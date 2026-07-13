Colombia

Pareja de extranjeros detuvo a una mujer que intentó robarlos en Cartagena: todo quedó en video

El video del momento se hizo viral en redes sociales debido al fuerte reclamo de los turistas

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La reacción decidida de una pareja de turistas frustró un intento de robo bajo la modalidad de cosquilleo en el Centro Histórico de Cartagena, donde la intervención ciudadana y la rápida llegada de la Policía permitieron detener a una mujer señalada de sustraer varios teléfonos y billeteras en plena zona turística - crédito @LaJornadaco / X

La rápida intervención de una pareja de turistas en el Centro Histórico de Cartagena evitó que una presunta ladrona lograra robarlos. El intento de hurto, que ocurrió en plena vía pública, generó un ambiente tenso entre visitantes y residentes que presenciaron el incidente.

El hecho ocurrió cuando los visitantes recorrían las calles coloniales. Según las versiones de los testigos, una mujer se habría acercado a una de las turistas y, aprovechando una distracción, intentó sustraerle un teléfono móvil y una billetera. El esposo de la víctima detectó la maniobra y decidió actuar de inmediato.

Con determinación, el hombre enfrentó a la señalada, bloqueó su salida y pidió ayuda a quienes transitaban cerca. Varios peatones, alertados por la situación, rodearon a la mujer e impidieron que se alejara del lugar. Esta reacción colectiva complicó cualquier intento de fuga.

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En el video se observó como un hombre detuvo a una mujer de vestido blanco y corto y la haló del cabello mientras la muestra a quienes graban: “Véala, véala, la rata, ojo con ella”

La mujer fue retenida por los turistas hasta la llegada de la policía - crédito @LaJornadaco / X
La mujer fue retenida por los turistas hasta la llegada de la policía - crédito @LaJornadaco / X

Algunos testigos afirmaron que, al revisar las pertenencias de la sospechosa, encontraron más de un teléfono móvil y varias billeteras ocultas entre sus ropas. La acumulación de estos objetos levantó sospechas sobre su posible vinculación con otros casos similares ocurridos en la zona amurallada.

Mientras se desarrollaban estos hechos, otra persona que presuntamente acompañaba a la mujer logró escapar. La confusión y el tumulto permitieron que esa posible cómplice huyera antes de la llegada de la Policía Nacional.

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Intervención policial y proceso de investigación

Pocos minutos después del incidente, agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio. Los uniformados controlaron la situación, procedieron a identificar a la presunta autora y recolectaron los elementos materiales probatorios. El procedimiento incluyó la revisión de los objetos encontrados en poder de la retenida y la toma de declaraciones de testigos.

Cartagena es una ciudad frecuentada por una gran cantidad de turistas todo el año - crédito Julieth Cicua
Cartagena es una ciudad frecuentada por una gran cantidad de turistas todo el año - crédito Julieth Cicua

Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial sobre detenciones formales o judicializaciones derivadas de este caso. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para establecer el origen de los teléfonos y billeteras encontrados y si tienen relación con otros hechos delictivos recientes en el sector turístico.

La modalidad de cosquilleo y la reacción de los turistas

El “cosquilleo” es una técnica delictiva en la que se aprovechan las aglomeraciones y el descuido de los transeúntes para sustraer objetos de valor sin que la víctima lo note de inmediato. En esta ocasión, la rápida reacción del turista impidió que se concretara el robo, permitiendo la retención de la presunta responsable hasta la llegada de las autoridades.

Contexto de seguridad en Cartagena y balance institucional

El suceso se registra en un contexto donde la seguridad de los visitantes es una preocupación constante. De acuerdo con el informe presentado por Daniel Vargas, secretario del Interior, hasta el 15 de mayo de 2026 se realizaron 929 intervenciones y más de 900 operativos de control vial y de convivencia en la ciudad. Estos operativos incluyeron la inspección de 190 establecimientos de comercio y la articulación de cordones de seguridad en zonas críticas como el propio Centro Histórico.

Chiringuito en una playa de Cartagena (Europa Press)
Pese a el suceso viral, los hurtos en la ciudad han disminuido - crédito (Europa Press)

Las acciones implementadas han derivado en una tendencia favorable en la reducción de delitos de alto impacto. Según el balance presentado por Vargas, se evidenció una disminución del 64% en hurtos a personas y del 39% en homicidios al cierre de mayo. Sin embargo, la extorsión sigue mostrando una tendencia al alza, asociada a dinámicas de orden nacional.

La preocupación por la seguridad de los turistas se mantiene vigente. Los gremios hoteleros y las asociaciones de guías turísticos insisten en la necesidad de reforzar los esquemas de vigilancia privada y los sistemas de monitoreo urbano. Los hurtos menores y los delitos informales afectan la imagen de la ciudad y la experiencia de los viajeros.

El caso está en proceso de investigación. Las autoridades trabajan para esclarecer si la mujer pertenece a una estructura más grande dedicada al cosquilleo y si existen otras víctimas que no han denunciado.

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Centro histórico de CartagenaLadrones en CartagenaHurto a turistasModalidad cosquilleoColombia-Noticias

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