Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados

El colombiano se unirá al cuadro Millonario tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA - crédito @RiverPlate / X

Kevin Castaño quedó fuera de la consideración de River, estará entrenando apartado del plantel, por lo que busca una salida inmediata y ya fue ofrecido a Tigres y América de México, en un movimiento que busca relanzar la carrera del mediocampista colombiano de 25 años después de un ciclo con apenas 220 minutos en lo que va del año.

El volante integra el grupo de futbolistas que ya sabe que no será tenido en cuenta en el club argentino para el segundo semestre. La situación quedó expuesta cuando no fue incluido por el entrenador Eduardo Coudet en la pretemporada realizada en España.

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El dato deportivo y económico agrava el cuadro: Castaño disputó solo siete partidos en el año, repartidos entre cinco encuentros del Torneo Apertura y dos de la Copa Sudamericana. A principios de 2025, River había pagado USD 14 millones por su pase. Sin embargo, su convocatoria a la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA puede abrir un mercado atractivo para él.

El colombiano se suma a la lista predilecta de futbolistas colombianos que jugaron en uno de los conjuntos más grandes de Argentina - crédito @RiverPlate / X

El ofrecimiento a Tigres no forma parte de una eventual negociación por Ángel Correa, que todavía no tuvo resolución. El agente del jugador también acercó su nombre al América, con la idea de abrir una alternativa en la Liga MX ante la necesidad de resolver su futuro en este mercado.

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El futbolista nacido en Itagüí había llegado al plantel cuando Marcelo Gallardo todavía estaba al frente del equipo profesional. Apenas 18 meses después de aquella incorporación, su presente cambió de manera drástica.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual del colombiano es de cinco millones de euros. La diferencia con la inversión inicial de River expone la magnitud de una operación que, hasta ahora, no tuvo resultados en el campo de juego.

El colombiano se suma a la lista predilecta de futbolistas colombianos que jugaron en uno de los conjuntos más grandes de Argentina - crédito @RiverPlate / X

Antes de su llegada a River, el mediocampista ya había jugado en el fútbol mexicano con Cruz Azul, que lo incorporó en 2023. Su recorrido profesional incluye pasos por Águilas Doradas entre 2020 y 2023, Cruz Azul en 2023, FC Krasnodar entre 2024 y 2025, y River desde 2025 hasta la actualidad.

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El contexto del mercado también apura definiciones: el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el jueves 16 de julio, mientras que la final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio.

James Rodríguez también sería sondeado por el Club América

James Rodríguez terminó contrato con Minnesota y volverá a Colombia para buscar equipo - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

James Rodríguez quedó en la mira del América tras su participación en el Mundial 2026, pese a que se despidió del torneo sin goles ni asistencias en 317 minutos con la Selección Colombia.

El interés fue revelado por el periodista mexicano Paco Montes, de Fox Sports, quien aseguró que el volante estaría en la órbita de las Águilas, un club que busca refuerzos tras la llegada de Guillermo Almada como nuevo entrenador.

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Según el comunicador, por ahora no existe contacto con el entorno del colombiano, aunque no se descarta un acercamiento en los próximos días para evaluar la viabilidad de la operación. El América, agregó, tendría previsto concretar cuatro incorporaciones.

El futuro del jugador permanece abierto después de su paso por Minnesota United. Rodríguez firmó en febrero un contrato por seis meses que terminó antes del inicio de la Copa del Mundo y que su etapa se cerraría tras 274 minutos en ocho partidos.

El mediocampista ya jugó en México: en 2025 vistió la camiseta del León bajo la dirección de Eduardo Berizzo y terminó el año sin títulos. Tras la eliminación de Colombia, quedó en un periodo de evaluación sobre su próximo destino, a las puertas de cumplir 35 años.

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