Colombia

María Fernanda Cabal llamó “cínico” a Juan Manuel Santos tras su defensa al Acuerdo de Paz y lo acusó de entregarle “el país a las Farc”

La controversia se dio en medio de los cuestionamientos de Abelardo de la Espriella a los mecanismos de justicia transicional y la redefinición de la estrategia del Estado, con la eliminación de la oficina del alto consejero para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

Guardar
Google icon
María Fernanda Cabal - Juan Manuel Santos
La senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos tras su reciente pronunciamiento, en el que salió en defensa del Acuerdo de Paz - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

Las declaraciones del expresidente de la República Juan Manuel Santos, que durante el Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: entre la Firma y la Realidad defendió la implementación del proceso adelantado con la extinta guerrilla de las Farc, causaron una fuerte reacción de una de sus más férreas opositoras: la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que arremetió contra el exmandatario.

Con un comentario en sus redes sociales, la congresista, que sigue haciendo parte de la colectividad, calificó como “cínico” al exmandatario, después de que expusiera los motivos por los cuales el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe respetar lo firmado en la mesa de negociación y no poner en riesgo el blindaje jurídico que, hasta el momento, ha protegido los diálogos y los acuerdos que se establecieron con esa guerrilla.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal y su respuesta a Juan Manuel Santos
Con este mensaje en la red social X, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre los alcances del Acuerdo de Paz, a 10 años de su firma - crédito @MariaFdaCabal/X

¡Cínico! Le entregó el país a las Farc. Por eso hay tres grupos terroristas que nacieron de su acuerdo. Los de alias Mordisco, los de alias Calarcá, los de Walter Mendoza y los de ‘Iván Márquez’. Usted impidió bombardeos y accedió a la no fumigación de la coca. Usted confeccionó la JEP con la guerrilla para que les dieran impunidad”, expresó la congresista, a la que le quedan solo seis días de periodo, tras 12 años en el legislativo.

Y es que la controversia escaló luego de que Santos instó a De la Espriella a mantener y convertir la ejecución integral del acuerdo en una política de Estado. En su discurso, que se transmitió de manera virtual, el exmandatario negó que el pacto firmado en 2016 haya fomentado la creación de nuevos grupos. “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales”, afirmó Santos.

PUBLICIDAD

El llamado fue realizado para el Congreso Internacional 'Diez años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad', en el que el expresidente defendió la continuidad de los compromisos adquiridos por el Estado - crédito suministrado a Infobae Colombia

En respuesta, Cabal, una de las voces más críticas del proceso de paz, reiteró que la política impulsada por el exmandatario resultó en nuevas amenazas a la seguridad nacional. “Usted impidió bombardeos y accedió a la no fumigación de la coca”, agregó la congresista, que cuestionó la suspensión de acciones militares y la eliminación de la aspersión aérea como parte de la negociación con esa estructura al margen de la ley.

Esta fuerte reacción de Cabal se produjo en medio de los cambios estructurales anunciados por el mandatario entrante, que confirmó la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del alto comisionado para la Paz, pues sus funciones serán asumidas por un comisionado nacional de Seguridad, lo que causó un fuerte revuelo en el espectro político, frente a la voluntad de los firmantes del referido acuerdo.

¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz con las Farc?

En este escenario, el expresidente reseñó los riesgos de revertir los avances alcanzados durante su administración, hizo un llamado a darle continuidad a la implementación del acuerdo como un compromiso nacional y no como una iniciativa de un gobierno en particular. “Como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, reiteró el exjefe de Estado, que gobernó en los periodos 2010-2014 y 2014-2018.

Abelardo de la Espriella cuestionó a la JEP, criticó los beneficios otorgados a antiguos jefes de las Farc y aseguró que trabajará para que Timochenko "esté preso de por vida" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El encuentro reunió a negociadores, víctimas y representantes de la comunidad internacional y frente a esta iniciativa, Santos agradeció el apoyo recibido y reiteró la importancia de no retroceder en la construcción de paz. “A la comunidad internacional que nos ha acompañado con constancia, al sector privado, que ha entendido cada vez con mayor claridad que la paz es esencial para el desarrollo”, concluyó el Nobel de Paz.

En contraste, en sus declaraciones, Abelardo de la Espriella defendió su proyecto de reestructuración, al asegurar que su prioridad será la seguridad y el desmonte de lo que denominó “el perverso sistema de impunidad” que, según él, reina en Colombia. “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, destacó el mandatario electo, que también lanzó duras críticas contra Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Temas Relacionados

María Fernanda CabalJuan Manuel SantosAcuerdo de paz FarcAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Procuraduría pidió explicaciones a la Aerocivil por los retrasos en la modernización de equipos de navegación aérea

El organismo de control revisó el estado de radares, estaciones ADS-B y otros sistemas estratégicos, además de solicitar información sobre el déficit de controladores aéreos y las medidas previstas para fortalecer la operación

La Procuraduría pidió explicaciones a la Aerocivil por los retrasos en la modernización de equipos de navegación aérea

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

El torneo se desarrollará hasta el 19 de julio en la pista de patinaje del municipio de Guarne, que espera recibir en total 12.000 visitantes

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Los trabajadores por prestación de servicios pueden dejar de pagar salud y pensión: estas son las condiciones que deben cumplir

Las personas con ingresos inferiores al umbral legal pueden mantener coberturas sociales alternativas sin la obligación de pagar cotizaciones a sistemas contributivos

Los trabajadores por prestación de servicios pueden dejar de pagar salud y pensión: estas son las condiciones que deben cumplir

Anuncian cierre temporal de senderos de los Cerros Orientales de Bogotá: no habrá ingreso del 18 al 20 de julio, así podrá reservar su visita

La restricción aplica a todos los accesos oficiales y se mantendrá hasta el lunes festivo, por el traslado de uniformados a los operativos del Día de la Independencia, informó la Eaab

Anuncian cierre temporal de senderos de los Cerros Orientales de Bogotá: no habrá ingreso del 18 al 20 de julio, así podrá reservar su visita

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

Pese a sufrir una derrota ante Eslovenia en el cierre del Grupo C, el quinteto nacional aseguró un lugar en los octavos de final, donde se medirá ante Nueva Zelanda

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Alejandro Estrada despejó las dudas de sus fans: desde el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ hasta su situación sentimental

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Deportes

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Selección Colombia tendría un premio de consolación en el Mundial 2026: esta es la razón

Barranquilla avanza en su apuesta por la IndyCar: circuito urbano estaría listo para una carrera antes de 2028