Qué es la operación cazador, la propuesta del Gobernador de Antioquia para capturar a los 19 criminales más buscados del departamento

La Operación Cazador Antioquia articula al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía para localizar, capturar y judicializar a responsables de la criminalidad en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

El lanzamiento de la Operación Cazador Antioquia (OCA) marca un nuevo intento de las autoridades por frenar la violencia en el departamento. La estrategia, impulsada por el gobernador Andrés Julián, busca neutralizar a 19 cabecillas de alto perfil ligados a organizaciones armadas y criminales, entre ellas el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y la estructura delincuencial El Mesa.

La conformación de este grupo élite responde a la necesidad de articular esfuerzos entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, afirmó que la iniciativa permitirá realizar operaciones coordinadas para localizar, capturar y judicializar a los principales responsables de la criminalidad en la región.

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En palabras del funcionario, estos equipos contarán con unidades entrenadas para instalar puestos de control, inspeccionar establecimientos y ejercer control de área, combinando labores de inteligencia y policía judicial bajo la dirección de fiscales especializados.

“Son grupos especiales con capacidades de prevención, disuasión y control, es decir, hombres preparados para instalar puestos de control, realizar inspecciones a establecimientos, ejercer presencia territorial y control de área. Al mismo tiempo, cuentan con un componente de Policía Judicial e inteligencia, que trabaja de manera articulada con un fiscal para ejecutar acciones dirigidas y contundentes contra los diferentes actores que alteran el orden público”, señaló el secretario.

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Objetivos de la Operación Cazador Antioquia

La Operación Cazador Antioquia articula al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía para localizar, capturar y judicializar a responsables de la criminalidad en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

El listado de criminales priorizados incluye nombres como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, capturado en 2024 por el Ejército y liberado posteriormente en el marco de la política de paz total. “Calarcá” está acusado de orquestar el derribo de un helicóptero estadounidense y el asesinato de 13 policías durante un operativo en el municipio de Amalfi.

La operación también busca recapturar a Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, y Néider Yesid López Urrego, alias Primo Gay, ambos señalados por delitos como extorsión y homicidio. Por estos dos últimos, la Gobernación de Antioquia ofrece recompensas de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que facilite su detención.

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Entre los más buscados figura Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera, a quien se le atribuye la masacre de cuatro personas en Remedios. Su captura podría generar una recompensa de hasta 300 millones de pesos.

Además, la estructura de las disidencias de las Farc incluye a Camila Andrea Palacios Berrío, alias Samantha, responsable de apariciones en videos y acciones de desplazamiento forzado, secuestros y narcotráfico.

La lista se completa con varios cabecillas de frentes y bloques de las Farc, entre ellos Dubian Alirio Berrío (“Diomer”) y Luis Daniel Terán Baldovino (“Chuzo”).

Objetivos del Clan del Golfo y el ELN

Entre los objetivos de la Operación Cazador Antioquia figura Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de las FARC acusado por el derribo de un helicóptero y el asesinato de 13 policías en Amalfi - crédito Gobernación de Antioquia

El cartel de la OCA también incluye a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, líder máximo del Clan del Golfo, sobre quien pesa una orden de extradición a Estados Unidos y una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por ese país.

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Otro objetivo prioritario es Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias Soldado, vinculado al atentado que causó la muerte de dos soldados en 2025. La administración departamental ofrece hasta 200 millones de pesos por datos que permitan su captura. Entre los cabecillas de esta organización también figuran Ramiro de Jesús Henao (“Simón” o “Fantasma”), encargado de las finanzas criminales en la región, y otros mandos intermedios.

Por parte del ELN, el operativo busca a Duván Chavarría Yarce, alias Matías o “Pantera”, señalado por ataques contra la fuerza pública y la población civil en el norte de Antioquia.

En la misma organización figuran Luisa Fernanda Roldán Agudelo (“Verónica”), Ofelia de Jesús Angulo Cabezas (“La Negra”) y Carlos Alfonso Agudelo Gómez (“Nelson” o “Calvo”).

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Estructura criminal El Mesa y alcance territorial

Dentro de los objetivos priorizados se encuentra Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, líder del grupo El Mesa, con influencia en el norte del Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y la ciudad de Bogotá. Este cabecilla participó en la Mesa de Paz Urbana impulsada desde la cárcel de Itagüí.

La nueva estrategia pretende debilitar las capacidades operativas y económicas de estas organizaciones, responsables de hechos de violencia, desplazamientos, extorsiones y homicidios que han afectado a la población antioqueña en los últimos años.

Según las autoridades, la articulación de recursos y competencias permitirá atacar de forma directa a quienes generan zozobra en el departamento y otras regiones del país.

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