un nombramiento inmediato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella resaltó la novedad de la medida al afirmar: “Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”.

La administración entrante consideró que la plataforma representa un cambio en el acceso a la función pública y reiteró la invitación a los interesados a registrar sus perfiles para contribuir al país.

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