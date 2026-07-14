Estos son los documentos que se deben presentar al expedir la libreta militar si es hijo único: ley lo exime de prestar servicio

Ser hijo único en Colombia exime de prestar servicio militar, pero no elimina el trámite de la libreta militar - crédito Ministerio de Defensa

Ser hijo único en Colombia exime de prestar servicio militar, pero no elimina la obligación de tramitar la libreta militar una vez alcanzada la mayoría de edad, porque ese documento es el que certifica que la situación militar quedó definida ante las autoridades, de acuerdo con la Ley 1861 de 2017.

El proceso debe iniciarse en el portal oficial del sistema de reclutamiento, en la página libretamilitar.mil.co, en el que el solicitante se debe registrar, luego procederá a diligenciar el formulario de inscripción y a cargar los soportes exigidos. Después, la plataforma valida la información y asigna fecha, hora y lugar para la citación en el distrito militar correspondiente.

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Entre los documentos requeridos figuran el registro civil de nacimiento, el documento de identidad del solicitante, los documentos de identidad de los padres, la declaración de renta, certificado de ingresos o constancia salarial si aplica, el soporte de la causal de exención y una fotografía reciente de 2,5 x 4,5 centímetros con fondo azul y de frente.

Según Ministerio de Justicia, la condición de hijo único es una de las causales de exoneración previstas por la ley. Eso significa que la persona no debe enlistarse ni prestar el servicio, aunque sí debe acreditar esa circunstancia ante la Dirección de Reclutamiento y Movilización para que le sea reconocida.

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Los documentos para definir la situación militar incluyen el registro civil, las identificaciones familiares y el soporte de la causal de exención - crédito Colprensa

La libreta militar acredita que un hombre mayor de edad en Colombia definió su situación militar. Esa definición puede darse por la prestación del servicio o por el reconocimiento de una causal de exención, caso en el que también puede exigirse el pago de la Cuota de Compensación Militar.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, aunque una persona encuadre en una exención, puede ingresar de manera voluntaria al Ejército Nacional o a otra institución de la Fuerza Pública.

La exención del servicio militar por hijo único no impide el ingreso voluntario al Ejército Nacional o a otra institución de la Fuerza Pública - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En algunos casos contar con la libreta militar resulta clave para celebrar contratos con entidades públicas o para hacer carrera administrativa. Por eso, la exención no reemplaza el trámite: solo modifica la forma en que se define la situación militar.

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Por su parte, el Ministerio de Justicia también recordó que no se permite a la Fuerza Pública realizar detenciones ni operativos sorpresa para aprehender a colombianos que no se hayan presentado o no hayan prestado el servicio militar obligatorio.

La ley contempla más causales de exoneración y también opciones de aplazamiento

El trámite de la libreta militar debe iniciarse en libretamilitar.mil.co con registro, formulario y carga de documentos - crédito Colprensa

La legislación de Colombia amplió las causales para la exoneración del servicio militar y también habilitó el aplazamiento para quienes no quedan exentos de forma definitiva, con alternativas como la libreta militar provisional mientras terminan sus estudios, según el portal del Ministerio.

Entre las causales de exención, además de los hijos únicos, figuran ser huérfano de padre o madre y sostener a hermanos dependientes; ser hijo de padres mayores de 60 años o con incapacidad para trabajar y sin medios de subsistencia; ser hermano o hijo de miembros de la Fuerza Pública fallecidos o incapacitados en actos del servicio; ser clérigo o religioso amparado por convenios vigentes; y estar casado o en unión marital de hecho legalmente reconocida.

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El Ministerio de Justicia señaló que la condición de hijo único debe acreditarse ante la Dirección de Reclutamiento y Movilización - crédito Ministerio de Defensa

La norma también contempla exoneraciones para personas con discapacidad certificada, integrantes de comunidades indígenas, mujeres transgénero que hayan modificado el componente de sexo en su registro civil, víctimas del conflicto armado, ciudadanos incluidos en programas de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, objetores de conciencia, desmovilizados y padres de familia.

En el apartado de aplazamiento, la ley incluye situaciones como tener un hermano que esté prestando servicio militar obligatorio, cumplir una medida de aseguramiento, haber sido condenado a penas que impliquen la pérdida de derechos políticos, cursar formación sacerdotal o religiosa, estudiar primaria, secundaria o media después de alcanzar la mayoría de edad, estar en escuelas de formación de oficiales, suboficiales o nivel ejecutivo de la Fuerza Pública, o estar matriculado en educación superior. En esos casos, indica el portal del Ministerio, muchos jóvenes tramitan la libreta militar provisional hasta concluir sus estudios.

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