Efraín Cepeda ‘estalló’ contra Gustavo Petro por prohibir la posesión de Abelardo de la Espriella en un cuartel militar: “La amargura por la derrota”

Efraín Cepeda aseguró que la decisión sobre el lugar de la posesión corresponde al Congreso de la República y no al presidente salente Gustavo Petro - crédito @EfrainCepeda/X - Presidencia

Efraín Cepeda, expresidente del Senado y congresista del Partido Conservador, lanzó una crítica contra el mandatario saliente Gustavo Petro por intentar bloquear los planes de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La controversia estalló luego de que Gustavo Petro prohibiera formalmente el uso de cualquier instalación militar o policial para la ceremonia del 7 de agosto de 2026, una decisión que Efraín Cepeda calificó como un acto de soberbia y amargura tras la derrota electoral de la izquierda en las urnas.

Y es que el choque institucional comenzó cuando De la Espriella expresó su deseo de romper con la tradición histórica de juramentar en la Plaza de Bolívar de Bogotá para hacerlo, en su lugar, dentro de una base militar en el suroccidente del país.

PUBLICIDAD

Con este cambio de escenario, el mandatario electo busca rendir un homenaje directo a los soldados y policías de la patria, enviando además un mensaje de que la prioridad absoluta de su próximo cuatrienio será el restablecimiento del orden público y la seguridad en las regiones.

Abelardo de la Espriella habló de su interés de realizar la ceremonia de posesión en una guarnición militar, en lugar de la tradicional Plaza de Bolívar - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Efraín Cepeda lanzó duros cuestionamientos a Gustavo Petro

Frente a la negativa del actual jefe de Estado de facilitar los batallones para el evento, el senador Efraín Cepeda utilizó sus redes sociales para cuestionar la legitimidad de las órdenes presidenciales.

El líder conservador recordó que la competencia legal para definir el sitio de la sesión solemne recae exclusivamente en el poder legislativo y no en los caprichos del mandatario que va de salida del Palacio de Nariño.

PUBLICIDAD

“Petro, ¿Qué pretendes al intentar impedir que el Tigre se posesione en una guarnición militar para, entre otras, proteger su vida? ¿Otra víctima tuya en este país lleno de ellas por tu absurda soberbia? ¿El deseo de más daño en medio de la amargura por la derrota?“, cuestionó el legislador en su cuenta de X.

En su publicación, Efraín Cepeda le pidió al presidente saliente que no interviniera en una decisión que, según señaló, corresponde exclusivamente a los congresistas, pues son los legisladores quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar la iniciativa: “¡Basta ya de tus fechorías! La decisión de dónde se posesiona el Presidente es del Congreso, no tuya (sic)”.

PUBLICIDAD

Efraín Cepeda calificó la decisión del Gobierno como una interferencia en un asunto que debe ser resuelto por el Legislativo - crédito @EfrainCepeda/X

La orden de Petro para cerrar las puertas de los cuarteles para la posesión

La tormenta política cobró fuerza tras una publicación de Gustavo Petro en la red social X, en la que argumentó que él conserva el mando absoluto de la fuerza pública hasta el último segundo de su periodo constitucional.

Con base en esta interpretación jurídica, el mandatario impartió una directriz restrictiva a todos los comandantes de guarniciones en el territorio colombiano: “Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo”.

PUBLICIDAD

Bajo este mismo hilo de argumentos, Petro justificó el cierre preventivo de las instalaciones del Estado para frenar las pretensiones logísticas del equipo de empalme de la oposición.

“Luego, en ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, sentenció el jefe de Estado en X.

Petro sostuvo que la Constitución establece que el nuevo presidente debe posesionarse ante el Congreso de la República y reiteró que la transmisión del mando debe ajustarse a las normas vigentes - crédito @petrogustavo/X

Actualmente, el equipo de empalme del nuevo gobierno, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, avanza en la redacción de la proposición formal que se radicará en el Capitolio Nacional para que las comisiones sesionen legalmente en el fortín militar elegido.

PUBLICIDAD

Los aliados del Legislativo de De la Espriella confían en que las mayorías legislativas aprobarán el traslado de la sede de posesión, desarmando la restricción impuesta por la Casa de Nariño y ratificando que el control de la ceremonia le pertenece al Congreso de la República.