Bloqueos en frontera entre Colombia y Ecuador: la falta de agua sería la principal razón de las manifestaciones

La crisis de abastecimiento de agua en Ipiales, Nariño, ha provocado que la frontera con Ecuador permanezca bloqueada por segundo día consecutivo - crédito @HoyNarino/X

El cierre total del paso fronterizo entre Colombia y Ecuador ha dejado a la ciudad de Ipiales completamente aislada, según confirman líderes comunitarios y autoridades locales. La medida, impulsada por habitantes de más de diez barrios, surge ante la persistente falta de agua potable, situación que ha derivado en bloqueos tanto en el acceso al aeropuerto San Luis como en las rutas hacia Pasto y Tumaco.

En las últimas 24 horas, la frontera y las principales vías de la zona se encuentran paralizadas, generando un impacto inmediato en la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de miles de personas. Las protestas se intensificaron tras el apoyo de comunidades indígenas y habitantes del sector de Rumichaca, quienes extendieron los bloqueos a la vía Panamericana, de acuerdo con El Tiempo.

PUBLICIDAD

La crisis de abastecimiento de agua en Ipiales, Nariño, ha provocado que la frontera con Ecuador permanezca bloqueada por segundo día consecutivo. La protesta de los residentes se debe a la interrupción del servicio, que se prolonga desde hace varios años y ha empeorado en las últimas semanas, obligando a la población a recurrir a medidas extremas para exigir soluciones concretas.

Tráfico en el puente internacional de Rumichaca en Ipiales, Colombia, en la frontera con Ecuador- crédito Karen Toro/Reuters

Versiones contrapuestas sobre el origen y la solución del problema

El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, defendió la gestión municipal al explicar: “Bloqueando las vías no llega el agua. Estamos enfrentando dificultades ambientales, técnicas y administrativas; frente a eso hemos ido solucionando paso a paso un problema que no hemos negado”.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación mencionado con anterioridad, el funcionario atribuyó las más recientes suspensiones a trabajos de limpieza y mantenimiento ejecutados por la empresa Empobando, así como al proceso técnico de restablecimiento gradual del sistema.

Pantoja también insistió en que parte de la situación responde a intereses políticos: “La situación ha sido politizada por un sector que gobernó la ciudad durante 30 años”. El mandatario solicitó a los manifestantes: “Déjenos trabajar, queremos solucionar este problema”, y precisó que Empobando avanza en la construcción de una nueva bocatoma para garantizar 100 litros de agua adicionales para la población.

PUBLICIDAD

El alcalde aseguró además la permanencia de la empresa en manos públicas: “Empobando no se privatiza y hoy lo vuelvo a ratificar: la empresa seguirá siendo cien por ciento pública. Vamos a solucionar los problemas estructurales en el plazo pactado desde un principio, y lo estamos logrando”.

El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja - crédito Facebook Amilcar Pantoja

Reclamos de los manifestantes y denuncias por incumplimientos

Desde el lado de los manifestantes, el descontento es contundente. Esteban Fuertes, líder comunal del barrio Guayabillo, sostuvo: “Llevamos esperando casi dos años a que esta administración resuelva el problema, pero no se ha logrado nada. Vamos a seguir en pie de lucha”.

La comunidad exige la renuncia inmediata de la gerente de Empobando, al considerar que no se han cumplido los compromisos asumidos.

El reclamo fue respaldado por el abogado Felipe Jácome, que señaló que la crisis “no se resuelve con discursos ni anuncios, sino con planeación y soluciones reales”. Los voceros de la manifestación insisten en que las autoridades locales han incumplido diferentes acuerdos firmados con la población.

PUBLICIDAD

El cierre total del paso fronterizo entre Colombia y Ecuador ha dejado a la ciudad de Ipiales completamente aislada, según confirman líderes comunitarios y autoridades locales - crédito Gustavo Amador/EFE

Habitantes del sector de Rumichaca también se sumaron a la protesta. Miguel Ángel Rosero, vocero de esa zona, denunció que cerca de 600 personas padecen por el deficiente servicio: “Lamentablemente no nos han cumplido; tenemos actas y compromisos firmados, pero no hemos sido escuchados por la actual administración”.

La frontera entre Colombia y Ecuador continúa cerrada, mientras las demandas de los habitantes de Ipiales y sus alrededores ponen en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades locales. La reapertura de los pasos fronterizos y el restablecimiento de la normalidad dependerán de la pronta resolución de la crisis del agua potable, que mantiene en vilo a toda la región.

PUBLICIDAD