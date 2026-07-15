María Fernanda Cabal llamó “cínico” a Juan Manuel Santos tras su defensa al Acuerdo de Paz y lo acusó de entregarle “el país a las Farc”

La senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos tras su reciente pronunciamiento, en el que salió en defensa del Acuerdo de Paz - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

Las declaraciones del expresidente de la República Juan Manuel Santos, que durante el Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: entre la Firma y la Realidad defendió la implementación del proceso adelantado con la extinta guerrilla de las Farc, causaron una fuerte reacción de una de sus más férreas opositoras: la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que arremetió contra el exmandatario.

Con un comentario en sus redes sociales, la congresista, que sigue haciendo parte de la colectividad, calificó como “cínico” al exmandatario, después de que expusiera los motivos por los cuales el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe respetar lo firmado en la mesa de negociación y no poner en riesgo el blindaje jurídico que, hasta el momento, ha protegido los diálogos y los acuerdos que se establecieron con esa guerrilla.

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Con este mensaje en la red social X, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre los alcances del Acuerdo de Paz, a 10 años de su firma - crédito @MariaFdaCabal/X

“¡Cínico! Le entregó el país a las Farc. Por eso hay tres grupos terroristas que nacieron de su acuerdo. Los de alias Mordisco, los de alias Calarcá, los de Walter Mendoza y los de ‘Iván Márquez’. Usted impidió bombardeos y accedió a la no fumigación de la coca. Usted confeccionó la JEP con la guerrilla para que les dieran impunidad”, expresó la congresista, a la que le quedan solo seis días de periodo, tras 12 años en el legislativo.

Y es que la controversia escaló luego de que Santos instó a De la Espriella a mantener y convertir la ejecución integral del acuerdo en una política de Estado. En su discurso, que se transmitió de manera virtual, el exmandatario negó que el pacto firmado en 2016 haya fomentado la creación de nuevos grupos. “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales”, afirmó Santos.

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El llamado fue realizado para el Congreso Internacional 'Diez años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad', en el que el expresidente defendió la continuidad de los compromisos adquiridos por el Estado - crédito suministrado a Infobae Colombia

En respuesta, Cabal, una de las voces más críticas del proceso de paz, reiteró que la política impulsada por el exmandatario resultó en nuevas amenazas a la seguridad nacional. “Usted impidió bombardeos y accedió a la no fumigación de la coca”, agregó la congresista, que cuestionó la suspensión de acciones militares y la eliminación de la aspersión aérea como parte de la negociación con esa estructura al margen de la ley.

Esta fuerte reacción de Cabal se produjo en medio de los cambios estructurales anunciados por el mandatario entrante, que confirmó la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del alto comisionado para la Paz, pues sus funciones serán asumidas por un comisionado nacional de Seguridad, lo que causó un fuerte revuelo en el espectro político, frente a la voluntad de los firmantes del referido acuerdo.

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¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc?

En este escenario, el expresidente reseñó los riesgos de revertir los avances alcanzados durante su administración, hizo un llamado a darle continuidad a la implementación del acuerdo como un compromiso nacional y no como una iniciativa de un gobierno en particular. “Como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, reiteró el exjefe de Estado, que gobernó en los periodos 2010-2014 y 2014-2018.

Abelardo de la Espriella cuestionó a la JEP, criticó los beneficios otorgados a antiguos jefes de las Farc y aseguró que trabajará para que Timochenko "esté preso de por vida" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El encuentro reunió a negociadores, víctimas y representantes de la comunidad internacional y frente a esta iniciativa, Santos agradeció el apoyo recibido y reiteró la importancia de no retroceder en la construcción de paz. “A la comunidad internacional que nos ha acompañado con constancia, al sector privado, que ha entendido cada vez con mayor claridad que la paz es esencial para el desarrollo”, concluyó el Nobel de Paz.

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En contraste, en sus declaraciones, Abelardo de la Espriella defendió su proyecto de reestructuración, al asegurar que su prioridad será la seguridad y el desmonte de lo que denominó “el perverso sistema de impunidad” que, según él, reina en Colombia. “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, destacó el mandatario electo, que también lanzó duras críticas contra Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).