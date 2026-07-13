Colombia

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados

El volante, que se convirtió en la compra más costosa en la historia de River Plate, no jugó más de 200 minutos en el primer semestre del 2026 y fue notificado que no será tenido en cuenta

Guardar
Google icon
El colombiano ya hizo su primera sesión de entrenamiento con el cuadro Millonario - crédito @RiverPlate / X
El colombiano se unirá al cuadro Millonario tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA - crédito @RiverPlate / X

Kevin Castaño quedó fuera de la consideración de River, estará entrenando apartado del plantel, por lo que busca una salida inmediata y ya fue ofrecido a Tigres y América de México, en un movimiento que busca relanzar la carrera del mediocampista colombiano de 25 años después de un ciclo con apenas 220 minutos en lo que va del año.

El volante integra el grupo de futbolistas que ya sabe que no será tenido en cuenta en el club argentino para el segundo semestre. La situación quedó expuesta cuando no fue incluido por el entrenador Eduardo Coudet en la pretemporada realizada en España.

PUBLICIDAD

El dato deportivo y económico agrava el cuadro: Castaño disputó solo siete partidos en el año, repartidos entre cinco encuentros del Torneo Apertura y dos de la Copa Sudamericana. A principios de 2025, River había pagado USD 14 millones por su pase. Sin embargo, su convocatoria a la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA puede abrir un mercado atractivo para él.

El colombiano se suma a la lista predilecta de futbolistas colombianos que jugaron en uno de los conjuntos más grandes de Argentina - crédito @RiverPlate / X
El colombiano se suma a la lista predilecta de futbolistas colombianos que jugaron en uno de los conjuntos más grandes de Argentina - crédito @RiverPlate / X

El ofrecimiento a Tigres no forma parte de una eventual negociación por Ángel Correa, que todavía no tuvo resolución. El agente del jugador también acercó su nombre al América, con la idea de abrir una alternativa en la Liga MX ante la necesidad de resolver su futuro en este mercado.

PUBLICIDAD

El futbolista nacido en Itagüí había llegado al plantel cuando Marcelo Gallardo todavía estaba al frente del equipo profesional. Apenas 18 meses después de aquella incorporación, su presente cambió de manera drástica.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual del colombiano es de cinco millones de euros. La diferencia con la inversión inicial de River expone la magnitud de una operación que, hasta ahora, no tuvo resultados en el campo de juego.

El colombiano se suma a la lista predilecta de futbolistas colombianos que jugaron en uno de los conjuntos más grandes de Argentina - crédito @RiverPlate / X
El colombiano se suma a la lista predilecta de futbolistas colombianos que jugaron en uno de los conjuntos más grandes de Argentina - crédito @RiverPlate / X

Antes de su llegada a River, el mediocampista ya había jugado en el fútbol mexicano con Cruz Azul, que lo incorporó en 2023. Su recorrido profesional incluye pasos por Águilas Doradas entre 2020 y 2023, Cruz Azul en 2023, FC Krasnodar entre 2024 y 2025, y River desde 2025 hasta la actualidad.

El contexto del mercado también apura definiciones: el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el jueves 16 de julio, mientras que la final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio.

James Rodríguez también sería sondeado por el Club América

James Rodríguez terminó contrato con Minnesota y volverá a Colombia para buscar equipo - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
James Rodríguez terminó contrato con Minnesota y volverá a Colombia para buscar equipo - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

James Rodríguez quedó en la mira del América tras su participación en el Mundial 2026, pese a que se despidió del torneo sin goles ni asistencias en 317 minutos con la Selección Colombia.

El interés fue revelado por el periodista mexicano Paco Montes, de Fox Sports, quien aseguró que el volante estaría en la órbita de las Águilas, un club que busca refuerzos tras la llegada de Guillermo Almada como nuevo entrenador.

Según el comunicador, por ahora no existe contacto con el entorno del colombiano, aunque no se descarta un acercamiento en los próximos días para evaluar la viabilidad de la operación. El América, agregó, tendría previsto concretar cuatro incorporaciones.

El futuro del jugador permanece abierto después de su paso por Minnesota United. Rodríguez firmó en febrero un contrato por seis meses que terminó antes del inicio de la Copa del Mundo y que su etapa se cerraría tras 274 minutos en ocho partidos.

El mediocampista ya jugó en México: en 2025 vistió la camiseta del León bajo la dirección de Eduardo Berizzo y terminó el año sin títulos. Tras la eliminación de Colombia, quedó en un periodo de evaluación sobre su próximo destino, a las puertas de cumplir 35 años.

Temas Relacionados

Kevin CastañoRiver PlateSelección ColombiaClub AmericaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Atlético Nacional estaría próximo a confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre de la temporada, mientras que Santa Fe sigue sin confirmar salidas ni llegadas de jugadores

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Supersalud les hizo fuerte exigencia a la Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura por demoras en la asignación de citas médicas

El seguimiento oficial de la Superintendencia de Salud busca que los usuarios accedan a atención oportuna sin pasar por trámites adicionales

Supersalud les hizo fuerte exigencia a la Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura por demoras en la asignación de citas médicas

Equipo de Abelardo de la Espriella se reunió con altos mandos del Banco Mundial en Washington D.C.: asistió el vicepresidnte y los ministros designados de Hacienda y Comercio

El equipo encabezado por el vicepresidente electo sostuvo un encuentro de alto nivel con directivas del organismo multilateral para coordinar una hoja de ruta 2026-2030 y los próximos pasos durante la administración de Abelardo de la Espriella

Equipo de Abelardo de la Espriella se reunió con altos mandos del Banco Mundial en Washington D.C.: asistió el vicepresidnte y los ministros designados de Hacienda y Comercio

Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

El delantero ha sido criticado en los clubes por los que ha pasado por sus faltas a la disciplina, las cuales incluso le habrían costado un lugar en la Selección Colombia

Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

El Papa León XIV nombró nuevo obispo en Colombia: este es el prelado de la diócesis de Jericó, Antioquia, el pueblo de la madre Laura

La Santa Sede informó la designación de Diego Luis Rendón Urrea para conducir la sede episcopal en Antioquia, tras la salida de monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago por el límite de edad canónico

El Papa León XIV nombró nuevo obispo en Colombia: este es el prelado de la diócesis de Jericó, Antioquia, el pueblo de la madre Laura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Ana Lucía Domínguez reveló el secreto de su relación con Jorge Cárdenas tras 19 años de matrimonio: “Que la distancia nunca gane”

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

Este será el nuevo objetivo del colombiano Einer Rubio en el Tour de Francia: director deportivo del Movistar aseguró que el campeón ya está decidido

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia