El presidente de la JEP propuso a Abelardo de la Espriella un diálogo “constructivo” para abordar el funcionamiento de la justicia transicional

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, invitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a sostener un diálogo institucional sobre la justicia transicional creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016 - crédito X

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, invitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a sostener un diálogo institucional sobre el funcionamiento de la justicia transicional creada tras la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016. El pronunciamiento se produjo en medio de los cuestionamientos formulados por el mandatario electo contra la JEP, el acuerdo de paz y el permiso otorgado al excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, para viajar a España.

Durante declaraciones entregadas a medios de comunicación, Ramelli manifestó que la jurisdicción está dispuesta a reunirse con el nuevo Gobierno una vez este designe a sus representantes.

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“Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe. Y creo que esa es la lógica de la jurisdicción: un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial”, afirmó el magistrado.

El magistrado señaló que la invitación busca propiciar un diálogo constructivo sobre el funcionamiento de la JEP y el sistema de justicia transicional - crédito Luisa González/REUTERS y prensa Abelardo de la Espriella

Además de extender la invitación al diálogo, Ramelli respondió a las críticas relacionadas con la autorización concedida a Rodrigo Londoño para viajar a Madrid, España, decisión que fue cuestionada por Abelardo de la Espriella, quien anunció que trabajará para que el excomandante de las Farc sea enviado a prisión.

El presidente de la JEP explicó que la autorización no obedeció a una decisión discrecional de los magistrados, sino al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, que regula este tipo de permisos para quienes comparecen ante la jurisdicción.

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“Los permisos están regulados por la ley y no constituyen una facultad discrecional de los jueces. La Ley 1820 establece los requisitos que deben cumplirse y, si estos se acreditan de manera estricta, corresponde conceder la autorización. En este caso, la solicitud fue presentada mucho antes de la segunda vuelta presidencial e incluso antes de que quedara en firme la sentencia. Los magistrados verificaron que se cumplían todas las exigencias legales y, como quedó demostrado, el señor Londoño regresó al país, suscribió el acta correspondiente y toda la actuación se desarrolló conforme al marco constitucional vigente”, señaló.

El llamado al diálogo del último secretariado de las Farc

El último secretariado de las extintas Farc también propuso abrir un canal de diálogo con el próximo Gobierno para abordar la implementación del acuerdo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Las declaraciones del presidente de la JEP se conocieron el mismo día en que el último secretariado de las extintas Farc respondió públicamente a las afirmaciones de Abelardo de la Espriella.

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A través de una carta, los exintegrantes del antiguo grupo armado propusieron abrir un canal de diálogo con el próximo Gobierno para abordar la implementación del acuerdo. El pronunciamiento se produjo horas después de que De la Espriella anunciara su intención de desmontar la Consejería para la Paz y cuestionara la continuidad del sistema de justicia transicional.

En el documento, los firmantes reconocieron las diferencias políticas con el mandatario electo, aunque plantearon la posibilidad de mantener una interlocución institucional. “Es claro y públicamente conocido por la opinión nacional, que nosotros ocupamos una orilla ideológica y política distinta a la suya, algo natural en una democracia, lo cual no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente acerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz, tan esquiva a nuestra patria”, señalaron.

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Las declaraciones se produjeron después de que Abelardo de la Espriella anunciara su intención de desmontar la Consejería para la Paz - crédito Coprensa

Los exdirigentes también recordaron que el acuerdo de paz hace parte del ordenamiento jurídico colombiano y afirmaron que el Estado mantiene obligaciones derivadas tanto del pacto como de compromisos internacionales asumidos por Colombia. “Durante la reciente campaña electoral y luego de las elecciones hemos escuchado sus opiniones críticas respecto del acuerdo de paz que firmamos con el Estado y que hace parte de la Constitución en virtud del bloque de constitucionalidad, así como de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, expresaron.

En la carta reiteraron, además, su disposición para conversar con el nuevo Gobierno sobre la implementación integral del acuerdo y reafirmaron el compromiso adquirido por los excombatientes desde la firma del pacto en noviembre de 2016.

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“En ese sentido, le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón”, manifestaron.