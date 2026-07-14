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Así puede usar el pepino para mejorar la piel, la digestión y los niveles de azúcar

Este alimento destaca como un vegetal versátil, bajo en calorías y rico en agua

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Dos pepinos enteros, rodajas de pepino, tabla de cortar de madera con gotas de agua, ramitas de eneldo y hojas de menta sobre un paño claro.
Refrescante, bajo en calorías y lleno de propiedades, el pepino suma bienestar a cualquier rutina diaria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad y el valor nutricional del pepino lo convierten en un ingrediente fundamental cuando se busca cuidar la salud y la hidratación diaria. Este vegetal, compuesto principalmente por agua, se presenta en distintas variedades, desde los clásicos pepinos de huerto hasta los compactos pepinos persas y los pepinillos de piel rugosa.

El contenido de agua del pepino alcanza el 96%, lo que lo posiciona como una de las fuentes vegetales más eficaces para refrescar el cuerpo con pocas calorías.

Y es que consumir pepino, tanto en crudo como en jugos o ensaladas, facilita la hidratación interna y contribuye a la digestión. La combinación de fibra y agua ablanda las heces, combate el estreñimiento y mantiene la regularidad intestinal. Además, el pepino contiene fibra soluble e insoluble que nutre la microbiota y mejora la salud digestiva.

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El jugo de pepino, según especialistas como Mayo Clinic, conserva la mayoría de los micronutrientes presentes en el vegetal fresco. Preparar jugos mezclando pepino con otros ingredientes como menta, limón o jengibre potencia sus efectos antiinflamatorios y es una forma sencilla de obtener antioxidantes cada mañana.

Aplicado directamente sobre la piel, el pepino muestra efectos calmantes y ayuda a desinflamar bolsas y ojeras. La combinación de vitaminas C y K, ácido cafeico y sílice favorece la producción de colágeno y la elasticidad cutánea, además de combatir los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro.

Para quienes buscan controlar el azúcar en sangre, el pepino es un aliado natural debido a su bajo índice glucémico y su aporte de fibra. Su consumo regular ayuda a estabilizar la glucosa y mejora la respuesta a la insulina, lo que puede beneficiar tanto a personas sanas como a quienes padecen alteraciones metabólicas.

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