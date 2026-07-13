Colombia

Abelardo de la Espriella anunció nuevo “empalme territorial”: visitará Bucaramanga para revisar proyectos estratégicos

La jornada incluirá reuniones con autoridades departamentales y municipales, además de la presentación de iniciativas de infraestructura que buscan respaldo del gobierno electo como parte de su recorrido por distintas regiones del país

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Abelardo De La Espriella sostendrá un encuentro con el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga durante su visita a la capital santandereana - crédito X
Abelardo De La Espriella sostendrá un encuentro con el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga durante su visita a la capital santandereana - crédito X

Santander será el martes 14 de julio el siguiente destino en la agenda de recorridos territoriales que adelanta Abelardo de la Espriella. La visita, que hace parte de la estrategia denominada ‘empalme territorial’, incluirá reuniones con las principales autoridades del departamento y marcará la tercera parada de una gira que ya pasó por Norte de Santander y Casanare.

La elección de este departamento no es casual. En la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, Santander fue una de las regiones donde De la Espriella obtuvo un amplio respaldo en las urnas. Más del 60% de los votos registrados favorecieron la candidatura de Defensores de la Patria, un resultado que llevó al nuevo mandatario electo a darle prioridad dentro de su cronograma de encuentros regionales.

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La reunión hace parte del 'empalme territorial', una agenda de acercamiento con las regiones antes del inicio del nuevo gobierno-crédito REUTERS/Sergio Acero
La reunión hace parte del 'empalme territorial', una agenda de acercamiento con las regiones antes del inicio del nuevo gobierno-crédito REUTERS/Sergio Acero

El recorrido continuará durante las próximas semanas por Antioquia y Huila, dos departamentos que también respaldaron mayoritariamente su aspiración presidencial. La intención, según manifestó su equipo, es mantener un contacto directo con las autoridades locales para conocer las principales necesidades de cada territorio antes del inicio de su administración.

La agenda en Bucaramanga comenzará hacia las 11:00 de la mañana con la llegada de De La Espriella a la Alcaldía de la capital santandereana. Allí sostendrá un encuentro con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quienes presentarán algunas de las prioridades que consideran fundamentales para el desarrollo de la región.

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A la reunión también asistirá el ministro de Vivienda designado, Jaime Beltrán, cuya elección fue anulada en agosto de 2025. Su presencia hace parte de la articulación que busca el equipo del gobierno electo con las administraciones departamentales y municipales en diferentes frentes de trabajo.

Abelardo de la Espriella y Jaime Andrés Beltrán
La reunión hace parte del 'empalme territorial', una agenda de acercamiento con las regiones antes del inicio del nuevo gobierno- crédito @soyjaimeandres/Instagram

Uno de los puntos centrales del encuentro será la presentación de proyectos estratégicos que la Gobernación de Santander espera impulsar con respaldo del nuevo Gobierno. La administración departamental tiene previsto exponer al menos tres iniciativas para su financiación y ejecución, con el objetivo de acelerar obras consideradas prioritarias para el departamento.

Entre esas propuestas sobresalen la ampliación de los aeropuertos Palonegro y Yariguíes, dos infraestructuras que las autoridades locales consideran claves para fortalecer la conectividad aérea de Santander, facilitar el crecimiento económico y responder al incremento en la demanda de pasajeros durante los últimos años.

De acuerdo con el equipo de comunicaciones de De La Espriella, al término de la reunión se ofrecerán declaraciones públicas. El propósito será enviar un mensaje dirigido a los santandereanos y reiterar que el enfoque del gobierno electo está centrado en fortalecer las regiones y construir una agenda conjunta con los mandatarios locales.

La ampliación de los aeropuertos Palonegro y Yariguíes figura entre los proyectos que serán presentados al gobierno electo- crédito aerolatinnews.com
La ampliación de los aeropuertos Palonegro y Yariguíes figura entre los proyectos que serán presentados al gobierno electo- crédito aerolatinnews.com

La gira territorial es presentada como uno de los primeros ejercicios de acercamiento entre el presidente electo y las administraciones departamentales. Cada parada está enfocada en problemáticas específicas, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada zona del país. En Cúcuta, por ejemplo, De la Espriella concentró sus intervenciones en asuntos relacionados con la seguridad, el fortalecimiento del comercio y la atención a la dinámica de la frontera con Venezuela. Esos temas fueron expuestos durante su visita como prioridades para esa región del país.

Posteriormente, el recorrido llegó a Yopal, donde el mandatario electo se refirió a la emergencia provocada por las inundaciones que afectan al municipio. Desde allí anunció la entrega de ayudas para atender la crisis humanitaria que mantiene bajo el agua al 90% del casco urbano, una de las situaciones más complejas que enfrenta actualmente la capital casanareña.

Ahora, la atención se traslada a Bucaramanga, donde las expectativas están puestas en los anuncios que puedan surgir tras el encuentro con las autoridades regionales y en la posibilidad de avanzar en compromisos concretos para el desarrollo de Santander. La financiación de obras estratégicas, el fortalecimiento de la infraestructura y la articulación entre el Gobierno entrante y los gobiernos locales serán algunos de los temas que marcarán una jornada clave dentro del ‘empalme territorial’ que adelanta De la Espriella antes de asumir oficialmente sus funciones.

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