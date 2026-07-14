Sigue la caída de la cotización del dólar en Colombia y los analistas definen cuál debería ser su precio ‘justo’

La caída del dólar en Colombia acumuló $508,21 en 2026 y consolidó una de las mayores apreciaciones del peso colombiano en el siglo XXI - crédito Colprensa

El peso colombiano mantuvo su fortaleza frente al dólar y llevó la Tasa Representativa del Mercado a $3.241,75 para el viernes 10 de julio de 2026, un nivel que analistas consideran inferior a su rango de equilibrio y que, según los modelos citados, solo empezaría a corregirse de forma gradual hacia 2027.

La caída reciente fue acelerada: en lo corrido de julio la divisa ha perdido $191,96. Entre tanto, en 2026 acumula una baja de $508,21 y en los últimos 12 meses retrocedió $764.

El movimiento dejó al peso con una revaluación de 4% en julio, de 16,4% en lo corrido del año y de 24,4% en un año, en lo que el texto describe como la tercera mayor apreciación del siglo XXI y la mayor en 10 años.

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De acuerdo con Bancolombia, el descenso del dólar responde a una combinación de factores externos y locales. Entre los primeros, menciona el debilitamiento global de la moneda estadounidense; entre los segundos, resalta la decisión del Banco de la República de elevar su tasa de interés al 12,00%, por encima de lo que esperaban los expertos, lo que elevó el atractivo de Colombia para capitales extranjeros.

Ese diferencial de tasas explica parte de la entrada de divisas. La junta directiva del banco central retomó su ciclo alcista y dejó la tasa en su nivel más alto desde marzo de 2024, una postura que favorece operaciones financieras que buscan rendimiento en mercados con tasas superiores a las de economías desarrolladas.

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El peso colombiano llevó la TRM a $3.350,68 el 7 de julio de 2026 y mantuvo su fortaleza frente al dólar - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El diagnóstico de la entidad financiera indicó que al aislar factores temporales de liquidez y compararlos con exportaciones, inflación y el comportamiento de monedas comparables de la región, concluye que la tasa de cambio está desalineada de sus valores de largo plazo.

En esa línea, los modelos de balance técnico de Grupo Cibest ubicaron la tasa de cambio teórica formal en $3.710. Al incorporar variables de mediano plazo, el rango técnico de equilibrio ideal se sitúa entre $3.710 y $3.880, un nivel por encima del precio actual.

Según el análisis citado, una de las razones de esa desalineación fue una fuerte inundación de dólares en el mercado local, según citó El Tiempo. Entre septiembre y diciembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda vendió cerca de USD 9.000 millones para financiar movimientos internos del Gobierno.

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Esa inyección incluyó la venta de 23 billones de pesos en bonos públicos a Pimco. “Toda esta abundancia de divisas circulando al mismo tiempo en las mesas de dinero terminó por desplomar el precio de la moneda estadounidense”, señalaron los analistas.

Bancolombia añadió que en junio la prima de riesgo registró una corrección asociada a una mejora en la percepción de riesgo soberano tras el cambio de gobierno. También pesaron la reducción del riesgo país reflejada en los Credit Default Swaps a cinco años y la mejora de los términos de intercambio apoyada en los precios del petróleo Brent.

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El análisis incorpora además otros datos de la economía local: un nuevo mínimo histórico del desempleo en mayo, un deterioro de los índices empresariales de Fedesarrollo en ese mismo mes, cuatro meses consecutivos de alza de la inflación hasta junio y exportaciones de bienes con avance de dos dígitos en mayo.

El fortalecimiento del peso llevó a Goldman Sachs a revisar sus proyecciones. El banco ahora espera que el dólar se ubique en $3.350 en tres meses, en $3.300 en seis meses y en $3.200 dentro de un año, por debajo de sus previsiones anteriores de $3.600, $3.700 y $3.750, respectivamente.

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Grupo Cibest ubicó el rango técnico de equilibrio del dólar entre $3.710 y $3.880, por encima del precio actual de la tasa de cambio en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La entidad sostiene que la relación tradicional entre petróleo y tasa de cambio perdió fuerza en las últimas semanas. Aunque el crudo bajó, eso no impidió que el peso siguiera apreciándose, porque el mercado está mirando más las decisiones económicas internas.

