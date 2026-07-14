Legalizar la cocaína a nivel global: Gustavo Bolívar planteó crear un bloque latinoamericano para impulsar esta propuesta

Presentan proyectos para regular marihuana y abrir debate internacional sobre cocaína - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar anunció por medio de su cuenta de X la presentación de dos proyectos legislativos para regular la marihuana recreativa y legalizar la cocaína en Colombia.

La iniciativa, que busca transformar la política antidrogas en el país, propone abrir el debate internacional sobre la legalización y regulación de distintas sustancias, incluida la cocaína, y plantea la posibilidad de crear un bloque latinoamericano para impulsar cambios en foros globales.

Durante el anuncio, Bolívar sostuvo que una de las propuestas consiste en regular el uso recreativo de la marihuana, un proyecto que, según sus palabras, “ya habíamos presentado en 2018 y que hoy, con las mayorías que tenemos, podemos fácilmente aprobar”.

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El exlegislador subrayó que la coyuntura política actual, marcada por la conformación de mayorías progresistas en el Congreso, abre una ventana para avanzar en reformas largamente postergadas.

Gustavo Bolívar propuso regular la marihuana recreativa y legalizar la cocaína en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X

El segundo proyecto, considerado por el propio Bolívar como “muy osado”, plantea también legalizar y regular todas las demás drogas, incluida la cocaína.

El exdirector del DPS explicó que este debate no solo compete a Colombia, sino que debe darse a escala global. “Esto es un debate que tiene que dar el planeta hoy, en cinco o en diez años, y nosotros queremos adelantarnos”, afirmó.

En su intervención, Bolívar propuso aprovechar el surgimiento de un eje progresista en América Latina, integrado por países que, según él, han sufrido los efectos del narcotráfico: Bolivia, Perú, Colombia y México. También mencionó la posibilidad de sumar a Brasil en caso de una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. “Podemos armar un bloque para que sea este bloque el que le proponga al planeta la legalización de la cocaína”, puntualizó.

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Según Bolívar, “Colombia atraviesa hoy una guerra muy grande. Nosotros queremos hacer la paz duradera y es imposible que en Colombia llegue la paz si no desmontamos el tema del narcotráfico”.

El exsenador criticó los resultados de las políticas de prohibición aplicadas durante las últimas cinco décadas. “Ya se ensayó la prohibición durante 50 años y el fracaso es rotundo”, enfatizó. Destacó que, pese a las inversiones millonarias y al costo en vidas humanas, “los índices de consumo y producción están en alza, siguen subiendo”.

El ex senador Gustavo Bolivar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. (Colprensa-John Paz)

Esta situación, de acuerdo con sus declaraciones, impulsa la necesidad de “ensayar el paradigma de la regulación para acabar la guerra, no solamente en Colombia, sino también en muchos países del mundo que la están viviendo”.

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La propuesta incluye, además, un llamado a la coordinación internacional.

Según el exdirector del DPS, “si de pronto gana Lula da Silva en Brasil, podemos armar un bloque para que sea este bloque el que le proponga a los Estados Unidos y a los escenarios de convergencia, como la Convención de Ginebra, la legalización de la cocaína”. Así, el exlegislador busca posicionar a Colombia y a la región como actores clave en la redefinición de las estrategias globales sobre drogas.

El exsenador concluyó su intervención con una invitación a la comunidad internacional para sumarse al debate y explorar nuevas alternativas frente a un problema que, según sus palabras, “la humanidad no ha logrado resolver tras décadas de prohibición”.

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En sus redes sociales, el exsenador Gustavo Bolívar hizo una invitación al Pacto Histórico con miras a la próxima legslatura - crédito @GustavoBolivar/X

Gustavo Bolívar difunde su respaldo a la Reforma Tributaria de 2022

El exsenador Gustavo Bolívar compartió en su cuenta de X su ponencia favorable a la Reforma Tributaria sancionada en 2022, resaltando que la Corte Constitucional realizó modificaciones significativas sobre el texto aprobado.

“Aquí mi ponencia positiva a la Reforma Tributaria que se aprobó en 2022 y que posteriormente la Corte Constitucional mutiló”, expresó.

Bolívar señaló diferencias entre la propuesta recibida durante la administración de Iván Duque y el trabajo realizado en la legislatura siguiente. El exsenador instó a los 69 congresistas de la bancada oficialista a “estudiar y a hacer debates serios” sobre los proyectos que se discuten en el Congreso.

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Además, criticó la actitud de la oposición, describiendo su postura como “caricaturezca, incoherente y llena de mentiras”. Para Bolívar, una oposición fundamentada “enriquece la democracia”, mientras que la falta de argumentos debilita el debate y la vida política nacional.