Colombia

Gobernador Juvenal Díaz pidió acciones conjuntas frente a minería ilegal en el páramo de Santurbán

El mandatario departamental advirtió que desde hace dos años grupos armados realizan explotación minera ilegal en la región, lo que pone en riesgo un ecosistema clave para el oriente colombiano

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Juvenal Díaz planteó nuevas estrategias frente a la minería ilegal en la región - crédito Colprensa
Juvenal Díaz planteó nuevas estrategias frente a la minería ilegal en la región - crédito Colprensa

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, alertó sobre el avance de la minería ilegal en el páramo de Santurbán, un territorio estratégico para el suministro de agua en el oriente colombiano.

Durante una entrevista con La FM, el mandatario departamental explicó que desde hace dos años vienen denunciando la presencia de grupos armados, como el ELN y el Clan del Golfo, en actividades ilícitas de explotación minera en la zona.

“La llegada esporádica del ELN y del Clan del Golfo”, precisó Díaz Mateus, al describir la situación en el páramo, donde las autoridades han identificado entradas a minas ilegales que ponen en riesgo el ecosistema.

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Frente a este panorama, el gobernador informó que en los próximos 20 días solicitará una reunión interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, la fuerza pública, los municipios de Soto Norte y la Gobernación de Santander.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus exige acciones urgentes para frenar minería ilegal en Santurbán - crédito Gobernación de Santander
El gobernador Juvenal Díaz Mateus exige acciones urgentes para frenar minería ilegal en Santurbán - crédito Gobernación de Santander

El objetivo es articular acciones para enfrentar el fenómeno criminal y proteger el páramo. Como antecedente, Díaz Mateus recordó la Operación Creta en el municipio de Buriticá, Antioquia, donde el Ejército Nacional y otras entidades sellaron bocaminas ilegales para frenar la expansión de la minería ilegal en esa región.

La protección del páramo de Santurbán se ha convertido en uno de los temas principales del proceso de empalme territorial entre el gobierno saliente de Gustavo Petro Urrego y el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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En paralelo al empalme anticorrupción, la coordinación con las regiones ha cobrado relevancia ante los retos ambientales, sociales y de seguridad que enfrenta el país.

En este contexto, Díaz Mateus reveló detalles sobre las reuniones sostenidas con los delegados del gobierno entrante, así como los avances y observaciones planteados en vista del inicio del nuevo mandato.

El gobernador anunció que De la Espriella está en Santander para reunirse con los 87 alcaldes del departamento, con el objetivo de definir prioridades y proyectos urgentes para la región. “Cada provincia presentará tres proyectos y tres necesidades prioritarias, mientras la gobernación expondrá otras tres iniciativas y tres necesidades adicionales”, explicó Díaz Mateus.

El gobernador de Santander condicionó los recursos para los municipios a metas de erradicación
Juvenal Díaz Mateus propone reunión con autoridades para proteger Santurbán - crédito Colprensa

El mandatario santandereano precisó que al encuentro asistirán los ministros designados por el presidente electo y se espera que, tras la exposición de cada provincia, De la Espriella entregue un pronunciamiento sobre las propuestas. “Es una oportunidad para presentar iniciativas en fase tres que no han recibido recursos del gobierno nacional”, detalló Díaz Mateus, quien insistió en la importancia de priorizar proyectos que tengan impacto estructural en el departamento.

Entre las prioridades planteadas por el gobernador se encuentra la infraestructura turística, incluyendo las segundas fases de la náutica de Topocoro, la de Arena Bonita y la de aldea Guane. Estas iniciativas buscan fortalecer el turismo sostenible y dinamizar la economía local.

Díaz Mateus también mencionó la necesidad de “activar el convenio Comuneros para la vía Barbosa-Bucaramanga”, con el fin de que los ingresos de los peajes se destinen a mejorar esa carretera.

En el caso de Pescadero, el gobernador sugirió que una concesión permitiría ejecutar obras con mayor agilidad respecto a los procedimientos habituales de Invías.

El gobernador de Santander destacó riesgos ambientales y de seguridad en Santurbán - crédito @GralJuvenalDíaz/X
El gobernador de Santander destacó riesgos ambientales y de seguridad en Santurbán - crédito @GralJuvenalDíaz/X

El mandatario anunció que solicitará respaldo para el programa de alimentación escolar, con el fin de liberar recursos que se invertirían en la construcción de placa huella en los municipios. Los alcaldes, por su parte, presentarán propuestas de conectividad regional para fortalecer la integración entre localidades.

En el ámbito de la seguridad, Díaz Mateus adelantó que propondrá la creación de un Centro de Gestión del Riesgo y la Seguridad para Santander, una herramienta digital que permita mantener comunicación constante con las provincias y monitorear las acciones de la fuerza pública. “El alcalde de Bucaramanga presentará una herramienta similar para el área metropolitana”, añadió el gobernador.

Díaz Mateus aseguró que entregará un informe al nuevo ministro de Defensa y al presidente electo, en el que plasmará su apreciación sobre la seguridad y las intenciones de los grupos armados en Santander. “La experiencia de la gobernación está a disposición para fortalecer la gestión del próximo gobierno”, afirmó.

Por último, en cuanto a la vía Curos-Málaga, el gobernador relató que durante una visita del presidente Gustavo Petro a Málaga se ordenó traer las vigencias futuras a valor presente para pavimentar la carretera, pero esa instrucción no fue ejecutada.

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