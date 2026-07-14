Colombia

El ministro Pedro Sánchez aseguró que no hay ceses al fuego y aclaró la suspensión de las órdenes de captura: “No son boletas para delinquir”

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que la fuerza pública mantiene operaciones continuas contra carteles y disidencias, rechazando que la suspensión de órdenes de captura implique impunidad para los grupos ilegales

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Pedro Arnulfo Sánchez reiteró que las excepciones operativas son limitadas y temporales, y pidió a la ciudadanía que denuncie actividades delictivas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Pedro Arnulfo Sánchez reiteró que las excepciones operativas son limitadas y temporales, y pidió a la ciudadanía que denuncie actividades delictivas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que no existe cese al fuego ni suspensión de operaciones contra los grupos armados organizados ilegales en el país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario reafirmó que la suspensión de órdenes de captura “no son una boleta para delinquir”, subrayando que la fuerza pública mantiene una ofensiva permanente para desarticular estas estructuras criminales.

Sánchez sostuvo que, desde hace varios años, las acciones militares y policiales no han cesado en ningún momento frente a organizaciones como el ELN, el EGC-Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y diversas disidencias de las extintas Farc.

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El ministro precisó que la fuerza pública ejecuta un combate cada 20 horas contra estos grupos ilegales, logrando la neutralización de más de 16.300 integrantes en los últimos cuatro años. Además, destacó que se han realizado 25 bombardeos selectivos sin reportar afectaciones a la población civil.

Ministro de Defensa negó cese al fuego y mantiene la ofensiva contra grupos armados en Colombia - crédito @PedroSanchezCol/X
Ministro de Defensa negó cese al fuego y mantiene la ofensiva contra grupos armados en Colombia - crédito @PedroSanchezCol/X

El titular de Defensa resaltó el sacrificio de los efectivos al informar que más de 400 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados y más de 1.600 resultaron heridos en el cumplimiento de su deber.

“Es un profundo irrespeto desconocer el sacrificio, el esfuerzo y la moral combativa de quienes cumplen con honor y convicción el deber constitucional de proteger a cada colombiano sin distinción alguna”, manifestó el ministro, reiterando su reconocimiento a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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Según datos oficiales, desde el 4 de agosto de 2024 no hay cese al fuego con el Cartel del ELN (Decreto 0104 del 5 de febrero de 2024). Lo mismo ocurre con el EGC-Clan del Golfo, cuyo cese finalizó el 19 de marzo de 2023 (Decreto 0380 del 19 de marzo de 2023), y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, sin cese al fuego desde el 1 de julio de 2023 (Decreto 2659 del 31 de diciembre de 2022).

Para las disidencias de las extintas Farc, facción alias Mordisco, el último cese se suspendió el 20 de marzo de 2024 (Decreto 0385 del 17 de marzo de 2024); mientras que la facción alias Calarcá no cuenta con cese desde el 19 de mayo de 2025 (Decreto 448 del 17 de abril de 2025) y la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, alias Allende y alias Araña, tampoco desde el 1 de julio de 2023 (Decreto 2660 del 31 de diciembre de 2022).

Pedro Arnulfo Sánchez advirtió que la suspensión de capturas no es permiso para delinquir - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Arnulfo Sánchez advirtió que la suspensión de capturas no es permiso para delinquir - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro también explicó que solo en el caso de las estructuras de alias Allende y alias Araña, que operan en zonas de Nariño y Putumayo, se han suspendido operaciones de manera focalizada y temporal, exclusivamente para facilitar el tránsito hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) o la destrucción de material de guerra, durante períodos que han oscilado entre 6 y 18 días. Fuera de estas excepciones, la Fuerza Pública ha mantenido la presión operativa en todos los frentes.

Sánchez reiteró que la suspensión de órdenes de captura para algunos miembros de estas organizaciones no representa una autorización para delinquir.

“La Fuerza Pública procederá en su detención en caso de encontrarlos en flagrancia”, afirmó. Enfatizó que la ofensiva continuará “hasta desmantelarlos, con una Fuerza más legítima, más fortalecida y más contundente”.

Pedro Sánchez se someterá a un procedimiento médico y continuará al frente del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció que este martes 14 de julio de 2026 será sometido a un procedimiento médico previamente programado. A través de un comunicado, el funcionario informó que, en los próximos días, se dedicará a su recuperación con el objetivo de retornar a sus funciones y continuar sirviendo al país.

Pedro Arnulfo Sánchez inició recuperación tras intervención programada, operaciones siguen con normalidad - crédito @mindefensa/X
Pedro Arnulfo Sánchez inició recuperación tras intervención programada, operaciones siguen con normalidad - crédito @mindefensa/X

“Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero”, afirmó Sánchez, reafirmando su compromiso institucional y personal con la seguridad nacional.

El mensaje fue dirigido tanto a la ciudadanía como a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, según el titular de Defensa, continúan cumpliendo su misión con total normalidad.

Más de 423.000 integrantes del sector defensa permanecen activos en labores de protección en todo el territorio, cubriendo ríos, aire, mar y tierra.

El ministerio subrayó que las operaciones y responsabilidades se mantienen sin alteraciones, garantizando la seguridad y defensa de la población colombiana durante la ausencia temporal del ministro.

El funcionario agradeció el respaldo recibido y reiteró la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones para afrontar los desafíos de seguridad.

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