Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Joan Sebastián Durán en operativo del ICE en EE. UU.: “Lo mataron por creerlo un ser inferior”

El pronunciamiento de Gustavo Petro lo realizó en su cuenta oficial de X - crédito Presidencia de la República/CJ Gunther/REUTERS

Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que trabajaba como repartidor y era padre de familia, murió el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, tras ser abatido por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) durante un operativo.

Según información preliminar, los agentes buscaban a otra persona e intentaron detener el vehículo de Durán Guerrero. Al avanzar en dirección a uno de los oficiales, un agente disparó. Durán Guerrero resultó gravemente herido y murió en el lugar. El caso quedó bajo investigación federal.

Por lo sucedido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X, donde calificó lo ocurrido con Durán Guerrero como un “asesinato” de un colombiano y latinoamericano “en manos” del Gobierno de Estados Unidos.

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Gustavo Petro calificó lo ocurrido con Durán Guerrero como un “asesinato” de un colombiano y latinoamericano “en manos” del Gobierno de Estados Unidos - crédito Juan Bello/Presidencia

“Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU. (sic)”, afirmó el mandatario.

El presidente saliente de Colombia aseguró en su publicación que al joven de 26 años lo mataron por “creerlo un ser inferior” que no tenía derechos, pero afirmó que, como persona, contaba con todos ellos por su condición de ser humano.

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EEUU (sic)”, expresó el jefe de Estado.

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Así las cosas, Gustavo Petro indicó que espera que el servicio exterior de Colombia en Estados Unidos realice toda la acción jurídica y humana lo más pronto posible para que los involucrados enfrenten la justicia.

“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio (sic)“, aseveró.

El presidente colombiano indicó que espera un mensaje de su homólogo estadounidense, Donald Trump por lo sucedido.

“Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro indicó que espera un mensaje de su homólogo estadounidense, Donald Trump por lo sucedido - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro finalizó su publicación en X afirmando que Joan Sebastián Durán fue víctima de un Estado que calificó de persecutorio y excluyente, prácticas que, según Petro, están prohibidas desde los tiempos del tribunal de Núremberg.

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“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta (sic)”. afirmó el presidente Petro.

Pronunciamiento de la Embajada de Colombia

La Embajada de Colombia en Estados Unidos inició gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional para obtener detalles sobre la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano que perdió la vida durante una intervención del ICE en Biddeford, Maine.

“La Embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento y continuará siguiendo el caso de cerca a medida que avance la investigación”, se lee en el comunicado.

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El comunicado oficial expresa el pesar de la representación diplomática por el fallecimiento y señala que se encuentra preparada para ofrecer asistencia consular a la familia del fallecido si fuera necesario.

La embajada de Colombia en Estados Unidos inició gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional para obtener detalles sobre la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito @ColombiaEmbUSA/X

“La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano colombiano en Biddeford, Maine, y está brindando la asistencia consular necesaria a su familia”, precisó la misión diplomática en su escrito.

Además, la embajada señaló que mantiene comunicación constante con los familiares de Durán Guerrero a través de la Sección Consular y coordina con las autoridades estadounidenses los trámites que correspondan.

“A través de su Sección Consular, la Embajada mantiene un contacto cercano con la familia y con las autoridades estadounidenses competentes para facilitar los trámites correspondientes”, indicó la embajada en el comunicado.

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