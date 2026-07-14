Cayó ‘Aldemar Ríos’: el señalado coordinador de las disidencias de ‘Calarcá’ había fingido su muerte par ano ser capturado

La Policía atribuye a Aldemar Ríos el manejo de las finanzas y las operaciones armadas de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio de la estructura Gentil Duarte, al mando de alias Calarcá - crédito Policía Nacional de Colombia

Uniformados del Gaula de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, reportó la captura de un hombre identificado como alias Aldemar Ríos, señalado como coordinador del Bloque Magdalena Medio de la estructura Gentil Duarte, de las disidencias de las Farc, liderada por alias Calarcá.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en Cúcuta, tras una investigación de cerca de dos años adelantada por las autoridades.

De acuerdo con la investigación, el hombre mantenía un perfil bajo en esa ciudad mientras seguía dirigiendo actividades del grupo ilegal.

El sujeto fue detenido en Cúcuta, en un operativo coordinado entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Nacional de Colombia

“Con la caída de este cabecilla, le devolvemos la tranquilidad al Magdalena Medio, al Catatumbo y al Sur de Bolívar. Este sujeto era el directo responsable del confinamiento de nuestros campesinos y del dolor de las familias que sufrieron el flagelo del secuestro y la extorsión”, señaló el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

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Igualmente, el oficial mencionó que el hoy capturado tenía previsto desplazarse al departamento de Casanare para recibir instrucciones de alias Antonio Medina y continuar acciones criminales.

“Nuestro Grupo Gaula, inteligencia e investigación criminal detectaron que este peligroso cabecilla tenía la misión expansionista de trasladarse a la región Caribe (...) no vamos a permitir que las estructuras criminales sigan truncando el desarrollo y la paz de las regiones bajo el control de las economías ilegales”, añadió.

Declaraciones del coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander - crédito Policía Nacional de Colombia

¿Quién es ‘Aldemar Ríos’?

Las autoridades le atribuyen más de 12 años de trayectoria criminal.

El detenido, de 37 años, habría coordinado un componente armado de entre 130 y 215 hombres y respondía directamente a alias Jhon Mechas, uno de los líderes de las disidencias en el oriente colombiano.

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La Policía sostiene que también manejaba las finanzas y las operaciones armadas de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio.

“Es señalado de coordinar cinco estructuras criminales y de liderar una organización integrada por entre 130 y 215 presuntos integrantes”, explicó el general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia en su cuenta de X.

- crédito @DirectorPolicia/X

Del mismo modo, las autoridades notificaron que este hombre usaba una fachada de comerciante para evitar ser detectado. Incluso, la investigación también lo señala como antiguo jefe de una estructura urbana en Barranquilla.

“Alias ‘Aldemar Ríos’ coordinaba la creación de un nuevo componente urbano denominado Frente ‘Martín Caballero’, con el macabro plan de ordenar y ejecutar atentados terroristas contra las estaciones y uniformados de la Fuerza Pública en la ciudad de Barranquilla”, mencionó el coronel Arévalo.

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Según la Policía, en junio de 2025 fingió su muerte dentro de la organización para evadir la acción oficial, pero análisis técnicos y documentales, sumados a testimonios de más de 20 exintegrantes, permitieron establecer que seguía con vida y ubicarlo.

La investigación sostiene que Aldemar Ríos fingió su muerte en junio de 2025 para evadir a las autoridades, pero análisis técnicos y testimonios de exintegrantes permitieron ubicarlo - crédito Policía Nacional de Colombia

Acciones delictivas de ‘Aldemar Ríos’

Dentro de su expediente criminal, alias Aldemar Ríos aparece señalado como determinador del secuestro de un comerciante de oro, ocurrido el 3 de abril de 2022 en el sur del departamento de Bolívar. La víctima recuperó la libertad meses después, tras exigencias económicas dirigidas a su familia.

También es investigado por varios homicidios cometidos en San Pablo, Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio. Esos hechos, según las autoridades, están relacionados con la disputa entre las disidencias, el clan del Golfo y el ELN por el control de la minería ilegal de oro y plata en la Serranía de San Lucas.

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La investigación le atribuye además hechos que derivaron en confinamientos y desplazamientos de comunidades en Santa Rosa del Sur, Arenal y Montecristo (Santander). Tras la captura, un juez declaró legal el procedimiento.

Tras la detención, un juez declaró legal el procedimiento. Las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento por secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión comenzarán en el transcurso de la segunda semana de julio.

“Con este resultado se afecta su presunta capacidad de coordinación territorial y de ejecución de actividades delictivas en las regiones del Magdalena Medio y Catatumbo”, concluyó el director de la Policía Nacional.

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