Con datos de la MOE, Iván Cepeda tumbó la teoría del ‘voto fusil’ en las elecciones presidenciales: esto reveló el estudio

Iván Cepeda aseguró que el estudio técnico de la MOE contradice las acusaciones que señalan una supuesta presión armada sobre las comunidades campesinas - crédito Sergio Acero/Reuters

Un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE) desmontó la narrativa del supuesto “voto fusil” que sectores de la oposición empezaron a emplear para cuestionar los apoyos que obtuvo Iván Cepeda, excandidato de la izquierda, en las elecciones presidenciales de 2026.

La controversia se encendió tras conocerse las cifras del escrutinio de la segunda vuelta presidencial que se realizó el 21 de junio, una jornada sumamente reñida en la que Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda por un estrecho margen de apenas 251.854 votos.

En esos comicios, el candidato de la extrema derecha —hoy presidente electo— obtuvo 12.960.166 votos, equivalentes al 49,65% de la votación general, mientras que el líder del progresismo alcanzó un total de 12.708.312 apoyos, lo que representó el 48,70% de la participación.

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La organización electoral analizó el comportamiento del voto en municipios afectados históricamente por la violencia para determinar si existió una relación directa entre presencia armada y resultados electorales - crédito @Registraduria/X

Ante una diferencia tan ajustada en los resultados, diversos líderes de la derecha denunciaron que el aumento masivo de la votación en departamentos históricamente golpeados por la violencia, como Chocó, Putumayo y Nariño, correspondía en realidad a presiones ilegales de Grupos Armados Ilegales (GAI) en favor de la campaña progresista.

Según esta teoría de la oposición, los fusiles de las estructuras criminales habrían sido los encargados de obligar a los campesinos a inclinar la balanza hacia la izquierda en la periferia del territorio colombiano.

Frente a esta ola de señalamientos sobre el supuesto “voto fusil”, el senador Iván Cepeda se pronunció al respecto casi 23 días después de la jornada electoral para defender la legitimidad de sus votantes, utilizando el informe técnico de la MOE para desmentir que la coacción armada fuera la responsable de sus apoyos en el campo.

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Las elecciones presidenciales de 2026 dejaron a Iván Cepeda con señalamientos de presunto 'voto fusil' en territorios marcados por violencia que lo apoyaron - crédito Fernando Vergara/AP Photo

A través de su cuenta oficial en la red social X, el congresista compartió de manera pública las conclusiones de la investigación titulada La paradoja del voto cautivo, al señalar que la ciencia y la estadística oficial de las veedurías electorales tapan las bocas de quienes pretenden deslegitimar la decisión de las comunidades rurales.

“LA TESIS DEL “VOTO FUSIL” QUEDA CONTROVERTIDA POR LA MOE. La paradoja del voto cautivo. Evidencia electoral y modelos de riesgo en la segunda vuelta presidencial de 2026. La Misión de Observación Electoral —MOE— presenta un análisis estadístico riguroso sobre el comportamiento del voto en la ruralidad colombiana durante la segunda vuelta presidencial de 2026 (sic)”, posteó Cepeda.

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El senador citó textualmente los datos más contundentes del documento para demostrar que el comportamiento de los habitantes en las veredas respondió a un verdadero ejercicio de participación ciudadana y no al miedo sembrado por los violentos.

Iván Cepeda utilizó los resultados del análisis de la MOE para defender la legitimidad del voto obtenido en regiones rurales del país - crédito @IvanCepedaCast/X

Las cifras que desmitifican el miedo en las urnas

Entre los puntos clave que destacó Iván Cepeda se encuentra el hecho de que la asistencia de los campesinos a las urnas alcanzó un histórico 64,39% de participación, una cifra que supera ampliamente el 57,27% registrado en 2022 y el 52,13% observado en el periodo electoral de 2018.

Este crecimiento progresivo demuestra que la ciudadanía del campo decidió movilizarse democráticamente para incidir en el rumbo del país gracias a la instalación de nuevos puestos de votación en las veredas más alejadas.

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No obstante, el argumento más fuerte expuesto por el congresista para tumbar la narrativa del constreñimiento fue el análisis de los municipios donde opera de manera directa el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En municipios con control hegemónico del ELN, el candidato Abelardo De la Espriella ganó en el 66% de las zonas rurales con un promedio del 79,28 % de los votos, lo cual aporta a la desmitificación de la alineación ideológica por coacción armada”, detalló el líder progresista en X.

La MOE pidió frenar la estigmatización contra el campo

El análisis técnico de la MOE confirma detalladamente que, tras realizar complejos modelos matemáticos y de regresión lineal, el riesgo por la presencia de grupos armados no opera como una variable que explique los resultados en las urnas.

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Aunque la organización reconoce que la violencia de las disidencias y de otras organizaciones criminales sigue afectando gravemente a la población civil, el estudio arrojó que estas presiones no se tradujeron en un beneficio electoral directo para ninguna de las candidaturas en contienda.

De hecho, los únicos comportamientos verdaderamente atípicos detectados por la MOE ocurrieron en los municipios de Jambaló y Toribío, en el Cauca. Sin embargo, la entidad aclaró que estos altos niveles de votación no obedecieron a las armas, sino a la altísima cohesión social y a la representación sociológica de las comunidades indígenas que habitan allí y que votan unidas en defensa de sus propios derechos y de la implementación del Acuerdo de Paz.

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