Entre esos factores, Goldman Sachs destacó la expectativa de un ajuste fiscal superior al 3% del producto interno bruto y la continuidad de una política monetaria restrictiva para contener la inflación. Solo en el último mes, según la entidad, el peso ganó cerca de 6% frente al dólar y en 2026 acumuló una apreciación superior a 10%.

Así mismo, el banco reconoció, aun así, que la moneda colombiana ya opera por encima de lo que considera su valor de equilibrio, estimado alrededor de $3.500 por dólar. Su escenario depende de que el ajuste fiscal prometido por el Gobierno se materialice; si las medidas no avanzan o enfrentan trabas en el Congreso, parte del optimismo podría desaparecer.

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Goldman Sachs también proyectó que el Banco de la República todavía no terminó su ciclo de aumentos. Tras el alza de 75 puntos básicos de la semana pasada, mantiene la expectativa de otro incremento de 50 puntos que llevaría la tasa a 12,5%, con el fenómeno de El Niño como uno de los riesgos que podrían justificar una postura más restrictiva.

El consenso que recoge apunta a una corrección progresiva, no inmediata. Bancolombia prevé que el dólar se moverá en un canal de transición técnica entre $3.400 y $3.650 en los próximos meses, mientras el sistema financiero absorbe el remanente de liquidez.

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“Sin embargo, el ritmo al que suba dependerá de cosas clave como el control de la inflación, el clima (por el fenómeno de El Niño) y qué tanto crezcan sectores como la construcción y la producción de energía en el país”, explicó la entidad.

El mismo análisis agregó que la convergencia estable por encima de $3.700 se consolidaría durante 2027, cuando se disipen por completo los factores extraordinarios de oferta.

La velocidad de esa normalización, según el banco, dependerá de la disciplina fiscal del nuevo Gobierno, de la evolución del Índice de Precios al Consumidor, de las condiciones de seguridad y del rezago en sectores como el minero-energético y la construcción.

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El Ministerio de Hacienda vendió cerca de USD 9.000 millones entre septiembre y diciembre y aumentó la oferta de dólares en el mercado local - crédito Athit Perawongmetha/Reuters

Pese a esa proyección de corrección, algunos analistas consideran posible una caída adicional de la divisa. La encuesta de Citi, citada por La República, sitúa el promedio de cierre de 2026 en $3.629, pero hay estimaciones más agresivas para el corto plazo.

Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, afirmó que el dólar podría perforar la barrera de $3.000 si el gobierno entrante concreta sus propuestas fiscales. “Para mí, la reforma fiscal, si de verdad logra ahorrar $40 billones, junto a unos anuncios petroleros, podría generar una sobrerreacción para que la TRM caiga hasta los $2.800, es el piso que nosotros veríamos”, dijo en declaraciones a La República.

Por su parte, Daniel Velandia, jefe de investigaciones económicas de Credicorp Capital, consideró que una caída por debajo de $3.000 es poco probable, aunque no imposible. “Teniendo en cuenta que el dólar ha caído más de 20% en el último año, creemos que puede haber una caída adicional de $100 o $150 en las próximas semanas, pero en los próximos meses ya estaríamos pensando más en estabilidad e inclusive una parcial reversión de la tendencia bajista y proyectamos que el dólar cerraría en niveles similares o superiores a los $3.600 el año”, dijo al medio económico.

Si la divisa rompe la línea de $3.000, volvería a precios no vistos desde el 2 de octubre de 2018, cuando la TRM fue de $2.993. Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señaló que ese escenario es posible por las altas tasas locales y por la estrategia de carry trade que, según dijo, Colombia adelanta para controlar la deuda.

“Este comportamiento responde, en parte, a que el Banco de la República mantiene una tasa de interés de 12%, muy superior a la de otras economías, donde los tipos están alrededor de 3%. Eso sigue favoreciendo las operaciones de carry trade. Además, los mercados ya están anticipando una reactivación de sectores como el petróleo y el carbón, lo que podría generar un mayor ingreso de divisas al país. Por eso, la tendencia bajista del dólar podría mantenerse”, dijo a La República.