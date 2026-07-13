Con ayuda de patrullero estadounidense, así fue como la Armada de Colombia se incautó de más de 9 millones de dólares en droga

La Armada de Colombia incautó 212,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Pacífico norte con apoyo de Jiatfs del Comando Sur de Estados Unidos - crédito prensa Armada de Colombia

Unidades de la Armada de Colombia, con apoyo directo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur del Comando Sur de los Estados Unidos (Jiatfs), lograron incautar 212 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico norte, frustrando el ingreso de más de 9,4 millones de dólares a las redes del crimen transnacional.

La coordinación entre ambas naciones permitió interceptar una embarcación tipo langostera que navegaba bajo perfiles sospechosos, en una acción que evidencia la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Apoyo estratégico estadounidense en la operación

La acción conjunta se desarrolló frente a las costas de Bahía Málaga (Valle del Cauca), donde unidades de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano recibieron información de inteligencia naval sobre una motonave que operaba de manera irregular.

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La cooperación entre Colombia y Estados Unidos permitió interceptar una embarcación tipo langostera que navegaba con perfiles sospechosos - crédito prensa Armada de Colombia

El despliegue de un patrullero marítimo estadounidense de Jiatfs resultó determinante para ubicar y ejecutar la interdicción marítima de la embarcación, tripulada por tres ciudadanos colombianos.

Según información oficial, la intervención estadounidense permitió ampliar el alcance de vigilancia y reacción de la Armada de Colombia, lo que posibilitó la captura de los tripulantes y el aseguramiento de la motonave.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó públicamente la importancia de la cooperación internacional, subrayando que “mi reconocimiento a nuestros marinos y a las agencias aliadas por este nuevo golpe al narcotráfico”.

Detalles del cargamento y proceso judicial

En la inspección inicial, se detectó un doble fondo en la estructura de la embarcación, donde se hallaron 210 paquetes rectangulares con sustancias ilícitas. Posteriormente, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, confirmando el hallazgo de 212,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Todo el material y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

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El ministro Pedro Sánchez destaca en X el golpe al narcotráfico tras la interdicción marítima en Bahía Málaga - crédito @PedroSanchezCol / X

El valor estimado del cargamento, según la Armada, supera los 9,4 millones de dólares, y su destino final serían los mercados internacionales de drogas. “Con esta incautación se evitó la comercialización de más de 532.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo”, precisó el teniente de navío Andrés Felipe Martínez Upegui, comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano.

El impacto en la lucha contra el crimen organizado

De acuerdo con la institución castrense, la operación representa un golpe relevante a las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. La cooperación con Estados Unidos fue señalada como uno de los factores que incrementan la efectividad en la detección y neutralización de rutas marítimas utilizadas por el narcotráfico.

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El oficial reiteró el compromiso institucional de mantener operaciones ofensivas en todo el litoral Pacífico. “La Armada de Colombia seguirá adelantando operaciones ofensivas a lo largo y ancho del litoral Pacífico, con el propósito de negar el uso del mar para transporte de sustancias ilícitas, así como velar por la protección y seguridad de la población en esta importante región del país”, afirmó Martínez Upegui.

La inspección de la embarcación detectó un doble fondo con 210 paquetes rectangulares de sustancias ilícitas ocultos en su estructura - crédito prensa Armada de Colombia

Contexto y continuidad de las operaciones navales

Las autoridades colombianas han fortalecido durante los últimos años sus alianzas internacionales para enfrentar el tráfico ilícito de drogas desde las regiones costeras. La presencia de unidades estadounidenses en apoyo a la vigilancia y patrullaje marítimo ha permitido elevar los estándares de control y respuesta en zonas críticas.

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Según información de la autoridad militar, el litoral Pacífico se mantiene como un corredor estratégico para las rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y Norteamérica. La incautación de esta carga de cocaína se suma a los resultados de un año marcado por la intensificación de operativos conjuntos y el refuerzo de capacidades tecnológicas para la detección de embarcaciones no identificadas.

El ministro Pedro Sánchez destacó en la red social X que “seguimos cerrando las rutas marítimas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para abastecer los mercados internacionales”, e instó a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas a través de las líneas oficiales.

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