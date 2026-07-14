Cruz Azul habría definido el futuro de Kevin Mier en el mercado de fichajes: lo habrían buscado de Sudamérica

Kevin Mier juega en Cruz Azul desde 2014, lleva dos trofeos con el club y es promesa a futuro de la Selección Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Kevin Mier se encuentra con todos los ánimos para el inicio del Torneo Apertura en México y la Leagues Cup con Cruz Azul, equipo que recuperó al portero tras su lesión y, de a poco, se acerca a la versión de sus mejores épocas con el club y en Atlético Nacional hasta 2023.

Debido a esa experiencia, Mier empezó a sonar para un club histórico en Sudamérica, el cual despidió a un arquero con experiencia y busca a alguien con proyección, pero de buen momento y sepa afrontar la exigencia de ser el guardameta de un equipo grande en el continente.

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De otro lado, el portero también se encuentra en lista para volver a la Selección Colombia en los próximos meses, pues ante el final de ciclo de David Ospina y Camilo Vargas, por su edad, se perfila como el reemplazo ideal para iniciar el camino hacia el Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos.

La decisión con Kevin Mier

Con 26 años, el guardameta santandereano ganó un buen recorrido en su carrera gracias a sus presentaciones en Atlético Nacional, donde se convirtió en figura entre 2021 y 2023, y luego en Cruz Azul para coronarse en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 y el Torneo Clausura 2026.

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Debido a esos logros, se conoció de un supuesto interés de River Plate por Kevin Mier, el cual fue desmentido por el canal mexicano TV Azteca Deportes, al mencionar que, por el momento, Cruz Azul desea que el colombiano continúe para el segundo semestre de 2026.

Kevin Mier volvió a sonar con fuerza para salir de Cruz Azul, gracias a sus atajadas y títulos en tres temporadas - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

“Hasta el momento no existe ninguna negociación en curso entre River Plate y Cruz Azul por el arquero cafetero. Dentro del club cementero, la planificación deportiva no contempla su salida y el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui lo considera una pieza fundamental para el Apertura 2026″, dijo el medio.

Al parecer, el posible interés de River se dio por la salida de Franco Armani, arquero que, a sus 39 años, dejó al club argentino después de ocho años y, como primera opción, llegaría al Atlético Nacional, el mismo club de donde Mier salió como profesional, para el segundo semestre de 2026.

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Franco Armani se despide del River Plate: "Gracias por permitirme cumplir el sueño de mi vida" - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

“La posible relación con River Plate surgió luego de la salida del histórico Franco Armani, situación que abrió la puerta a las especulaciones sobre un nuevo portero para el conjunto de Buenos Aires. Sin embargo, desde Argentina tampoco existe un panorama que coloque al colombiano como prioridad inmediata, ya que Santiago Beltrán se perfila como el guardameta titular del equipo dirigido por Eduardo Coudet”, mencionó el canal.

El futuro del arco en Colombia

Aunque el portero solo suma tres compromisos con el combinado nacional de mayores en toda su carrera, eso ya no será un problema de cara al proceso para la Copa del Mundo de 2030, además de la Copa América 2028, porque su juventud y proyección serán determinantes.

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Kevin Mier es el llamado a ser titular con la Selección Colombia en los próximos años, pues hizo parte del trabajo con Néstor Lorenzo en las eliminatorias al Mundial 2026, atajó en dos encuentros contra Perú y Argentina, e hizo parte de las categorías sub-17 y sub-20.

La última actuación de Kevin Mier con la Selección Colombia fue en la última fecha de las eliminatorias, en la goleada 6-3 sobre Venezuela - crédito FCF

El portero se perdió la edición en Norteamérica por una lesión con Cruz Azul, perdió el pulso en la convocatoria con David Ospina y Álvaro Montero, pero ahora tiene grandes posibilidades de consolidarse en el combinado nacional, incluso comenzaría en los amistosos de septiembre de 2026.

De otro lado, Álvaro Montero también hace fila para ser inicialista con Colombia, ahora más que nunca porque firmará contrato con Boca Juniors para mejorar su nivel y quedarse con el puesto en el nuevo proceso, aunque aún no es claro si Camilo Vargas, el titular actual, dará fin a su ciclo en el corto plazo.

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