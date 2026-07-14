Colombia

Presidente de la Cámara de Representantes de Maine, EE. UU., se refirió a la muerte del colombiano Joan Durán Guerrero durante un operativo de ICE: “¿Por qué se usó fuerza letal?"

Ryan Fecteau señaló que lo más indignante es que este joven, de 26 años, no era el objetivo de la operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos

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Joan Durán Guerrero no era el objetivo del operativo del ICE, explicó Ryan Fecteau, presidente de la Cámara de Representantes del estado de Maine - crédito Reuters/Joan Durán Guerrero /Facebook
Joan Durán Guerrero no era el objetivo del operativo del ICE, explicó Ryan Fecteau, presidente de la Cámara de Representantes del estado de Maine - crédito Reuters/Joan Durán Guerrero /Facebook

Joan Sebastian Durán Guerrero murió el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, noreste de Estados Unidos, tras recibir disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio. Este hecho abrió cuestionamientos sobre el uso de la fuerza empleada por los agentes en un caso que, según autoridades citadas por NBC News, el colombiano de 26 años no era el objetivo de la misión.

Guerrero estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos y tenía número de Seguro Social. El operativo ocurrió en la mañana, cuando agentes federales realizaban vigilancia en la última dirección conocida de una persona con orden final de deportación.

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Según la versión del ICE, un vehículo salió de la residencia y los agentes intentaron detenerlo. Un portavoz de la agencia afirmó que el automóvil “intentó huir de la escena” y que, ante el temor por la seguridad pública, un oficial disparó su arma.

Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

Tras la polémica protagonizada por la autoridad migratoria, el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, afirmó en una entrevista con Caracol Radio que “lo más indignante es que este joven no era el objetivo de la operación del ICE”.

El dirigente demócrata también dijo que autoridades federales y locales siguen investigando el procedimiento para establecer por qué se utilizó el arma. “Esperamos conocer por qué ocurrió este incidente y por qué se usó fuerza letal”, señalando que aún no existe una versión oficial sobre las circunstancias que llevaron a los agentes a disparar contra Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga.

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Fecteau agregó que no hay confirmación oficial de versiones según las cuales la hija de tres años de Durán Guerrero estaba presente durante el operativo o de que, tras recibir los disparos, el colombiano fue esposado. Sin embargo, de acuerdo con lo que le dijeron vecinos y personas cercanas al lugar, esos hechos sí ocurrieron.

“Como comunidad estamos devastados porque una familia perdió a un esposo y a un padre”, expresó el congresista al medio citado.

El caso quedó bajo varias investigaciones y sin registro de cámaras corporales

La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de ICE en Maine es investigada por autoridades federales y estatales, mientras su familia y la Embajada de Colombia piden esclarecer lo ocurrido - crédito @abt_lazaropena, @javier_dia/X
La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de ICE en Maine es investigada por autoridades federales y estatales, mientras su familia y la Embajada de Colombia piden esclarecer lo ocurrido - crédito @abt_lazaropena, @javier_dia/X

La falta de claridad sobre a quién buscaban los agentes se convirtió en uno de los puntos centrales del caso. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le aseguró al senador Angus King que la víctima no era la persona sobre la que pesaba la orden de arresto, según NBC News.

King también informó que los agentes que participaron en el procedimiento en Biddeford no llevaban cámaras corporales, aunque su implementación está prevista para las próximas semanas. El senador pidió una investigación “completa y transparente”.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, señaló en un comunicado que la policía estatal coopera con las autoridades locales y federales. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la Oficina del Inspector General investiga lo ocurrido, algo que también ratificó la senadora republicana Susan Collins, mientras la fiscalía general estatal abrió una revisión paralela del expediente.

El alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, dijo estar “conmocionado” y sostuvo que la comunidad y la familia de Durán Guerrero tienen derecho a recibir explicaciones claras. Después del tiroteo, decenas de personas se reunieron en un parque de la ciudad con carteles en los que exigieron justicia y criticaron la actuación de ICE.

Testigos hablaron sobre la redada del ICE

El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook
El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook

Testimonios locales, las últimas palabras atribuidas a Durán Guerrero fueron: “Traté de parar”. La frase, según vecinos que presenciaron la escena, fue pronunciada cuando ya estaba herido de bala.

El residente Daniel Boucher, de 71 años, contó al noticiero local que vio cuando un agente abrió la puerta de uno de los vehículos y sacó a un hombre con la cabeza cubierta de sangre. También dijo que escuchó al connacional decir: “Intenté detenerme”, antes de perder el conocimiento, y agregó: “Nadie debería presenciar algo así”.

Otro vecino, Nelson Elias, identificó al joven porque trabajaba como repartidor de DoorDash y ya lo había visto en el restaurante donde él trabaja. Elias recordó que oyó seis disparos y que después vio “a su esposa y a la hija llorando en la calle”.

La residente Cecelia Humiston describió otra parte de la escena: una niña en pijama y una mujer fueron retenidas por la policía detrás de la cinta de seguridad. “La niña estaba completamente fuera de sí, solo lloraba”, relató.

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