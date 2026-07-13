Sicario asesino a dos hermanos en medio de una fiesta en la isla de San Andrés: Gobernación pidió investigar el caso

El crimen se cometió en el sector conocido como Guinea Hen - crédito Archivo Colprensa

Habitantes de la isla de San Andrés permanecen consternados tras conocerse el crimen de dos hombres que se encontraban en una fiesta privada.

El caso se produjo en el sector conocido como Guinea Hen, conocido popularmente como Natania, lo que causó pánico entre quienes estaban en la celebración.

Según la investigación preliminar adelantada por la Policía Nacional, las víctimas murieron en el lugar después de que un hombre con el rostro cubierto llegara hasta la calle donde se realizaba la reunión, les disparara en varias oportunidades y huyera en una moto que lo esperaba a pocos metros.

De acuerdo con versiones de testigos citadas por Blu Radio, los dos jóvenes estaban sentados en unas sillas y departían con otras personas cuando fueron atacados con arma de fuego.

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Los dos fallecidos fueron identificados como Jordan Camilo y Ángel Jesús Correa Chiquillo, de 18 y 20 años de edad.

El coronel George Laverde, comandante Operativo de la Policía en San Andrés, aseguró que tras el crimen se activó un plan candado y que la seccional de investigación criminal, bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, adelantó actos urgentes para la reconstrucción de los hechos.

“Una vez ocurrieron los hechos la Policía realizó un plan candado y nuestra seccional de investigación criminal, bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía General de la Nación realizó actos urgentes como la verificación de cámaras y recolección de información de posibles testigos. Gracias a eso, en el momento tenemos identificadas a dos personas que a parecer cometieron los hechos”, dijo el oficial al medio citado.

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Por su parte, la Gobernación de San Andrés, liderada por la recién elegida Girley Ordóñez Bowie, rechazó el crimen, expresó solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas y pidió a las autoridades competentes avanzar con la mayor rapidez posible para establecer responsabilidades.

La administración departamental precisó, en un comunicado oficial citado por Caracol Radio, que los hechos todavía están siendo examinados por las instancias judiciales.

En esa misma línea, la gobernadora instruyó al secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Bryan Uribe, para hacer seguimiento permanente al caso y coordinar las actuaciones con la Policía Nacional y las demás entidades competentes.

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“La seguridad y la convivencia ciudadana constituyen uno de los pilares fundamentales de esta administración”, indicó la mandataria en el comunicado.

En lo corrido de 2026, la isla de San Andrés registra un total de 11 muertes violentas reportadas por la Policía Nacional de Colombia, cifra que evidencia una tendencia de aproximadamente una decena de casos en el primer cuatrimestre.

Crimen de madre e hijo en Cartago, Valle del Cauca

El caso de los hermanos Correa Chiquillo en la isla de San Andrés se suma al homicidio de una mujer de 87 años y su hijo de 53 años, registrado en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca.

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El hecho ocurrió en el barrio Jubileo, en la comuna 7 del municipio vallecaucano, cuando las víctimas fueran atacados a tiros por sujetos desconocidos dentro de su vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Chaverra de Carvajal y Carlos Mario Carvajal Chaverra. La mujer alcanzó a ser auxiliada por vecinos y fue trasladada a un centro asistencial, pero murió en el trayecto; su hijo falleció en el lugar.

“De manera inmediata la Policía Nacional en coordinación con la fiscalía general de la Nación, dispuso un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho y capturar a los responsables”, afirmó el teniente coronel Oscar Hernández, comandante del Distrito de Policía Cartago.

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Las autoridades sostienen como una de sus hipótesis una posible relación entre el doble homicidio y la confrontación entre estructuras delincuenciales que buscan controlar actividades criminales en Cartago, aunque esa línea todavía está en verificación.

“Rechazamos contundentemente este hecho de violencia y continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la seguridad de todos los cartagueros”, añadió el oficial.